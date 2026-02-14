Масленица в Воронежской области пройдёт по новым правилам: парк Нелжа.ру раскрывает главный секрет праздника

В программе "Турподход" директор по развитию парка Нелжа.ру Юлия Мякотных рассказала, как в Рамонском районе Воронежской области отметят Масленицу. Гостей ждут народные гуляния, интерактивная театрализованная программа, фестиваль окрошки на белом квасе и экскурсии по кухням регионов. Парк сохраняет традиции воронежской земли и создаёт атмосферу настоящей сказки.

— 16 февраля начинается Масленичная неделя, кульминацией которой станет празднование Масленицы — одного из самых любимых и задорных праздников, когда можно поесть вкусных блинов и проводить зиму. Парк Нелжа.ру традиционно соблюдает эту традицию. В чём особенности празднования Масленицы в Нелже?

— Каждая Масленица — особенное мероприятие, к которому в парке тщательно готовятся. Мы стараемся сохранять традиции, связанные с Воронежской землёй, Рамонским районом и селом Нелжа, где находимся.

У нас предусмотрены две программы.

Первая — широкое масленичное гуляние, которое объединяет гостей и жителей села. Вторая — театрализованная интерактивная программа для детей и взрослых, где каждый становится не просто зрителем, а участником событий и помогает найти долгожданную весну.

Масленицу в парке мы проводим с момента основания, с 2016 года. Стараемся сохранять и приумножать эту традицию, делать её тёплой, уютной и значимой для каждого, чтобы гости чувствовали себя как дома и одновременно — как в сказке. Ведь парк Нелжа.ру — это про сказку.

Главные события года: день рождения парка

— Одно из самых ожидаемых событий для нас и для Деда Мороза Черноземья — день рождения парка, который проходит в сентябре. Это уютный праздник, собирающий волшебников со всей страны. Яркое театрализованное мероприятие нравится не только детям, но и взрослым, которые продолжают верить в сказку.

Гастрономические традиции региона

— В этом году мы продолжим и гастрономические традиции. Во второй раз пройдёт фестиваль окрошки на белом квасе — это блюдо традиционно для Воронежской области. Мы будем угощать гостей и готовить различные рецепты окрошки. Также программу дополнят экскурсии, раскрывающие кухни регионов.