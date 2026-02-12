Ким Чен Ын отменяет идею объединения: КНДР переписывает курс страны на десятилетия

В очередном выпуске авторской программы "Личное мнение" Дарьи Митиной, историка, политика, секретаря Объединённой Коммунистической партии, председателя профсоюза "Новый Труд", речь пойдёт о IX съезде Трудовой партии Кореи, военном союзе КНДР и России, идеологическом повороте Пхеньяна и новых стратегиях развития страны.

Интервью и главный парадокс

— На минувшей неделе в знаковом интервью Дмитрий Медведев рассуждал о распаде СССР и назвал социалистическую систему неконкурентоспособной. Однако, отвечая на вопрос о Корейской Народно-Демократической Республике, он отметил её динамичное развитие, укрепление технологического, военного и экономического суверенитета и подчеркнул значимость сотрудничества с Россией.

КНДР фактически стала единственным зарубежным военным союзником России. Этот союз изменил статус страны на международной арене и вывел её на новый уровень влияния.

IX съезд как рубеж эпохи

В Пхеньяне готовится IX съезд Трудовой партии Кореи — событие, которое подводит итог целому этапу развития страны и открывает новый. Практика регулярных съездов была введена Ким Чен Ыном и привязана к экономическим пятилеткам.

Каждый съезд — не формальность, а серьёзный отчёт о проделанной работе. Предыдущий форум сопровождался жёсткой критикой чиновников и символическим исполнением "Интернационала" вместо партийного гимна — знаком открытости международному левому движению.

Экономическая модель и суверенитет

КНДР успешно прошла через пандемию и санкционное давление. Экономика, основанная на принципе опоры на собственные силы, показала устойчивость в условиях распада мировых логистических и финансовых цепочек.

Страна закрепила статус ядерной державы и усилила свою правосубъектность. Ядерное оружие стало не только средством сдерживания, но и частью государственной идентичности.

Идеологический поворот

С 2024 года КНДР совершает масштабный идеологический разворот. Провозглашён отказ от прежней концепции объединения с Южной Кореей. Республика Корея теперь рассматривается как отдельное государство и противник.

Этот разрыв сопровождается изменениями в символике, учебных программах и доктринальных документах. Речь идёт о переходе к новой идеологической платформе, условно называемой "кимченизмом", где на первый план выходят государство и народ.

Военная стратегия и новый опыт

Ожидается пересмотр военной стратегии с упором на модернизацию обычных вооружённых сил. Опыт участия в реальных боевых действиях стал для КНДР фактором качественного усиления.

Политика параллельного развития предполагает сочетание оборонного потенциала и экономического роста.

План "20 на 10"

С 2024 года реализуется программа "20 на 10" — ежегодное создание современной промышленной базы в 20 районах на протяжении 10 лет. Это предполагает технологическое перевооружение всей страны и развитие социальной инфраструктуры.

Лозунг "Народ прежде всего" реализуется через конкретные стройки и индустриальные проекты.

Союз с Россией

Подписанный договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Россией закрепил стратегический выбор КНДР. Ожидается, что IX съезд институционально подтвердит и усилит этот курс.

Несмотря на различие общественных систем, военный и политический союз рассматривается как фактор стабильности в условиях глобальной турбулентности.