Ростовская финифть пережила века — и снова удивила: что скрывает промысел XVII века сегодня

В программе "Турподход" директор фабрики "Ростовская финифть" Анатолий Подлеснов рассказывает об истории промысла, зародившегося в XVII веке, о тонкостях ручной росписи и современных технологиях. Как создаются украшения и иконы, в чём секрет долговечности финифти и почему эти изделия становятся семейными реликвиями — в откровенном разговоре о традициях и будущем ремесла.

История и уникальность ростовской финифти

— Народные промыслы России — важная часть нашей культуры, знакомая всем с детства. Мы знаем гжель, хохлому, но особое место занимает ростовская финифть. Что такое ростовская финифть, в чём её уникальность и когда возникло это ремесло?

— Ростовская финифть — это уникальный промысел России, культурный код нашей страны. Он зародился в XVII веке в городе Ростове Великом Ярославской области. Промысел отличается своей культурой, технологией, красками и эмалями.

— Какие сюжеты наиболее часто встречаются в ростовской финифти?

— Чаще всего это цветочная тема, пейзажи, времена года, зима, лето, архитектура, животные.

— Почему именно такие композиции стали традиционными?

— Традиционной считается цветочная роспись. Когда финифть зарождалась в XVII веке, это была иконопись, расписывали иконы в монастырях и церквях. Со временем начали добавляться новые сюжеты, но цветочная тема стала одной из основных.

Традиции и современность

— Насколько продукция сегодня популярна? Как удаётся сохранять традиции и развиваться?

— Мы активно этим занимаемся. Фабрика ведёт маркетинговую работу, популяризирует промысел через мастер-классы. При фабрике действует музей, где мы рассказываем посетителям о нашем ремесле.

— Производство остаётся ручным?

— Все изделия производятся вручную. Конечно, мы применяем современные технологии: если раньше обжиг проходил в печах без точного контроля, то сейчас используются современные печи с температурными датчиками, применяются компьютерные технологии для разработки. Но основная работа по-прежнему выполняется вручную художниками-ювелирами.

— Как создаётся изделие?

— Всё начинается с подготовки пластины. Берётся медный лист, на него наносится эмаль, она запекается и вплавляется в металл — это становится основой для художника. Затем пластина расписывается.

Роспись проходит в несколько этапов: малёвка, первая роспись, вторая роспись, и после каждого этапа — обжиг. С каждым обжигом изделие становится ярче и приобретает свою неповторимость.

Художники и новые идеи

— Кто работает на фабрике: опытные мастера или молодые специалисты?

— Мы активно привлекаем молодёжь, сотрудничаем с профильными учебными заведениями, организуем практику. После неё по желанию человек может остаться у нас работать. При этом у нас есть и опытные закалённые мастера.

— Молодые художники предлагают новые решения?

— Полёт творчества всегда приветствуется. Предлагаются новые формы, варианты живописи — это эксперимент. Создание изделия — тяжёлый труд, иногда на него уходят годы. Молодые сотрудники советуются с опытными мастерами, и в результате появляется новый продукт, интересный покупателям и ценителям.

Ассортимент и популярные изделия

— Какие изделия производятся на фабрике и что наиболее популярно у туристов?

— Ассортимент — большой. Самое востребованное — ювелирные украшения: кольца, серьги, броши. Также популярна сувенирная продукция и новогодние изделия.

Мы производим православную продукцию — именные иконы, небольшие иконки, которые покупают в подарок или для себя. Пользуются спросом корпоративные подарки, панно на различные темы — от цветочной до портретной.

Есть изделия из серебра — серебряные иконы, посуда с горячими эмалями. Это более дорогой сегмент.

— Всё это тоже расписывается вручную?

— Да, начиная с придания формы. Если говорить о посуде, она выдавливается, формуется, затем наносятся эмали — всё вручную. Ювелиры отвечают за ювелирную часть, художники — за художественную. В определённый момент их работа объединяется, и на выходе получается готовое изделие.

Подделки и защита бренда

— Встречаются ли подделки и как их отличить?

— Подделки есть. Мы тщательно контролируем качество на всех этапах — от приёмки сырья до готового изделия. На каждом этапе проводится контроль, на изделии есть бирка и клеймо производителя. Это подтверждает подлинность.

— Как боретесь с недобросовестными продавцами?

— Мы отслеживаем использование нашего наименования, в том числе на маркетплейсах и интернет-площадках. При выявлении нарушений направляем официальные письма. Если требования не выполняются, готовы решать вопрос в судебном порядке. Обычно всё заканчивается мирно.

Долговечность и уход

— В чём секрет долговечности финифти?

— Сама финифть очень долговечна. Например, панно не подвержено ультрафиолету, не выгорает на солнце и может служить десятилетиями и даже сотнями лет. У нас есть изделия, которым не один десяток лет, и они сохранили первозданный вид.

Изделия с серебром требуют ухода: бережной протирки мягкими салфетками, поскольку серебро окисляется — это естественный процесс.

Финифть может служить десятилетиями и передаваться из поколения в поколение. Посетители часто рассказывают, что у их бабушек есть такие изделия и они становятся семейными реликвиями.

Экскурсии и мастер-классы

— На фабрике проводятся экскурсии? Что видят посетители?

— При фабрике действует музей. Проводятся экскурсии по производству, можно посетить основные цеха — ювелирные и живописные участки. Люди видят работу художников и понимают, что за каждым изделием стоит живой труд.

Также можно поучаствовать в мастер-классе: посетителям выдают небольшую пластину, которую они расписывают сами. После обжига изделие можно забрать на память.

— Художникам не мешает поток туристов?

— По-разному. Иногда большие группы создают напряжение, но сотрудники понимают, что это часть работы фабрики.

— Как часто проходят экскурсии?

— Каждый день, кроме 1 января. Мы работаем семь дней в неделю, в том числе в праздники. Можно заранее забронировать экскурсию или приехать без записи — экскурсоводы организуют посещение.

Подарок зрителям

— Вы пришли к нам с подарком. Что это?

— Я привёз панно. Оно будет разыграно в викторине в преддверии 8 марта. Думаю, это станет замечательным подарком нашим женщинам.

