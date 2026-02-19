Трасса М-12 озолотила: этот кемпинг у древнего храма теперь забит москвичами

В авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" — разговор о развитии автотуризма в России и новых форматах отдыха в дороге. Собственник кемпинга "Богатырская застава у Бурушки" Валерия Куликова рассказывает о создании проекта, туристических маршрутах и комфортных кемпингах для автопутешественников.

Автопутешествия и новые форматы отдыха

— Сегодня поговорим о том, как с каждым годом в России растёт количество автопутешествий и почему вместе с этим возникает спрос на новые форматы отдыха вдоль трасс — отели, кемпинги, придорожную инфраструктуру.

Кемпинги — сравнительно новое, но быстро развивающееся направление. Мы уже давно ушли от формата палатки в чистом поле. Каким должен быть современный кемпинг и кто его выбирает?

Почему именно Владимирская область

— Валерия, почему вы выбрали именно это место для своего проекта?

— Для начала расскажу, где находится кемпинг. Это Владимирская область, недалеко от Мурома, на 42-м километре. Причин выбора места было несколько. Первая — историческая и духовная. В 2022 году мои родители во время путешествия нашли старинный храм 1910 года в бывшем селе Сорв. Сейчас храм заброшен, но люди продолжают туда ездить — храм обладает очень сильной духовной энергетикой. Поэтому возникло желание создать рядом место, где паломники и путешественники могли бы остановиться, отдохнуть и продолжить путь.

Кроме того, с нами связались организаторы национального маршрута "Былинный путь" во Владимирской области и предложили стать одной из остановок маршрута.

Мы также изначально хотели, чтобы кемпинг располагался рядом с трассой и был удобен для заезда. Сейчас он находится на стыке сразу нескольких районов — Вязниковского, Гороховецкого, Селивановского округов и Мурома. Это даёт хороший туристический поток, в том числе из Москвы, Подмосковья, Рязани, Иваново.

Плюс у нас достаточно большая территория: 10 гектаров основной площадки и ещё около 90 гектаров рядом. Это делает место интересным для проведения фестивалей и событийных мероприятий.

В итоге идея восстановления храма и развитие туристической инфраструктуры сошлись в одной точке.

Трудности старта и выбор названия

— С какими сложностями вы столкнулись при создании кемпинга?

— Как ни странно, одна из главных трудностей была связана с названием. Мы хотели отразить культуру Мурома, а город, как известно, тесно связан с Ильёй Муромцем. Нам было важно, чтобы у проекта появился живой образ, а не безликое название. Так родилась "Богатырская застава у Бурушки". Застава — это место остановки и защиты, а Бурушка — конь Ильи Муромца, символ силы, пути и верности.

Проект был поддержан министерством предпринимательства и туризма Владимирской области в рамках грантовой программы. И здесь уже начались организационные и финансовые сложности: нужно было грамотно распределить средства, найти подрядчиков, поставщиков и отчитаться по гранту.

Кроме того, на старте не было вообще ничего — ни дорог, ни коммуникаций, ни инфраструктуры. Всё приходилось делать с нуля. Параллельно не было команды по маркетингу и рекламе, всему учились сами. Со временем начали участвовать в туристических выставках, появляться в СМИ, налаживать профессиональные контакты.

Когда кемпинг начал работать

— Как давно вы принимаете гостей?

— Весь 2024 год мы занимались строительством, в том числе за счёт грантовых средств — они были выделены на домики. А в 2025 году мы официально открылись и начали работать.

Сезонность и экономика впечатлений

— Туризм в России всё-таки сильно зависит от сезона. Как это выглядит у вас?

— Основной сезон — с мая по сентябрь, а также декабрь и январь. Но в целом туристический поток в России растёт, и это заметно не только у нас.

Во Владимирской области рост связан с открытием новых федеральных трасс и развитием придорожной инфраструктуры. В стране увеличилось количество автотуристических маршрутов, выросло число владельцев автодомов.

Автотуризм учитывается и на стратегическом уровне. Например, к юбилею маршрута "Золотое кольцо" планируется его переосмысление и появление городов-спутников. В этот проект входят Муром и Гороховец, что дополнительно увеличит поток туристов.

Сезонность есть у всех, но в низкие периоды мы делаем ставку на событийные мероприятия: фестивали, ярмарки, программы выходного дня. Сейчас туристов нужно удивлять, мы живём в экономике впечатлений, и именно это помогает выравнивать спрос.

Что предлагает современный кемпинг

— Многие до сих пор представляют кемпинг как просто площадку с туалетом. Что у вас есть для автотуристов?

— Мы изначально проектировали кемпинг с учётом потребностей караванеров. Консультировались с профильными специалистами и Лигой караванеров. Сейчас у нас 24 стоянки площадью около 90 квадратных метров каждая.

Продумана дорожная схема для безопасного маневрирования, есть подключение к электросети, сервисная зона для слива бытовых отходов, душевые, туалеты, кухня и прачечная. Всё это закрывает те проблемы, с которыми автотуристы часто сталкиваются в регионах.

Как трасса М-12 изменила турпоток

— Насколько повлияло открытие трассы М-12 на поток туристов?

— Поток вырос заметно. По данным региональных властей, он увеличился примерно на 20%. Сократилось время в пути: до Владимира теперь можно доехать за полтора часа, до Суздаля — за два.

Люди перестали воспринимать такие поездки как утомительные, начали комбинировать маршруты. С трассы М-12 есть удобный съезд, по которому легко добраться до кемпинга. Власти региона планируют принимать до 4 млн туристов в год, и это напрямую связано с транспортной доступностью.

Что посмотреть рядом с кемпингом

— Куда вы советуете поехать туристам после остановки у вас?

— В первую очередь, конечно, в Муром. Но рядом есть Вязники, Гороховец — старинные города с богатой историей и собственными программами для туристов. Это важная часть культурного маршрута, позволяющая лучше понять историю региона.

События и планы на будущее

— У вас большая территория. Какие мероприятия вы хотели бы видеть у себя?

— Мы открыты к любым форматам. Сейчас обсуждаем идеи музыкальных фестивалей, кемпов, различных событий. Пространство позволяет проводить и дневные, и вечерние мероприятия.

— А если пофантазировать, каким вы видите кемпинг в будущем?

— У нас много идей. Одна из ключевых — оживить хозяина заставы Бурушку. Мы строим конюшню и хотим завести коня, развивать конный туризм, прогулки, фотосессии, терапевтические программы.

В ближайшее время у нас пройдёт Масленица с русскими забавами, блинами, шашлыками и глинтвейном. В перспективе хотим развивать свадебное направление — сейчас популярен формат русских свадеб, и наше пространство для этого идеально подходит.

Домики, отдых и атмосфера

— У вас есть возможность размещения не только для автодомов?

— Да, у нас есть десять домиков на четыре человека — одно- и двухкомнатные. Они построены на грантовые средства и полностью оборудованы. В каждом домике есть символика, связанная с лошадьми, например, подкова на удачу.

На территории также работают ресторан с русской кухней, баня, банный чан, спортивные и детские площадки, мангальная зона. Рядом находится озеро, где можно купаться. Мы активно ведём группу во "ВКонтакте", где публикуем информацию обо всех мероприятиях.

Если вы внимательно прочитали или просмотрели наше интервью с Валерией Куликовой, то у вас есть возможность получить сертификат на проживание двоих человек в кемпинге "У Бурушки" в подарок, ответив на один вопрос с 19 по 26 февраля 2026 года (включительно). Среди всех, кто правильно ответит на вопрос, мы с помощью жребия выберем одного победителя.