Любовь Степушова

Товарищ майор не спит: в судах всплыл неудобный факт об анонимности в Telegram

Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский прокомментировал ситуацию вокруг Telegram. Речь шла о возможной блокировке, требованиях регулятора, замедлении мессенджера и его значении для бизнеса. Эксперт также оценил перспективы отечественных аналогов и дал прогноз по дальнейшему развитию событий.

Возможная блокировка Telegram и претензии регулятора

— Активно обсуждается новость о том, что с 1 апреля Telegram может быть закрыт. В профильном комитете Госдумы при этом говорят о переговорах и возможности договориться. Сейчас мессенджер замедляется, с трудом открываются видеоматериалы. В чём конкретно претензии к Telegram?

— Конкретно, в чём именно претензии, может сказать только Роскомнадзор. Удаление или неудаление контента — не единственное требование к организаторам массового распространения информации. Существует целый перечень условий, в том числе наличие офиса в России.

Помимо этого, есть требования по хранению персональных данных российских граждан на серверах, расположенных на территории страны. Нужно представить технический проект, показать, где именно хранятся данные. Таких пунктов много, и они достаточно сложные.

Вопрос ещё и в том, насколько экономически оправдано для платформы им соответствовать:

  • открыть офис,
  • арендовать помещение,
  • нанять персонал,
  • вести отчётность.

Это требует вложений. Каким именно требованиям Telegram сейчас соответствует или не соответствует, знает только регулятор. Но известно, что официального офиса компании в России сейчас нет.

Опасность ботов и дистанционные преступления

— Говорят, что проблема не только в каналах, но и в ботах, через которые якобы можно дистанционно совершать диверсии. Насколько это вообще связано с Telegram?

— Бот — это программа, выполняющая команды извне. Но для дистанционного приведения в действие каких-то устройств Telegram не нужен. Достаточно простейших технических средств — проводов и кнопки. Если речь идёт о самодельных взрывных устройствах, то мессенджер здесь не является обязательным инструментом. Для этого подойдёт даже обычный кнопочный телефон.

История с Францией и сотрудничество с властями

— У Павла Дурова были проблемы во Франции, его даже арестовывали. С чем это могло быть связано?

— Деталей мы не знаем, кроме самого Дурова, его адвокатов и французских властей, вряд ли кто-то в курсе. В публичном поле звучали версии о распространении запрещённой информации. Но администратор площадки, по идее, не должен нести ответственность за действия пользователей. Насколько официальные заявления соответствовали реальным причинам, сказать сложно.

— Его обвиняют в том, что он удаляет экстремистские каналы, но не раскрывает данные их авторов. Почему?

— Я видел исследование одного адвоката по уголовным делам: он анализировал, как часто в материалах дел фигурирует Telegram и используются ли данные, полученные из него. Судя по этим материалам, Telegram достаточно активно сотрудничал с российскими органами и предоставлял необходимую информацию. По крайней мере раньше это так выглядело. Использование данных из Telegram в уголовных делах — известный факт.

Почему замедление, а не блокировка

— Сейчас Telegram замедляется. Почему выбрана такая мера, а не полная блокировка?

— Логика не вполне понятна. Возможно, это своего рода предупреждение: сначала замедление, затем дополнительные ограничения, а в случае отказа от сотрудничества — блокировка. 

Можно ли продавить Telegram

— В США сумели договориться по поводу TikTok. Почему мы не можем так же договориться с Telegram?

— В случае с TikTok процесс тоже был долгим. Если не удастся договориться — могут заблокировать. Какие предложения могли бы быть сделаны, чтобы от них невозможно было отказаться, сказать трудно. Публично всё сводится к свободе слова, но за кулисами, вероятно, действуют иные мотивы. Какие именно — мы не знаем.

Насколько Telegram критичен для России

— Насколько для нас критична возможная потеря Telegram?

— Многие используют его как удобный мессенджер и как площадку для выражения разных мнений. Для кого-то это ещё и бизнес — продвижение брендов, товаров, услуг. Потеря такой площадки без полноценной альтернативы болезненна. Мы уже видели, что произошло с соцсетями, признанными экстремистскими: бизнес там был значительный, но после ограничений не все смогли перенести аудиторию на другие платформы.

Почему ругают мессенджер MAX

— Почему так критикуют отечественный мессенджер MAX?

— Вероятно, из-за завышенных ожиданий. Telegram существует более десяти лет и всё это время развивался в условиях жёсткой конкуренции. Команда постоянно дорабатывала функционал.

MAX появился иначе — по политическому решению. За короткий срок физически невозможно создать продукт сопоставимого уровня. Базовый функционал есть: можно общаться, если у собеседников российские SIM-карты. Но полноценной экосистемы и глубины пока нет.

Китайский опыт: почему не получается повторить

— В Китае работает WeChat, и других западных мессенджеров там нет. Почему мы не можем так же?

— Во-первых, WeChat появился в конкурентной среде и стал популярным потому, что оказался удобным продуктом. Я сам им пользовался — это действительно сильный сервис, сопоставимый с Telegram.

Во-вторых, в Китае огромный внутренний рынок. Можно запускать несколько проектов, и в условиях внутренней конкуренции выживает лучший. Это серьёзный фактор.

— А как китайцы общаются с зарубежными партнёрами?

— В основном через VPN или электронную почту. С китайскими коллегами я общаюсь по электронной почте.

Безопасность VPN

— Насколько безопасно пользоваться VPN?

— Полной безопасности нет, но в целом уровень сопоставим с обычным интернет-провайдером. Большинство сервисов используют шифрование, поэтому передаваемая информация в основном защищена. Тем не менее это вынужденная мера и лучше обходиться без неё.

Прогноз по судьбе Telegram

— Ваш прогноз по Telegram?

— Прогнозировать сложно. Слишком много факторов, о которых мы не знаем. Решение примут ответственные лица: кто именно — не так важно. Пока делать однозначные выводы невозможно.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
