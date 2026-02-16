Сломались под знаком и получили штраф? Один кадр на телефон спасет семейный бюджет

В программе "Правда о праве" — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. Речь пойдёт о штрафах ГИБДД: когда их можно оспорить, какие ошибки допускают камеры и инспекторы, как собрать доказательства и не пропустить сроки обжалования.

Штраф с камеры: что проверить в первую очередь

— Тема актуальная — штраф ГИБДД с камеры, так называемое "письмо счастья". Возникает вопрос — оспаривать или платить, делать это сразу или позже?

Первое, на что нужно обратить внимание, — фотография в постановлении. Время, место, дата — были ли вы там? Ваш ли это автомобиль и государственный номер? Технические ошибки случаются нередко. Необходимо сверить все данные и понять, действительно ли правонарушение имело место.

Важно не накапливать неоплаченные штрафы. При наличии двух и более задолженностей могут возникнуть сложности, например, при эвакуации автомобиля и его возврате со штрафстоянки.

Кто отвечает, если за рулём были не вы

Даже если автомобилем управлял другой человек, ответственность по общему правилу несёт собственник как владелец источника повышенной опасности.

Исключения возможны, если автомобиль выбыл из владения помимо воли собственника, например, при угоне. В таком случае необходимо своевременно обратиться в полицию и иметь подтверждающие документы.

Технические ошибки и спорные ситуации

Основанием для оспаривания могут быть нечитаемые номера, ошибки распознавания, штраф за несуществующий знак, несоответствие фотографии реальной обстановке.

Бывают ситуации вынужденной остановки: авария, неисправность. В таких случаях важно зафиксировать обстоятельства — установить знак аварийной остановки, при необходимости вызвать соответствующие службы и собрать доказательства.

Протокол и постановление: в чём разница

Если инспектор выносит постановление на месте, необходимо внимательно читать протокол. Постановление выносится на основании протокола.

Протокол не оспаривается, оспаривается именно постановление. Если в протоколе указано, что вы со всем согласны, впоследствии будет сложно доказать обратное. При несогласии нужно прямо указать это в документе и изложить свою позицию.

Как и где обжаловать

Постановление можно обжаловать через портал "Госуслуги". Важно собрать доказательства: скриншоты карт, фото и видео с места, записи с видеорегистратора, контакты свидетелей.

Если речь идёт о дворах, переулках или жилых зонах, можно запросить записи с городских камер видеонаблюдения. Видео обычно хранится ограниченное время, поэтому действовать нужно оперативно.

Сроки и приостановка оплаты

Срок обжалования составляет десять дней. На период рассмотрения жалобы срок уплаты штрафа приостанавливается.

Если штраф не оплачен и не обжалован в установленный срок, возможна уплата в двойном размере. Поэтому важно своевременно заявить свою позицию.

Парковка и "лишняя минута"

Особое внимание стоит уделять оплате парковки: проверять зону и время. При нестабильной работе интернета возможны ошибки.

Если установлен льготный период для оплаты, например, пять минут, его нарушение даже на одну минуту может стать основанием для штрафа. Продление парковки возможно в течение суток, но начало парковки продлевается минимально.

Защищать свои права необходимо

Ошибки при фиксации нарушений, в том числе технические, встречаются часто. Не стоит бояться обжаловать штрафы.

Даже если жалоба не будет удовлетворена, это позволяет получить практический опыт и выработать алгоритм защиты своих прав.