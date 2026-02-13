Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диана Сорокина

Музей Иерусалима: один смелый манёвр властей создал чудо под Истрой

Правда ТВ » Турподход

В программе "Турподход" — разговор о современном музейном пространстве и выставочной работе. Заместитель генерального директора по выставочной работе Государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" Ксения Новохатько рассказывает об истории музея, ключевых этапах его развития и актуальных выставках.

Музей с вековой историей

Когда был открыт музей "Новый Иерусалим" и какие ключевые этапы его истории вы бы выделили?

— История музея — очень долгая. Он ведёт своё начало с 1920 года, музей уже отметил столетний юбилей.

Первая экспозиция музея была открыта в Трапезных палатах Ново-Иерусалимского монастыря в 1925 году. В дальнейшем она расширялась и совершенствовалась. В 1935 году музей в Истре получил статус Московского областного краеведческого музея и под таким названием просуществовал до 1991 года, когда он поменял профиль и стал Историко-архитектурным и художественным музеем "Новый Иерусалим".

Нельзя не отметить трагические страницы истории музея: в начале Великой Отечественной войны часть музейного собрания эвакуировали в Алма‑Ату, часть экспонатов спрятали в тайниках, но большинство оставили в залах. За две недели оккупации Истры музей разграбили, а 10 декабря 1941 года отступающие фашисты взорвали ансамбль Ново‑Иерусалимского монастыря — при этом погибли оставшиеся фонды музея. Из‑за руин Нового Иерусалима музей временно перенесли в Москву. Эти факты фигурировали на Нюрнбергском процессе.

С 1994 года музей сосуществовал с возрожденным Ново-Иерусалимским монастырем. В 2009 году Правительством Московской области было принято решение о выводе музея с территории Ново-Иерусалимского монастыря. В связи с этим встала необходимость в строительстве нового здания для музея. Новый музейный комплекс открылся в 2014 году. Это, безусловно, одна из ключевых вех в истории музея.

Современный музей: не только экспозиции

Новый музей — это уже совершенно иное пространство. Как сегодня выстраивается его работа?

— Современный музей — это не только хранение и экспонирование коллекций. Это активная образовательная, просветительская и исследовательская деятельность. Мы стараемся работать с самой широкой аудиторией — и с детьми, и со взрослыми, и с профессиональным сообществом.

Особое внимание уделяется выставочной деятельности. Это и постоянная экспозиция, и временные выставочные проекты. Мы активно сотрудничаем с другими музеями и культурными институциями, реализуем совместные проекты.

Выставки и живое музейное пространство

Какие выставки работают в музее сегодня?

— Сейчас у нас представлено несколько очень интересных выставок. Это проекты, связанные с историей Новоиерусалимского монастыря, крупные художественные экспозиции, а также междисциплинарные проекты.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый посетитель нашёл здесь что-то для себя. Для нас важно, чтобы музей был живым пространством, куда хочется возвращаться.

Диалог прошлого и настоящего

Музей активно работает с современным искусством. Насколько это важно для исторического пространства?

— Для нас это принципиально важно. Современное искусство позволяет по-новому взглянуть на историю, вступить с ней в диалог. Мы не противопоставляем прошлое и настоящее, а показываем, как они могут сосуществовать и взаимно обогащать друг друга.

В этом смысле музей становится пространством диалога — между эпохами, смыслами и зрителем.

Как привлечь новую аудиторию

Насколько сложно сегодня привлекать в музей новую аудиторию?

— Это всегда вызов, но одновременно и стимул для развития. Мы используем самые разные форматы — от классических экскурсий до интерактивных программ, лекций, мастер-классов и фестивалей. Очень важно быть открытыми, слышать аудиторию и отвечать на её запросы. Только так музей может оставаться актуальным.

Личное измерение работы в музее

Что для вас лично значит работа в музее "Новый Иерусалим"?

— Это большая ответственность и одновременно огромное счастье. Возможность работать с уникальным наследием и при этом быть частью современного культурного процесса.

Мы стремимся к проектам, которые рождают новые смыслы и контексты. Это постоянный разговор — с публикой, с историей, с сегодняшним днём. В этом смысле музей действительно становится пространством диалога.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Елена Сергеева
Елена Сергеева — руководитель проекта ЕСОТ
Темы музей

Новости Все >
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Москва вырывает клыки вирусам из джунглей: одно условие гасит эпидемию ещё до разгона
Паводок ушёл, а почва задыхается: грядки могут остаться пустыми без этих срочных мер
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Сейчас читают
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Музей Иерусалима: один смелый манёвр властей создал чудо под Истрой
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи…
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Сотрудник Pravda.Ru пострадал в ДТП с двумя автомобилями такси в Иванове, у обоих водителей не было прав
Тело подтягивается само: 7 домашних упражнений, которые работают без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.