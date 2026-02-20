Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Искусственный интеллект забирает власть тихо: как помощник превращается в невидимого начальника

Правда ТВ » Правда о праве

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю. н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В этом выпуске — о правовом статусе искусственного интеллекта, рисках цифрового неравенства, защите персональных данных и ответственности за решения, принятые алгоритмами.

Искусственный интеллект: помощник или начальник?

— Искусственный интеллект — это наш личный помощник или уже невидимый начальник? Мы живём в ситуации, когда без искусственного интеллекта уже практически ничего не происходит. Ещё три года назад это казалось фантастикой, а сегодня — повседневность. У многих дома есть голосовые помощники, мы пользуемся ChatGPT, GigaChat, смотрим трансляции, где ведущие обращаются к алгоритмам за комментариями.

Искусственный интеллект подбирает нам фильмы и сериалы, формирует рекомендации в личных кабинетах, предлагает варианты ответов в мессенджерах, исправляет ошибки. Камера смартфона автоматически сортирует фотографии, навигатор строит маршруты. Всё это — алгоритмы, которые мы используем как инструмент для решения повседневных задач.

Пока что это объект — способ, помощник. Но где та грань, за которой помощник может превратиться в начальника и начать влиять на качество нашей жизни?

Три ключевых направления развития

Первое направление — персональный цифровой помощник. Предполагается, что искусственный интеллект будет знать о человеке всё: состояние здоровья, привычки, режим дня. Он сможет вести календарь, напоминать о приёме лекарств, планировать бюджет, отпуск, управлять "умным домом". Объём его возможностей будет зависеть от того, какой объём данных мы ему передадим.

Это удобно, но важно помнить: без электричества и интернета такая система бессильна.

Второе направление — медицина и здоровье. Алгоритмы уже анализируют пульс, сон, активность, данные обследований. Умные часы и фитнес-браслеты позволяют получать предварительную аналитику. Это может стать "вторым мнением", но ошибки возможны — так же, как и в любых приборах.

Третье направление — образование и работа. Персональные репетиторы, переводчики, составление отчётов, сортировка писем, первичный анализ данных — всё это уже делают алгоритмы. Использовать их можно и нужно, но важно обучиться грамотному применению и контролировать объём передаваемой информации.

Основные риски

Первый риск — цифровое неравенство. Те, кто умеет ставить задачи искусственному интеллекту и извлекать из него пользу, получают преимущества. Те, кто отказывается от цифровых сервисов, могут со временем оказаться за бортом — даже при реализации базовых прав.

Необходимо правовое регулирование, чтобы уязвимые категории граждан, в том числе пенсионеры, не были исключены из социальной и правовой системы.

Второй риск — конфиденциальность. Искусственный интеллект получает доступ к тем данным, которые мы сами готовы открыть. Мы даём согласие на обработку персональных данных, принимаем файлы cookie, а затем удивляемся, что третьи лица владеют информацией о нас. Это создаёт почву для мошенничества и тяжёлых последствий.

Третий риск — ответственность. Кто отвечает за решения алгоритма? Разработчик, владелец программы, пользователь? Если беспилотное такси совершит ошибку или банковская система откажет в операции, кто будет нести ответственность? Пока этот вопрос окончательно не урегулирован.

Поэтому важно понимать, с кем вы взаимодействуете — с человеком или программой, — и иметь альтернативные способы подтверждения информации и решения проблемы.

Что делать

Не бояться. Искусственный интеллект — это мощный инструмент, как электричество или интернет. Он не плохой и не хороший — всё зависит от того, в чьих он руках.

Нужно учиться понимать, анализировать, повышать цифровую грамотность. Государство и банки вводят механизмы защиты (например, "период охлаждения" при финансовых операциях), чтобы дать человеку время оценить решение.

Особое внимание следует уделять защите своих данных. Если вы разрешаете их использовать, вы должны понимать, кому и зачем. Требовать прозрачных правил можно, но контроль прежде всего остаётся за вами.

Алгоритмы ответственности ещё формируются, законодательство будет активно развиваться. Искусственный интеллект — это не судьба, а технология. И именно мы должны формировать её под свои ценности, управлять ею, а не становиться управляемыми.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы искусственный интеллект

Новости Все >
Сейчас читают
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Недвижимость
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Последние материалы
Искусственный интеллект забирает власть тихо: как помощник превращается в невидимого начальника
США оставили санкции против России в силе: политическая логика оказалась сильнее выгодных проектов
Хотели выгнать вирус веником, а разбудили кое-что похуже: баня меняет ход болезни
Борьба за власть на Украине усиливается: для Зеленского готовится сменщик
Три года конфликта в планах Киева: эти факторы ставят под вопрос долгосрочную стратегию
Сибирские вузы покоряют сердца и умы африканских студентов
Шебекино: самое главное — это утром проснуться живым
Школьная легенда на противне: этот рецепт возвращает очередь — но уже на кухне
В США признали, что не могут оценить эффективность антироссийских санкций
Заговор камер или ошибка системы? Водителям рассказали, как оспорить ложный штраф
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.