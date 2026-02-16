Рассада после холодов чахнет — делаю так и собираю урожай даже после заморозков

Научный сотрудник кафедры агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ, доктор биологических наук Людмила Воронина объясняет, как подготовиться к весенним перепадам температур, заморозкам и обильным осадкам. Практические советы помогут защитить рассаду, сохранить почву и снизить риски потери урожая.

Необычная весна: к чему готовиться

— Синоптики предупреждают: весна может быть аномально тёплой, но с резкими перепадами температур, интенсивными осадками и майскими заморозками. Как подготовиться к таким условиям и защитить урожай? Насколько подобные аномалии прогнозируемы и что можно сделать заранее?

— Прогнозированием занимаются метеорологи, а не агрохимики. Вероятность точного совпадения таких прогнозов невысока, но к экстремальным условиям всё равно нужно готовиться.

Проблемы стресса растений в период вегетации изучаются агрохимиками, физиологами и биохимиками. Мы можем дать практические рекомендации производителям, чтобы минимизировать последствия температурных и погодных аномалий.

Обильные осадки: мелиорация и восстановление почвы

— При обильных осадках на затопляемых участках прежде всего необходимы мелиоративные работы. Первый этап — отведение воды: канавы, траншеи, дренаж.

После схода воды требуется рыхление почвы, чтобы устранить уплотнение, образовавшееся из-за паводка. Важно помнить, что вместе с водой вымывается значительная часть элементов питания, поэтому потребуется внесение удобрений.

Конкретный состав зависит от выращиваемых культур — плодовых, овощных, зерновых или ягодных. В целом схема проста: сначала отвести воду, затем провести агротехнические и агрохимические мероприятия.

Весенние заморозки: главная угроза

— А если говорить о температурных перепадах и заморозках?

— Весной мы прежде всего опасаемся низких температур. Они могут быть кратковременными или более продолжительными. Самыми опасными считаются длительные заморозки, но весной чаще встречаются краткие, периодические похолодания.

Готовиться к ним нужно заранее, ещё на этапе подготовки рассады. Не стоит выбирать культуры с длительным вегетационным периодом для ранней высадки. Хотя стремление получить раннюю продукцию понятно — она наиболее ценна.

Основной способ защиты ранних культур — тепличные условия. Но и вне теплиц многое зависит от правильного подбора сортов и их устойчивости к температурным стрессам.

Закаливание рассады и устойчивость

— Рассаду следует закаливать. Однако теплолюбивые культуры, такие как баклажаны или тепличные томаты, не стоит подвергать сильному охлаждению.

Умеренный кратковременный температурный стресс на этапе выращивания позволяет растениям адаптироваться. Такая рассада в дальнейшем лучше переносит неблагоприятные условия и формирует более высокий урожай. Ослабленные растения хуже справляются со стрессами и становятся менее продуктивными.

Что происходит с растением при заморозке

— Понижение температуры влияет на растительную клетку: замедляется обмен веществ, движение цитоплазмы, повышается вязкость клеточного содержимого.

При более сильных заморозках возможно образование кристаллов льда. Если холод затягивается, кристаллизация происходит внутри клеток, а при оттаивании может начаться денатурация белков, что приводит к гибели клеток.

Одна из мер профилактики — достаточное обеспечение влагой. Почва не должна пересыхать перед возможными заморозками, поэтому весенний полив имеет большое значение.

Поддержка после стресса

— После заморозков, когда температура нормализуется, растениям желательно помочь восстановиться. В этом могут помочь препараты, содержащие фитогормоны, которые регулируют процессы роста и повышают адаптацию.

Важно также подготовить почву. Органические удобрения способствуют утеплению корневой системы и повышают её устойчивость. При этом не стоит злоупотреблять минеральными удобрениями в условиях климатических стрессов.

Полезны препараты, содержащие кремний, а также гуминовые вещества и микроэлементы. Органика в данном случае имеет приоритетное значение.

Роль фитогормонов

— В экстремальных условиях могут применяться препараты ауксинового ряда — они укрепляют корневую систему и стимулируют плодообразование. Это особенно актуально для плодовых культур, которые нередко страдают от заморозков в период цветения.

Фитогормоны цитокининового ряда регулируют деление клеток и могут использоваться после перенесённого стресса. Существуют и препараты на основе брассиностероидов — они укрепляют иммунную систему растений.

Укрытие и защита от ветра

— Не стоит забывать и о механических способах защиты. Укрывные материалы должны располагаться так, чтобы не касаться листьев. Из органических вариантов подходит солома, которую затем можно использовать как удобрение.

Для защиты от ветровых эрозий высаживают деревья и кустарники на расстоянии около 30 метров от посадок. Защитная полоса не должна быть сплошной — её задача рассеивать ветер, а не полностью его блокировать.

На небольших участках применяются пластиковые экраны и компостные барьеры. Важно, чтобы защита снижала силу ветра, а не создавала турбулентность.