Наталья Оганова

Маркетплейсы не расскажут: вернуть товар можно и через 3 месяца — есть хитрая лазейка

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю. н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В выпуске — о дистанционной торговле: какие права есть у покупателя, как вернуть товар, что делать при браке и как избежать мошенничества на маркетплейсах.

Дистанционная торговля: что говорит закон

— Коснёмся темы "Дистанционная торговля — удобная ловушка или будущее покупок". Посмотрим на неё с правовой точки зрения.

Сразу отмечу, Закон о защите прав потребителей регулирует в том числе и дистанционную торговлю. Вопрос в том, знаем ли мы о своих правах, обязанностях и возможных рисках.

Плюсы онлайн-покупок

Все уже привыкли к дистанционной торговле. Купить по клику — удобно и просто. После пандемии этот формат стал особенно востребованным: продукты могут доставить через час, необходимые вещи — на следующий день, даже сложную технику — в течение недели.

Не нужно думать, кто довезёт покупку и сколько времени это займёт. Комфорт стал привычным. Дополнительный фактор — широкий выбор и возможность сравнивать предложения десятков продавцов. Вся информация о товаре: характеристики, описание, условия, — должна быть доступна потребителю.

Дистанционная торговля удобна и для малого бизнеса: продавцы могут выходить на маркетплейсы без затрат на аренду, что расширяет рынок и усиливает конкуренцию.

Риски и типичные проблемы

Однако при распаковке можно обнаружить, что товар не соответствует заказу или имеет недостатки. Продукты могут оказаться несвежими, возможна замена позиций или недоставка части заказа.

В таких случаях важно оперативно связаться со службой поддержки через сайт или приложение и зафиксировать претензию. Контроль за ситуацией должен оставаться у потребителя.

Следует внимательно проверять, предоставлена ли полная информация о товаре. Если информация отсутствует или была неполной, это может рассматриваться как нарушение прав потребителя.

Несоответствие товара и вопросы индивидуализации

Цвет, размер и фактура на экране могут отличаться от реальности. Важно понимать, какой именно товар вы заказываете.

С точки зрения права различаются товары, определённые индивидуальными признаками, и товары, определённые родовыми признаками. Например, килограмм картофеля — товар родового признака. Но если заказан "красный отборный картофель", а доставлен иной продукт, это уже несоответствие, дающее право требовать замену или возврат денежных средств.

Возврат и мошенничество

Особое внимание — выбору продавца. Фейковые сайты, стопроцентная предоплата и невозможность связаться с продавцом создают высокий риск мошенничества. В таких случаях возврат средств может потребовать обращения в правоохранительные органы.

Если товар доставлен курьером и обнаружены недостатки: повреждение, некомплектность, брак, — его придётся вернуть через пункт выдачи. Оптимально осматривать товар сразу при получении, чтобы при несоответствии отказаться от него на месте.

Сроки возврата по закону

Даже если товар забран и вскрыт дома, потребитель вправе вернуть его в течение семи дней. Если продавец не сообщил о порядке и сроках возврата, срок увеличивается до трёх месяцев.

Денежные средства должны быть возвращены в течение десяти дней.

Важно помнить: отказаться от товара нельзя, если он был в использовании. Товарный вид, пломбы и ярлыки должны быть сохранены. Попытки вернуть ношеную вещь противоречат закону и могут стать основанием для отказа в возврате.

Как покупать безопасно

Покупайте на проверенных площадках и официальных сайтах брендов. Деятельность цифровых платформ дополнительно регулируется законом, а также контролируется государственными органами.

Читайте отзывы, особенно с фотографиями. Сохраняйте переписку с продавцом, чеки и скриншоты карточки товара — эти материалы помогут защитить ваши права.

Проверяйте товар при получении и по возможности фиксируйте распаковку на видео, чтобы подтвердить наличие повреждений, если они обнаружатся.

Не бойтесь защищать свои права и требовать возврата средств в рамках закона. У потребителя есть законные инструменты защиты — важно ими пользоваться.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
