Искусственный интеллект забирает власть тихо: как помощник превращается в невидимого начальника

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю. н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В этом выпуске — о правовом статусе искусственного интеллекта, рисках цифрового неравенства, защите персональных данных и ответственности за решения, принятые алгоритмами.

Искусственный интеллект: помощник или начальник?

— Искусственный интеллект — это наш личный помощник или уже невидимый начальник? Мы живём в ситуации, когда без искусственного интеллекта уже практически ничего не происходит. Ещё три года назад это казалось фантастикой, а сегодня — повседневность. У многих дома есть голосовые помощники, мы пользуемся ChatGPT, GigaChat, смотрим трансляции, где ведущие обращаются к алгоритмам за комментариями.

Искусственный интеллект подбирает нам фильмы и сериалы, формирует рекомендации в личных кабинетах, предлагает варианты ответов в мессенджерах, исправляет ошибки. Камера смартфона автоматически сортирует фотографии, навигатор строит маршруты. Всё это — алгоритмы, которые мы используем как инструмент для решения повседневных задач.

Пока что это объект — способ, помощник. Но где та грань, за которой помощник может превратиться в начальника и начать влиять на качество нашей жизни?

Три ключевых направления развития

Первое направление — персональный цифровой помощник. Предполагается, что искусственный интеллект будет знать о человеке всё: состояние здоровья, привычки, режим дня. Он сможет вести календарь, напоминать о приёме лекарств, планировать бюджет, отпуск, управлять "умным домом". Объём его возможностей будет зависеть от того, какой объём данных мы ему передадим.

Это удобно, но важно помнить: без электричества и интернета такая система бессильна.

Второе направление — медицина и здоровье. Алгоритмы уже анализируют пульс, сон, активность, данные обследований. Умные часы и фитнес-браслеты позволяют получать предварительную аналитику. Это может стать "вторым мнением", но ошибки возможны — так же, как и в любых приборах.

Третье направление — образование и работа. Персональные репетиторы, переводчики, составление отчётов, сортировка писем, первичный анализ данных — всё это уже делают алгоритмы. Использовать их можно и нужно, но важно обучиться грамотному применению и контролировать объём передаваемой информации.

Основные риски

Первый риск — цифровое неравенство. Те, кто умеет ставить задачи искусственному интеллекту и извлекать из него пользу, получают преимущества. Те, кто отказывается от цифровых сервисов, могут со временем оказаться за бортом — даже при реализации базовых прав.

Необходимо правовое регулирование, чтобы уязвимые категории граждан, в том числе пенсионеры, не были исключены из социальной и правовой системы.

Второй риск — конфиденциальность. Искусственный интеллект получает доступ к тем данным, которые мы сами готовы открыть. Мы даём согласие на обработку персональных данных, принимаем файлы cookie, а затем удивляемся, что третьи лица владеют информацией о нас. Это создаёт почву для мошенничества и тяжёлых последствий.

Третий риск — ответственность. Кто отвечает за решения алгоритма? Разработчик, владелец программы, пользователь? Если беспилотное такси совершит ошибку или банковская система откажет в операции, кто будет нести ответственность? Пока этот вопрос окончательно не урегулирован.

Поэтому важно понимать, с кем вы взаимодействуете — с человеком или программой, — и иметь альтернативные способы подтверждения информации и решения проблемы.

Что делать

Не бояться. Искусственный интеллект — это мощный инструмент, как электричество или интернет. Он не плохой и не хороший — всё зависит от того, в чьих он руках.

Нужно учиться понимать, анализировать, повышать цифровую грамотность. Государство и банки вводят механизмы защиты (например, "период охлаждения" при финансовых операциях), чтобы дать человеку время оценить решение.

Особое внимание следует уделять защите своих данных. Если вы разрешаете их использовать, вы должны понимать, кому и зачем. Требовать прозрачных правил можно, но контроль прежде всего остаётся за вами.

Алгоритмы ответственности ещё формируются, законодательство будет активно развиваться. Искусственный интеллект — это не судьба, а технология. И именно мы должны формировать её под свои ценности, управлять ею, а не становиться управляемыми.