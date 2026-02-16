Проказа стучит в соседнюю дверь: болезнь с десятилетней спячкой уже среди нас, а врачи видят лишь сыпь

В программе "Точка зрения" председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв рассказал, стоит ли опасаться завоза экзотических инфекций, возможна ли вспышка проказы и кори, готова ли медицина к новым вызовам и какие меры защиты действительно работают.

Экзотические вирусы: есть ли реальная угроза

— Открытые границы, миграция и международные поездки делают страну более уязвимой к редким и экзотическим вирусам. В Москве и Подмосковье всё чаще фиксируются случаи менингита, кори и новых инфекций, привезённых из других регионов. Насколько это опасно? Какие экзотические вирусы в последние годы действительно появились в Москве и Подмосковье?

— Да почти никаких. Вот сейчас два случая обезьяньей оспы выявили, а в целом новых инфекций нет. Все эти "новые" инфекции не передаются от человека к человеку как классические респираторные заболевания, чаще всего они зоонозные, передаются от животных.

У нас нет обезьян, верблюдов или летучих мышей, которые являются переносчиками. Комары у нас другие, не такие, как в южных странах. Поэтому я не вижу серьёзных проблем с завозом экзотических вирусов.

Бактериальные инфекции возможны. Но мы уже наблюдали, как исчезали целые пласты заболеваний. Например, ревматизм — осложнение стрептококковой инфекции — раньше был повсеместным, сейчас практически исчез благодаря широкому применению антибиотиков.

COVID и "информационная война"

— Истерия вокруг COVID, на мой взгляд, была информационной войной. Мир заставили дрожать перед "страшным заболеванием", хотя ничего сверхъестественного не произошло. Болезнь — тяжёлая, лечится сложно, но летальность в нашем опыте — 0,3% при 6000 пролеченных пациентов. Это обычный показатель для вирусной инфекции.

При этом больных массово госпитализировали, подключали к аппаратам, вводили жёсткие ограничения. Сейчас уже понятно, что многое из этого было избыточным. Я сторонник теории заговора и уверен, что это были определённые махинации. Мы видели, как менялась позиция ВОЗ, какие деньги зарабатывались на масках. Организация — на мой взгляд, со странностями.

Миграция и риск проказы

— Почему тогда об экзотических инфекциях продолжают говорить?

— Потому что нужно о чём-то говорить. Завозные случаи бывают. Например, при массовом приезде людей из Индии теоретически можно ожидать проказу. ВОЗ изменил критерии распространённости, но при населении в 1,5 млрд человек болезнь никуда не исчезла.

Проказа — не самая тяжёлая, её можно лечить, она похожа на туберкулёз. Но у неё длинный бессимптомный период — 10-15 лет. Человек выглядит здоровым, но может быть заразен. В России официально до 200 случаев, хотя, думаю, реальных больше.

— Насколько это опасно для обычных людей?

— Это бактерия, не вирус. Болезнь циркулирует и в наших широтах. Есть соседние страны, где проказы довольно много, но диагнозы часто не ставятся. Люди видят характерные симптомы: изменения кожи, — но статистика их не отражает.

То же самое с корью: официально говорят о тысяче случаев в год, но, думаю, реальных больше. У большинства она протекает как обычное респираторное заболевание, и пациенты просто не попадают в поле зрения врачей.

Холера, чума и реальные эпидемиологические риски

— Часто вспоминают холеру. Она возможна там, где есть проблемы с водой. Это вопрос санитарии, а не завоза из южных стран. Если люди начинают пить загрязнённую воду, вспышка возможна где угодно.

Чума тоже существует, но в крайне малых количествах. Инфекций много, но при массовом притоке непроверенных людей риск завоза действительно увеличивается.

Медицинский фильтр и контроль

— Будут ли приезжающих проверять?

— Насколько мне известно, массовых анализов нет. Мы разработали простую систему первичного скрининга: человек отвечает на 10-15 вопросов в смартфоне, и можно оценить вероятность наличия заболевания. Мы протестировали тысячу студентов — признаков не выявлено, но это не окончательный вывод.

Полный анализ всех приезжающих — дорогое мероприятие, поэтому нужны разумные фильтры.

— Эти вопросы связаны с симптомами?

— Конечно. Например, при проказе симптомы могут быть слабо выражены, и человек не связывает их с болезнью. В Индии значительная часть населения имеет низкий уровень медицинской грамотности, доступ к помощи ограничен. При массовом въезде миллионов людей медицинский фильтр необходим.

Готова ли медицина к новым инфекциям

— Готова ли медицина к появлению новых инфекций?

— Это сложно предугадать. Симптоматику мы знаем. Но инфекционные болезни во многом лечатся одинаково: против бактерий есть антибиотики, против вирусов специфических препаратов практически нет. Лечат осложнения.

После COVID мы научились эффективно работать с осложнениями — применяем антикоагулянты, плазму, плазмоферез. Это снижает риск летального исхода.

Что делать обычным людям

— Могут ли жители защитить себя?

— Если речь о респираторных инфекциях, они распространяются в толпе. В сезон лучше избегать скоплений людей. Самое эффективное средство — мытьё рук. Это доказано. Маски, как показал опыт, не помогают.