Мощность ушла в декрет: хитрый метод замера вскрыл болячку, которая убивает гибриды

В авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" — разговор о будущем автомобилей в России. Автоэксперт по NEV Сергей Иванов объясняет, готовы ли электромобили и гибриды к массовому использованию, как меняется инфраструктура, чем опасна неправильная эксплуатация и кому уже сегодня подойдёт машина на новой энергии.

Автомобили на новой энергии: что происходит с рынком

— Российский автомобильный рынок сильно изменился за последние годы, и всё чаще на улицах появляются автомобили на новых источниках энергии — электромобили и гибриды. Их становится больше, и интерес к ним растёт. Что нас ждёт дальше и готова ли к этому инфраструктура? Меняются ли вкусы россиян? Уходит ли скепсис по отношению к электромобилям и гибридам, которые ещё десять лет назад казались чем-то экзотическим?

— Если честно, мода как таковая почти не меняется. У нас как любили большие, мощные и динамичные автомобили (желательно подешевле, но чтобы выглядели подороже), так и любят. Изменения скорее связаны с регулированием со стороны государства: какие-то машины становятся выгоднее к покупке, какие-то — нет.

А вот отношение действительно меняется. Всё больше людей понимают, что электромобили — это нормально и удобно. Основной вопрос теперь не "Нужно ли?", а "Где заряжать?". И мы видим, как зарядная инфраструктура растёт — не только в Москве, но и в регионах. Я, например, уже пару лет назад видел зарядки в райцентрах Архангельской области. По трассам их тоже становится больше, и вместе с этим снижается скепсис.

Готова ли инфраструктура к массовому переходу

— То есть инфраструктура в России уже близка к тому, чтобы человек мог спокойно купить электромобиль и пользоваться им каждый день?

— Спокойно — понятие относительное. Электромобиль требует другого подхода. Когда люди пересаживались с лошадей на бензиновые машины, они тоже задавались вопросами: "Где брать бензин, масло, воду?" Любая новая техника меняет привычки.

Электромобиль нужно понимать: как он едет, какой у него запас хода, где ты будешь заряжаться. Если ты это понимаешь, проблем не возникает.

— Мне это напоминает владение смартфоном. Ты всегда знаешь, что он должен быть заряжен, и заранее планируешь, где подзарядиться.

— Отличный пример. Представьте, если бы до сих пор все телефоны работали на батарейках, а тут появился смартфон с аккумулятором. Все бы говорили, что это неудобно. Но сейчас никто уже не представляет себе телефон на батарейках. С автомобилями происходит то же самое.

Психология водителя электромобиля

— За рулём электромобиля действительно формируется другая психология. Ты меньше смотришь на спидометр и больше — на расход энергии и запас хода.

— Да, и это нормально. Электромобиль даёт потрясающую динамику, но это не самоцель, а побочный эффект. У тебя ёмкая батарея, мощный ток — и логично поставить мощный мотор.

Но электромобиль не создан для постоянной гонки. Можно ускориться, произвести впечатление, но в реальной жизни выигрыша почти нет. Ты либо приедешь на 15 минут раньше, либо просто выедешь на 15 минут позже — результат будет тем же.

— Я вообще сторонник спокойного стиля езды. Даже на скоростных трассах 115-120 км/ч — более чем достаточно. Это экономично и рационально.

— Абсолютно. Мы все проходили этап, когда хотелось ехать быстро. Но опыт приходит, и ты понимаешь, что резкие ускорения — это больше эмоции, чем польза.

Гибриды: возможности и ошибки эксплуатации

— Многие покупатели гибридов используют их просто как автомобили с ДВС, хотя их главное преимущество — возможность ездить на электричестве.

— Это действительно проблема. Современные гибриды — по сути электромобили с резервным бензиновым генератором. Этот мотор не рассчитан на постоянную нагрузку. Когда люди едут на высокой скорости, разряжают батарею и потом долго едут только на маленьком бензиновом моторе, это нарушение условий эксплуатации и прямой путь к поломкам.

— То есть гибрид — это не "500 лошадиных сил на каждый день"?

— Конечно нет. Он создан для экономии, комфорта и экологии. Да, он может быть быстрым, но это не его основная задача.

Новое поколение гибридов и электромобилей

— Сейчас появляется новое поколение гибридов с очень большими батареями — до 80 кВт·ч. Это значит, что по городу можно ездить практически не включая ДВС.

— То есть для ежедневных поездок в Москве двигатель вообще может не запускаться?

— Именно так. А бензиновый мотор нужен для дальних поездок. Но тут важно понимать ограничения: если ты постоянно ездишь на дальние расстояния с высокой скоростью, классический ДВС пока удобнее. Если же ты большую часть времени ездишь по городу и пару раз в год выезжаешь далеко — гибрид или электромобиль вполне подойдут.

Утилизационный сбор и новые правила

— С 1 декабря изменились правила утилизационного сбора для электромобилей и гибридов. Как это влияет на рынок?

— Главное изменение — в расчёте мощности. Сейчас постепенно формируется практика, по которой 30-минутная мощность считается как 45% от полной. Это даёт понятные правила игры. В результате под льготный утильсбор попадают машины с полной мощностью до определённого порога, и такие модели действительно существуют. Более того, они стоят недорого и могут быть очень выгодной покупкой при ввозе физлицом.

Бюджетные электромобили из Китая

— Речь идёт в первую очередь о крупнейших китайских производителях?

— Не только. Один из лидеров действительно первым начал делать бюджетные электромобили, разработанные с нуля как электромобили, а не переделанные из бензиновых машин. Когда рынок увидел, что это работает, почти все крупные китайские бренды пошли в этот сегмент. Сейчас таких моделей уже около пятнадцати, и это полноценные автомобили размером с гольф-класс или компактные кроссоверы.

Параллельный импорт: страхи и реальность

— Многие боятся параллельного импорта: отключения, проблемы с гарантией, запчасти. Насколько эти страхи обоснованы?

— Жить вообще страшно. Но если серьёзно, большинство проблем связано с неправильным оформлением или нарушением условий эксплуатации. Если машина корректно ввезена и оформлена, риски минимальны.

Даже если что-то случается, в России уже есть специалисты, которые умеют решать такие вопросы. А по сравнению с проблемами владельцев некоторых официальных брендов это вообще не критично.

Что касается гарантии, она всё чаще становится страховым продуктом. Страховые компании готовы брать на себя риски, потому что статистика показывает: электромобили ломаются редко.

Ликвидность и вторичный рынок

— Говорят, что такие машины плохо продаются на вторичном рынке. Это правда?

— И да, и нет. Всё зависит от модели. Проблема в том, что электромобили очень быстро обновляются. Новая модель может быть заметно лучше прошлогодней, и это, конечно, влияет на цену подержанных машин. Это касается и новых машин без пробега, которые стоят у дилеров: выходит обновление — и предыдущая версия сразу теряет привлекательность.

Готовность пересесть на электромобиль

— Скажите честно, вы готовы пересесть на электромобиль для ежедневных поездок?

— Да. Я понял это к концу прошлого года, когда появились доступные новые электромобили. Раньше я был готов морально, но не финансово. Сейчас могу себе это позволить. Единственное, что меня сдерживает, — у нас с женой одна машина, и она пока не готова полностью принять этот формат.

— Я тоже всё больше думаю об этом. У меня есть дом, гараж и розетка — этого уже достаточно.

— Вообще, главная проблема сейчас не в скорости зарядки, а в нехватке обычных медленных розеток. Если бы они были на большинстве парковок, вопрос бы уже был решён.