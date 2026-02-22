Удар в спину: у русских патриотов отбирают дома под этим подлым предлогом

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" Владимир Рогов, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов, рассказывает о проблемах интеграции, коррупции на местах, доверии жителей и ситуации на запорожском направлении.

Интеграция новых субъектов: возвращение "запасника исторических сил"

— Интеграция новых регионов — вопрос сложный и в психологическом, и в финансовом, и в организационном смысле.

— Эти земли три десятка лет были оторваны от большой России. За это время там шли свои процессы — во многом деградационные. Если проводить параллель, то это наши 90-е, только в сжатом и отложенном варианте.

Я хорошо помню конец 90-х: когда ехал из родного Запорожья к родственникам в Москву, мне говорили: "Вези побольше продуктов, там тяжело". Мы буквально кормили московских и владимирских родственников. В тот момент в большой России было тяжелее, чем на Украине.

— Да, в республиках и в 70-е, и в 80-е в магазинах было заметно лучше, чем в РСФСР.

— Это была политика Советского Союза: из РСФСР изымалась значительная часть добавочной стоимости. Но к концу 90-х темпы "проедания" и "дерибана" достигли пика. В России семибанкирщина быстро всё прибрала к рукам через ваучеризацию и приватизацию. На Украине процессы шли не менее разрушительно.

Кравчук обещал, что страна будет жить лучше Франции. Сначала сравнивали с Францией, потом всё ниже и ниже. Сегодня по уровню жизни Украина хуже многих государств, которые раньше служили объектом насмешек.

"Запасник исторических сил" и эффект 90-х

— Я часто цитирую Данилевского, который говорил о "запаснике исторических сил народа". Когда часть народа оказывается оторвана, она как бы консервируется. Потом, возвращаясь, даёт новые силы.

Южнорусские земли — это такой запасник. Люди там живее, энергичнее. Но проблема в том, что эти регионы 30 лет жили в своей "перемотке". По сути, там сейчас 90-е.

— То есть в этих четырёх регионах — свои 90-е?

— Да. Понятие отжима, рейдерства, схем — всё это никуда не делось. Внешне люди могут выглядеть респектабельно, но методы остаются прежними.

Коррупция и недоверие

— Возьмём Запорожскую область. Богатейший край — руда, зерно, порт. И при этом — убытки, долги, странные схемы. Государственные предприятия уходят в минус при наличии ресурсов. Фермерам не платят, создают искусственные препоны для вывоза зерна. Тарифы на рынках взлетают в разы.

Когда ФАС пытается разобраться, ей фактически говорят: "Не лезьте". В воюющем регионе это особенно опасно. Люди должны видеть справедливость.

— Вы считаете, нужно менять людей или можно заставить работать по-новому?

— Я не влияю на кадровую политику. Но иногда складывается ощущение, что это не просто некомпетентность или жадность, а сознательный саботаж. Люди, поддерживавшие киевский режим, сегодня мгновенно переобуваются и получают власть.

Проблема не в том, что регионы — дотационные. Проблема в том, как распоряжаются ресурсами. Пока украинские чиновники не станут российскими государственными служащими по духу, интеграция будет идти тяжело.

Восприятие людьми и вопрос справедливости

— А как население воспринимает происходящее? Одно дело — радоваться возвращению, другое — жить по-новому.

— Мы работаем с людьми напрямую. У меня есть бот "Запорожские заботы", через который жители пишут о проблемах. Я вижу: язык не имеет значения. Важно ощущение "свой — чужой".

Для людей ключевое — справедливость. Если у человека отобрали дом или бизнес под предлогом "бесхозности", а он поддерживал Россию, проводил "Бессмертный полк", помогал армии, — это разрушает доверие.

Когда должности получают родственники чиновников, когда собственников объявляют "шпионами" и выдворяют, а активы переходят в "управление", уровень лояльности падает.

— Это касается только Запорожья?

— Нет, это проблема всех новых субъектов. Просто Запорожье для меня — родной регион.

Безопасность, фронт и перспектива

— Сейчас для жителей там спокойно?

— Нет, каждый день происходят боевые действия. Фронт сдвигается. Освобождаются населённые пункты. До южных окраин Запорожья осталось менее десяти километров.

Запорожье стратегически важнее Мариуполя. Крупнейшие предприятия превращены в укрепрайоны. Финансирование идёт со стороны олигархов, интегрированных в западные элиты.

Разговоры о скором мире преждевременны. Перемирие Западу нужно, чтобы зафиксировать убытки. Но удерживать ситуацию Украине всё сложнее.

Зеленский и моральная деградация

— Как вы оцениваете поведение Зеленского? Это агония?

— У него всё прекрасно. Человек — без совести, зависимый, не руководствуется нормальной логикой. Мы не можем оценивать его как обычного человека. Нужно исходить из задачи — не дать ему и его режиму продолжать разрушение.

Это не борьба с народом, а противодействие режиму. Расчеловечивания быть не должно. Но преступления должны пресекаться жёстко.

О справедливости и ответственности

— Сегодня важнее всего — справедливость и закон. Не блокировать мессенджеры, а вводить жёсткую ответственность за мародёрство и коррупцию в условиях боевых действий. Если государственный служащий ворует ресурсы — это мародёрство.

Когда наказание станет неотвратимым, доверие вернётся. Тогда интеграция пойдёт быстрее, и люди будут чувствовать, что они действительно дома.