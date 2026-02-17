Коммунальщики помяли авто? Не чините за свой счёт: один звонок запустит машину возмездия

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Разбираем, что делать, если снег, сосульки или коммунальная техника повредили автомобиль или иное имущество, как правильно зафиксировать ущерб и добиться его возмещения.

Если снег или техника повредили автомобиль

— Рассмотрим с юридической точки зрения прелести нашей зимы: обилие снегопадов, снег на крышах, сосульки, повреждение личного имущества, которое может находиться во дворах домов или на проезжей части, — и составим алгоритм действий в такой ситуации.

Прежде всего — не паниковать. Всё решаемо. На защите граждан и потребителей стоит большое количество законов, которые важно уметь применять.

Если вы обнаружили, что трактор при расчистке задел ваш автомобиль: поцарапал кузов, разбил стекло, повредил зеркало, — или на машину упала сосулька, необходимо учитывать, что транспортное средство должно быть припарковано в надлежащем месте. Если парковка была с нарушениями, требовать возмещения ущерба будет значительно сложнее.

Если в результате очистки крыши или падения снега повреждено имущество: вмятина в кузове, разбитое стекло, повреждён кондиционер, — главное не нервничать, а всё правильно зафиксировать. Это ключевой момент.

Фиксация ущерба и вызов полиции

С юридической точки зрения важно собрать доказательства и документы, которые позволят в дальнейшем защищать свои права.

Сфотографируйте повреждения с разных ракурсов. В кадре должно быть видно место происшествия, адрес, соседние автомобили, если это необходимо. Возможные свидетели могут понадобиться — возьмите их контакты.

В подобных случаях не нужно звонить в ГИБДД, так как речь не идёт о ДТП. Следует вызывать полицию по номеру 112 — это причинение ущерба имуществу.

При составлении протокола осмотра сотрудником полиции должны быть отражены все детали: адрес, перечень повреждений и обстоятельства произошедшего. Внимательно прочитайте документ перед подписанием и обязательно получите его копию.

Экспертиза и уведомление управляющей компании

Для взыскания ущерба необходимо подтвердить его размер. Как правило, проводится независимая экспертиза, которая определяет стоимость восстановительного ремонта.

Обязательно нужно уведомить собственника здания или управляющую компанию о дате осмотра повреждённого имущества. Это обязательное требование при проведении экспертизы.

Расходы на экспертизу впоследствии могут быть взысканы с ответчика через суд. Ваша задача — доказать, что ущерб причинён по их вине.

Мирное урегулирование или суд

Вопрос можно урегулировать мирно, если коммунальные службы признают ответственность. Если нет — обращаться в суд.

Важно установить, были ли вы своевременно предупреждены о планируемой расчистке снега. Если информация отсутствовала на сайте управляющей компании и уведомления не поступало, это также необходимо зафиксировать.

При этом следует учитывать, что если автомобиль был припаркован в месте, где стоянка запрещена, суд может признать, что риск причинения ущерба вы приняли на себя.

Как правило, ответчиком выступает либо владелец здания (если речь идёт о падении сосулек), либо управляющая компания (если ущерб причинён при расчистке территории). Именно они должны доказать, что содержали объект в безопасном состоянии и действовали в соответствии с установленными правилами.

Видеонаблюдение как доказательство

Не забывайте о камерах видеонаблюдения. В Москве срок хранения записей с городских камер составляет, как правило, пять календарных дней. В отдельных случаях — до 30 дней, но это не гарантировано.

В случае происшествия необходимо оставить заявку в общегородском контакт-центре на сохранение видеозаписи, указав дату, время и место инцидента. Заявителю присваивается номер, который затем передаётся сотруднику полиции при подаче заявления.

Для получения записи сотрудник полиции направляет письменный запрос в Департамент информационных технологий. Такая практика уже сложилась, однако многие о ней не знают.

Камеры установлены у подъездов, во дворах, в местах массового скопления людей, на объектах торговли, в образовательных и медицинских учреждениях, на транспортной инфраструктуре, в парках, музеях и других общественных пространствах. Записи поступают в единую систему хранения и обработки данных.

Поэтому важно оперативно подать заявку, чтобы видеозапись была сохранена и могла использоваться в качестве доказательства.

В любом случае не стоит паниковать. Нужно действовать последовательно и грамотно защищать свои права, добиваясь возмещения причинённого ущерба.