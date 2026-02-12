Флаг поднимут прямо посреди Игр: в МОК нашли хитрую лазейку для России

В программе "Точка зрения" — разговор о будущем российского спорта. Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова объясняет, почему попытка сделать Россию изгоем не сработала и возможен ли возврат флага и гимна на Олимпиаде.

Возможен ли возврат России в мировой спорт

— В западных СМИ появилась информация о том, что МОК обсуждает допуск российских спортсменов с флагом и гимном к отборочным соревнованиям следующего олимпийского цикла. Похожие заявления сделал и президент ФИФА, признав, что санкции не дали эффекта. Подтверждаются ли такие обсуждения?

— Эти разговоры действительно идут давно. Просто на каком-то этапе людей с жёстко антироссийской позицией было больше, чем тех, кто хотел вернуть спорт хотя бы формально в русло вне политики. Хотя, конечно, сложно сказать, был ли спорт когда-то полностью аполитичен.

По отношению к нашей стране, тем не менее, был период относительного потепления. Потом мы к этому привыкли и решили, что так будет всегда. Но после 2014 года всё изменилось: сначала под видом допинговых скандалов, затем уже напрямую — после начала специальной военной операции и воссоединения новых регионов с Россией.

Почему появился нейтральный статус

— Ключевая проблема в том, что членство нашего Олимпийского комитета в МОК было приостановлено. Формально это не лишение, но именно из-за этого и возник нейтральный статус.

Логика была простой: приостановили членство — нет флага и гимна. Восстановите статус — всё вернётся. Вопрос в том, почему это применили именно к нам и так надолго.

Я думаю, многим уже просто надоела агрессия и давление, в том числе со стороны Украины, которая регулярно подаёт протесты. К этому подключаются и другие страны, и здесь уже чувствуется не столько политика, сколько желание убрать сильного соперника и перераспределить медали.

Давление на МОК и двойные стандарты

— МОК устал от бесконечных проверок: отслеживания лайков, высказываний, надуманных претензий. Это требует ресурсов, денег, комиссий.

Кроме того, открылся ящик Пандоры. Если можно отстранять Россию, то почему нельзя применять такие же меры к Израилю? Или к США? Ведь многие действия американского правительства тоже вызывают вопросы у мировой общественности. Почему в итоге страдают именно спортсмены?

МОК начинает понимать, что если не остановиться, завтра каждая страна будет запрещать въезд спортсменам другой страны из-за плохих дипломатических отношений. Это уже не спорт, а сведение счётов.

Почему начали с юниоров

— Логично, что процесс возврата начали с юниоров и отдельных спортсменов. В международных организациях не любят признавать ошибки, но понимают, что ситуация зашла слишком далеко.

Полноценным "извинением" они, скорее всего, считают постепенное возвращение наших спортсменов с флагом и гимном. Формально этого пока не будет, но исполком МОК теоретически может принять такое решение даже во время Олимпиады. Подобное уже было — в Сочи, когда сборной Индии вернули флаг и гимн прямо по ходу Игр.

Прецедент Индии

— Почему Индия тогда получила нейтральный статус?

— Причина была в том, что государство вмешивалось в дела Национального олимпийского комитета. Это для МОК принципиально.

Индия предоставила документы, подтверждающие, что давление со стороны правительства прекращено, и статус был восстановлен. Это важный прецедент, который показывает, что решения могут пересматриваться.

Несправедливость по отношению к другим странам

— Сейчас, например, Латвия запрещает своим спортсменам выступать вместе с россиянами и белорусами, особенно в командных видах спорта. И при этом никаких санкций к латвийскому олимпийскому комитету не применяется.

Получается странная логика: за мелкие нарушения наказывают жёстко, а за прямое ограничение прав спортсменов — никак.

Теряет ли Олимпиада престиж без сильнейших

— Отсутствие российских спортсменов снижает статус Игр? Как реагируют спонсоры?

— Специалисты и болельщики понимают, что соревнуются не сильнейшие из сильнейших. Но массовый зритель часто этого не отслеживает.

Во многих странах Олимпиаду смотрят раз в четыре года, не зная всех чемпионов. Им кажется, что те, кто выступает, и есть лучшие. Но интерес и ценность соревнований объективно падают.

Есть показательные примеры — НХЛ и теннис. Там спонсоры хотят видеть лучших вне зависимости от политики. Именно поэтому россияне там продолжают выступать, и никто не делает из этого проблемы.

Политизация олимпийского движения

— По Олимпийской хартии, Олимпиада — это соревнование спортсменов, а не стран. Но от этого принципа давно ушли. Все говорят языком национальных сборных, и отсюда начинаются конфликты.

МОК в итоге сам оказался зависимым от политиков — ровно от того, в чём он обвиняет национальные олимпийские комитеты.

Как готовятся российские спортсмены сейчас

— В условиях недопуска к крупным стартам как спортсмены готовятся к Олимпиаде?

— Ситуация — крайне тяжёлая. Это чем-то напоминает времена холодной войны, но тогда были другой мир и другое поколение.

Сегодня, если ты не участвуешь в международных соревнованиях, тебе практически невозможно потом выйти на мировой уровень. В ряде видов спорта это критично. Например, в конькобежном спорте: если команда пропускает чемпионат мира, она теряет квоты. Было четыре места — остаётся одно.

Даже если нас вернут, понадобится несколько лет, чтобы восстановить позиции. За это время можно потерять целое поколение спортсменов — из-за зарплат, статуса, мотивации.

Риск потери целых видов спорта

— Особенно тяжёлая ситуация в лёгкой атлетике. Этот вид спорта фактически отстранён уже более десяти лет. Дети и родители не видят перспектив и уходят в другие дисциплины.

А ведь лёгкая атлетика — королева Олимпиады. Если нас допустят через два года, придётся в экстренном порядке восстанавливать этот вид спорта и поддерживать его на международном уровне.

Прогноз: допустят ли Россию

— Ваш прогноз: допустят ли Россию к следующему олимпийскому циклу?

— Я считаю, что к летней Олимпиаде нас должны допустить. И очень важно — допустить полноценно.

Всё это началось с лёгкой атлетики и, по сути, этим же должно закончиться. Сейчас есть шанс разорвать этот замкнутый круг. Главное — не упустить момент.