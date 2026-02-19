Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Месть 24 февраля: Европа готовит удар по Бишкеку за отказ предать Россию в этом вопросе

В программе "Точка зрения" руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов комментирует кадровые перестановки в Киргизии, возможную попытку переворота и санкционные риски. Эксперт объясняет, почему республика сохраняет лояльность России и какую роль играют экономика, история и русский язык в отношениях двух стран.

Кадровые перестановки в Киргизии: попытка переворота?

— Помогите разобраться в том, что происходит в Киргизии. Президент Джапаров уволил практически всю верхушку Государственного комитета национальной безопасности — аналога нашей ФСБ. Причём руководителя отправили в отставку, когда он находился в Германии на лечении. Это объяснили необходимостью предотвратить государственный переворот. Чем вызваны такие громкие решения?

— Поскольку иной информации нет, будем опираться на слова президента. В двух интервью он упомянул, что за спиной уже бывшего председателя ГКНБ Камчибека Ташиева некоторые политики начали свою игру. Поводом стало письмо 75 бывших депутатов, чиновников и деятелей культуры с требованием досрочных президентских выборов.

Само письмо выглядит странно. Согласно Конституции, действующий шестилетний срок будет засчитан на выборах 2027 года как второй. Правовых оснований для досрочных выборов нет. Кроме того, поправки в закон о выборах чётко устанавливают дату — последний четверг января. То есть выборы должны состояться 24 января 2027 года, а объявлены — не позднее 24 сентября текущего года.

Президент заявил, что связался с Ташиевым, объяснил ситуацию и отправил его в отставку. Затем последовали кадровые решения: из состава ГКНБ вывели пограничную службу и девятую службу госохраны, которые стали самостоятельными структурами.

Если речь действительно шла о перевороте, то без поддержки части действующей власти он невозможен. Скорее всего, мы имеем дело с попыткой "верхушечного" переворота. Но это предположение, следствие продолжается. Пятеро подписантов письма уже арестованы как организаторы, идёт расследование. О его результатах пока говорить рано.

Киргизия и Россия — неизбежный союз?

— Вы утверждаете, что, несмотря ни на что, Киргизия всегда останется союзником России. Почему вы так уверены?

— Историческая практика показывает: какой бы режим ни был в Киргизии, он сохранял лояльность к России. Объективно страна во многом зависит от нас. Например, 92% горюче-смазочных материалов поступает из России по внутренним льготным ценам — ещё со времён до вступления в ЕАЭС.

Киргизия — территория стратегического равновесия между Россией, Китаем, США и Европой. Ни один вектор там не доминирует полностью.

— Но ведь были перевороты — Жапаров сам пришёл к власти в результате одного из них.

— Да, переворотов было четыре. Тем не менее курс на сотрудничество с Россией сохранялся.

— В Киргизии русский язык имеет официальный статус. Это тоже показатель?

— Безусловно. Это единственная страна региона, где русский язык закреплён официально — как язык культуры и науки. Между Россией и Киргизией подписана декларация о вечной дружбе, где прямо говорится о многовекторной внешней политике.

Обвинения в ненадёжности союзника можно проверить только в условиях войны. Сейчас войны нет — официально речь идёт о специальной военной операции. Поэтому оценивать надёжность в военном плане невозможно. Но существующие обязательства стороны выполняют в полном объёме.

Санкции и 20-й пакет ЕС

— Сообщается, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС против Киргизии могут быть введены ограничения за поставки в Россию запрещённых компонентов. Насколько это реально?

— Предлагаю дождаться публикации пакета 24 февраля и уже тогда обсуждать конкретику. Ранее отдельные банки и компании Киргизии уже попадали под рестрикции США и ЕС.

При этом официальные лица Киргизии неоднократно предлагали европейцам и американцам совместно провести расследование возможных нарушений. Эти предложения оставались без ответа.

Киргизия заявляет о готовности к диалогу: если есть претензии — давайте разбираться. Проблема в том, что санкционные механизмы часто используются как инструмент ограничения развития малых государств, независимо от того, для внутренних или экспортных нужд предназначены те или иные технологии. Это ставит под сомнение декларируемые принципы свободной конкуренции.

Закон о наёмничестве и участие в СВО

— Есть ли в Киргизии закон, преследующий добровольцев, участвующих в боевых действиях в зоне СВО?

— Специального закона нет. В Уголовном кодексе предусмотрена статья за наёмничество — как, кстати, и в российском законодательстве. Она была принята задолго до начала специальной военной операции.

— Известны ли случаи преследования?

— Сообщения были, но о дальнейшей судьбе конкретных людей информации нет. Повторю: отдельного закона, прямо запрещающего участие, не существует.

Вывод

— На сегодняшний день Киргизия — самое лояльное России государство в регионе, причём не только на уровне властей, но и на уровне населения.

Речь не только о трудовой миграции, хотя переводы из-за рубежа в прошлом году достигли рекордных 3,5 млрд долларов — это около четверти ВВП страны.

Важнее историческая память:

  • индустриализация,
  • Великая Отечественная война,
  • послевоенное строительство.

Эти общие страницы истории формируют особое отношение к России — более позитивное, чем во многих других странах.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
