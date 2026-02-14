Горбатился 40 лет, а получил кукиш с маслом: эта ловушка с пенсионными баллами оставит без штанов

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к. ю. н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. Речь пойдёт о назначении пенсии, страховом и трудовом стаже, пенсионных баллах, основаниях для перерасчёта и о том, как защитить свои права, чтобы не потерять выплаты.

Что такое трудовой и страховой стаж

— Сегодня будем разбираться с пенсиями, потому что эта тема волнует многих. Важно не только добиться назначения пенсии, но и сделать так, чтобы её впоследствии не пересчитали в меньшую сторону.

Прежде всего нужно понимать разницу между трудовым и страховым стажем, а также что такое пенсионные баллы. Понятие общего трудового стажа применялось до 2002 года и включало в себя и трудовой, и страховой стаж. После 2002 года эти понятия разделили.

Трудовой стаж — это период, в течение которого человек работал. Но сам по себе факт работы ещё не означает право на пенсию. Страховой стаж — это период, когда работодатель уплачивал за вас страховые взносы и они накапливались на вашем лицевом счёте в Социальном фонде.

Именно из этих взносов формируются пенсионные баллы — основание для назначения страховой пенсии. На сегодняшний день необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов.

Как проверить свои пенсионные права

Первое, что нужно сделать, — убедиться, что вы официально оформлены по трудовому договору. Сейчас у каждого есть возможность зайти на портал Госуслуг и проверить электронную трудовую книжку: ведёт ли её работодатель, какие записи внесены, какой стаж сформирован.

Также можно получить выписку из Социального фонда о перечисленных страховых взносах: какие организации их уплачивали и за какой период. Там же можно увидеть предварительный расчёт пенсии и понять, на что вы можете рассчитывать.

При этом стоит учитывать: даже при неплохой зарплате размер страховой пенсии, как правило, невысок. В среднем это около 25 тысяч рублей при наличии 15 лет страхового стажа и 30 баллов.

Накопительная часть пенсии

Существует и накопительная часть пенсии. В настоящее время она заморожена, однако государство предлагает варианты: оставить средства в фондах для инвестирования или получить их единовременно и распоряжаться самостоятельно.

Это отдельная тема, связанная с уровнем финансовой грамотности и готовностью самостоятельно управлять средствами. Но уже сейчас важно понимать: о накоплениях необходимо заботиться с молодого возраста.

Почему важно следить за начислениями

Если у вас заключён трудовой договор, но страховые взносы не перечисляются, страховой пенсии не будет. Поэтому как минимум за 15 лет до пенсионного возраста стоит проверить, поступают ли деньги в Социальный фонд.

Важно и то, с какой суммы начисляются взносы. Если зарплата официально минимальная, то и пенсия будет минимальной.

Рекомендую хранить копии трудовых договоров, трудовой книжки, регулярно получать выписки, проверять начисления НДФЛ. Пенсия — это то, за чем нужно следить постоянно.

Социально значимые периоды

Есть периоды, которые не относятся к страховому стажу напрямую, но учитываются при назначении страховой пенсии как социально значимые. К ним относятся:

служба в армии по призыву;

уход одного из родителей за ребёнком до полутора лет;

уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или пожилым старше 80 лет;

временная нетрудоспособность;

отпуск по беременности и родам;

период официальной безработицы с получением пособия.

Для включения этих периодов в стаж необходимо подтвердить их документально.

Назначение и перерасчёт пенсии

Не позднее чем за десять дней до наступления пенсионного возраста следует подать документы на назначение пенсии. Это можно сделать через Госуслуги или обратившись в МФЦ. Лучше заниматься этим заранее и самостоятельно контролировать расчёты.

Перерасчёт возможен ежегодно. Если пенсионер продолжает работать, 1 августа Социальный фонд автоматически добавляет баллы за предыдущий год. Дополнительные документы о стаже (например, северный или советский период, наличие иждивенцев) также могут увеличить размер пенсии.

Ежегодно проводится индексация с учётом инфляции. Однако пенсию могут и уменьшить — если документы, на основании которых она была назначена, признают недействительными.

Как защитить свои права

При назначении пенсии внимательно изучайте расчёт: какие периоды учтены, сколько начислено баллов. Если возникают вопросы, направляйте их в письменной форме и требуйте письменного ответа.

При изменении жизненных обстоятельств: переезде, изменении числа иждивенцев, — необходимо своевременно уведомлять Социальный фонд. Если речь идёт об уменьшении выплат, перерасчёт производится не более чем за последние три года.

Регулярно проверяйте личный кабинет на Госуслугах и на сайте Социального фонда. Там доступны электронная трудовая книжка, выписки и уведомления о перерасчётах.

Почему важно думать о будущем заранее

Размер страхового стажа влияет даже на оплату больничных: при стаже более восьми лет он оплачивается в размере 100%, при меньшем стаже — по пониженной ставке.

Если баллов не хватит, будет назначена социальная пенсия, которая значительно ниже страховой и зачастую близка к минимальному размеру оплаты труда, а в некоторых регионах — даже меньше.

Поэтому уровень и качество жизни в пожилом возрасте во многом зависят от нас самих. Наша старость — в наших руках.