Семейные стоматологи молчат о важном нюансе: эта ошибка может оставить вас без зубов и денег?

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю. н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Речь пойдёт о мифе и реальности вокруг "80% нелицензированных стоматологов", о том, как проверить клинику, чем грозит отсутствие лицензии и что делать при некачественном лечении.

Миф или реальность: 80% стоматологов без лицензии

— Правда ли, что в Москве более 80% стоматологов не лицензированы? Это связывают с некачественным оказанием медицинских услуг, и с правовой точки зрения вопрос — действительно важный и актуальный.

Давайте дадим этому оценку. Возможна ли такая ситуация с точки зрения действующих норм права? Стоит ли этого опасаться, или подобные цифры не имеют чётких критериев и являются неподтверждёнными? Важно понять, как пользоваться услугами врачей, в частности стоматологов, и на что обращать внимание.

Лицензия как обязательное условие работы

Ключевой момент в этой сфере — лицензирование. Когда вы обращаетесь в клинику, вы вправе увидеть "Уголок потребителя" и лицензию, сроки её действия и перечень услуг, которые организация имеет право оказывать. Даже если документ не размещён на видном месте, вы имеете право потребовать его для ознакомления.

Если речь идёт о незнакомой организации, лицензия — первое и основное. Без неё работать нельзя. Выпускать на рынок нелицензированного специалиста — серьёзный риск ответственности.

Существуют и врачи, работающие как индивидуальные предприниматели. Но и для открытия кабинета требуется лицензия. Процесс её получения — сложный и многоэтапный: проверяются помещения, документы, дипломы, сертификаты. Даже при аренде помещения или сотрудничестве с клиникой изучаются все правоустанавливающие документы. Абсолютно "свободной" ситуации быть не может: деятельность клиник находится под постоянным государственным контролем, поскольку речь идёт о жизни и здоровье граждан.

Государственный контроль и ответственность

Работу медицинских организаций проверяет Роспотребнадзор, плановые проверки публикуются на официальных ресурсах. Говорить о полном отсутствии контроля нельзя.

Есть и ещё один важный момент: кабинет, работающий без лицензии, не вносится в государственную систему мониторинга лекарственных средств. Это грубое нарушение. Подобные случаи передаются в прокуратуру и могут повлечь уголовную ответственность.

Врач без лицензии не вправе выписывать рецепты. Такая деятельность квалифицируется как незаконная, в том числе предпринимательская, и влечёт ответственность по гражданскому законодательству, Кодексу об административных правонарушениях, а также лишение лицензии и запрет на дальнейшую практику.

Завышена ли цифра 80%

Многие считают, что система регулирования — достаточно жёсткая и цифра 80% завышена. Однако определённая проблема всё же существует.

Часто врачи работают с постоянными клиентами на основе длительных доверительных отношений: "посоветовал знакомый", "к этому врачу ходит вся семья". В таких случаях людей нередко не интересует наличие лицензии. Возникает формат договорённостей — "сделайте дешевле", "помогите по знакомству". Это распространённая практика: специалисты разных сфер действительно иногда помогают бесплатно или со скидкой.

Когда доверие оборачивается риском

Проблема возникает, если под видом "дешевле" врач фактически работает без лицензии, закупает некачественные материалы, использует сомнительные способы лечения. Бывают случаи, когда услуги оказываются с грубейшими нарушениями стандартов — вплоть до причинения вреда здоровью.

Если вас ввели в заблуждение, обещали одно, а результат оказался некачественным, необходимо зафиксировать факт ненадлежащего оказания услуги: понять, в какой клинике вы находились, кто именно оказывал услугу, собрать доказательства.

Если спор не удаётся урегулировать мирно и вы намерены обращаться в суд, доказательства становятся ключевыми.

Судебная защита и экспертизы

При рассмотрении споров о некачественной медицинской помощи часто требуется судебно-медицинская экспертиза. Она стоит значительных средств, и у граждан возникает вопрос, каким образом оплачиваются такие услуги и почему суд не выносит решение без проведения экспертизы. Это отдельная важная тема, к которой стоит вернуться.

Подводя итог обсуждению мифа или правды о нелицензированных стоматологах, могу сказать одно: внимательно выбирайте врачей и юристов.