В программе "Точка зрения" — разговор о будущем российского спорта. Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова объясняет, почему попытка сделать Россию изгоем не сработала и возможен ли возврат флага и гимна на Олимпиаде.
— В западных СМИ появилась информация о том, что МОК обсуждает допуск российских спортсменов с флагом и гимном к отборочным соревнованиям следующего олимпийского цикла. Похожие заявления сделал и президент ФИФА, признав, что санкции не дали эффекта. Подтверждаются ли такие обсуждения?
— Эти разговоры действительно идут давно. Просто на каком-то этапе людей с жёстко антироссийской позицией было больше, чем тех, кто хотел вернуть спорт хотя бы формально в русло вне политики. Хотя, конечно, сложно сказать, был ли спорт когда-то полностью аполитичен.
По отношению к нашей стране, тем не менее, был период относительного потепления. Потом мы к этому привыкли и решили, что так будет всегда. Но после 2014 года всё изменилось: сначала под видом допинговых скандалов, затем уже напрямую — после начала специальной военной операции и воссоединения новых регионов с Россией.
— Ключевая проблема в том, что членство нашего Олимпийского комитета в МОК было приостановлено. Формально это не лишение, но именно из-за этого и возник нейтральный статус.
Логика была простой: приостановили членство — нет флага и гимна. Восстановите статус — всё вернётся. Вопрос в том, почему это применили именно к нам и так надолго.
Я думаю, многим уже просто надоела агрессия и давление, в том числе со стороны Украины, которая регулярно подаёт протесты. К этому подключаются и другие страны, и здесь уже чувствуется не столько политика, сколько желание убрать сильного соперника и перераспределить медали.
— МОК устал от бесконечных проверок: отслеживания лайков, высказываний, надуманных претензий. Это требует ресурсов, денег, комиссий.
Кроме того, открылся ящик Пандоры. Если можно отстранять Россию, то почему нельзя применять такие же меры к Израилю? Или к США? Ведь многие действия американского правительства тоже вызывают вопросы у мировой общественности. Почему в итоге страдают именно спортсмены?
МОК начинает понимать, что если не остановиться, завтра каждая страна будет запрещать въезд спортсменам другой страны из-за плохих дипломатических отношений. Это уже не спорт, а сведение счётов.
— Логично, что процесс возврата начали с юниоров и отдельных спортсменов. В международных организациях не любят признавать ошибки, но понимают, что ситуация зашла слишком далеко.
Полноценным "извинением" они, скорее всего, считают постепенное возвращение наших спортсменов с флагом и гимном. Формально этого пока не будет, но исполком МОК теоретически может принять такое решение даже во время Олимпиады. Подобное уже было — в Сочи, когда сборной Индии вернули флаг и гимн прямо по ходу Игр.
— Почему Индия тогда получила нейтральный статус?
— Причина была в том, что государство вмешивалось в дела Национального олимпийского комитета. Это для МОК принципиально.
Индия предоставила документы, подтверждающие, что давление со стороны правительства прекращено, и статус был восстановлен. Это важный прецедент, который показывает, что решения могут пересматриваться.
— Сейчас, например, Латвия запрещает своим спортсменам выступать вместе с россиянами и белорусами, особенно в командных видах спорта. И при этом никаких санкций к латвийскому олимпийскому комитету не применяется.
Получается странная логика: за мелкие нарушения наказывают жёстко, а за прямое ограничение прав спортсменов — никак.
— Отсутствие российских спортсменов снижает статус Игр? Как реагируют спонсоры?
— Специалисты и болельщики понимают, что соревнуются не сильнейшие из сильнейших. Но массовый зритель часто этого не отслеживает.
Во многих странах Олимпиаду смотрят раз в четыре года, не зная всех чемпионов. Им кажется, что те, кто выступает, и есть лучшие. Но интерес и ценность соревнований объективно падают.
Есть показательные примеры — НХЛ и теннис. Там спонсоры хотят видеть лучших вне зависимости от политики. Именно поэтому россияне там продолжают выступать, и никто не делает из этого проблемы.
— По Олимпийской хартии, Олимпиада — это соревнование спортсменов, а не стран. Но от этого принципа давно ушли. Все говорят языком национальных сборных, и отсюда начинаются конфликты.
МОК в итоге сам оказался зависимым от политиков — ровно от того, в чём он обвиняет национальные олимпийские комитеты.
— В условиях недопуска к крупным стартам как спортсмены готовятся к Олимпиаде?
— Ситуация — крайне тяжёлая. Это чем-то напоминает времена холодной войны, но тогда были другой мир и другое поколение.
Сегодня, если ты не участвуешь в международных соревнованиях, тебе практически невозможно потом выйти на мировой уровень. В ряде видов спорта это критично. Например, в конькобежном спорте: если команда пропускает чемпионат мира, она теряет квоты. Было четыре места — остаётся одно.
Даже если нас вернут, понадобится несколько лет, чтобы восстановить позиции. За это время можно потерять целое поколение спортсменов — из-за зарплат, статуса, мотивации.
— Особенно тяжёлая ситуация в лёгкой атлетике. Этот вид спорта фактически отстранён уже более десяти лет. Дети и родители не видят перспектив и уходят в другие дисциплины.
А ведь лёгкая атлетика — королева Олимпиады. Если нас допустят через два года, придётся в экстренном порядке восстанавливать этот вид спорта и поддерживать его на международном уровне.
— Ваш прогноз: допустят ли Россию к следующему олимпийскому циклу?
— Я считаю, что к летней Олимпиаде нас должны допустить. И очень важно — допустить полноценно.
Всё это началось с лёгкой атлетики и, по сути, этим же должно закончиться. Сейчас есть шанс разорвать этот замкнутый круг. Главное — не упустить момент.
Ранние кабачки можно собирать уже в начале лета. Какие сорта действительно работают, чем они отличаются и как выбрать лучший вариант для своего участка.