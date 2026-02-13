Музей Иерусалима: один смелый манёвр властей создал чудо под Истрой

В программе "Турподход" — разговор о современном музейном пространстве и выставочной работе. Заместитель генерального директора по выставочной работе Государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" Ксения Новохатько рассказывает об истории музея, ключевых этапах его развития и актуальных выставках.

Музей с вековой историей

— Когда был открыт музей "Новый Иерусалим" и какие ключевые этапы его истории вы бы выделили?

— История музея — очень долгая. Он ведёт своё начало с 1920 года, музей уже отметил столетний юбилей.

Первая экспозиция музея была открыта в Трапезных палатах Ново-Иерусалимского монастыря в 1925 году. В дальнейшем она расширялась и совершенствовалась. В 1935 году музей в Истре получил статус Московского областного краеведческого музея и под таким названием просуществовал до 1991 года, когда он поменял профиль и стал Историко-архитектурным и художественным музеем "Новый Иерусалим".

Нельзя не отметить трагические страницы истории музея: в начале Великой Отечественной войны часть музейного собрания эвакуировали в Алма‑Ату, часть экспонатов спрятали в тайниках, но большинство оставили в залах. За две недели оккупации Истры музей разграбили, а 10 декабря 1941 года отступающие фашисты взорвали ансамбль Ново‑Иерусалимского монастыря — при этом погибли оставшиеся фонды музея. Из‑за руин Нового Иерусалима музей временно перенесли в Москву. Эти факты фигурировали на Нюрнбергском процессе.

С 1994 года музей сосуществовал с возрожденным Ново-Иерусалимским монастырем. В 2009 году Правительством Московской области было принято решение о выводе музея с территории Ново-Иерусалимского монастыря. В связи с этим встала необходимость в строительстве нового здания для музея. Новый музейный комплекс открылся в 2014 году. Это, безусловно, одна из ключевых вех в истории музея.

Современный музей: не только экспозиции

— Новый музей — это уже совершенно иное пространство. Как сегодня выстраивается его работа?

— Современный музей — это не только хранение и экспонирование коллекций. Это активная образовательная, просветительская и исследовательская деятельность. Мы стараемся работать с самой широкой аудиторией — и с детьми, и со взрослыми, и с профессиональным сообществом.

Особое внимание уделяется выставочной деятельности. Это и постоянная экспозиция, и временные выставочные проекты. Мы активно сотрудничаем с другими музеями и культурными институциями, реализуем совместные проекты.

Выставки и живое музейное пространство

— Какие выставки работают в музее сегодня?

— Сейчас у нас представлено несколько очень интересных выставок. Это проекты, связанные с историей Новоиерусалимского монастыря, крупные художественные экспозиции, а также междисциплинарные проекты.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый посетитель нашёл здесь что-то для себя. Для нас важно, чтобы музей был живым пространством, куда хочется возвращаться.

Диалог прошлого и настоящего

— Музей активно работает с современным искусством. Насколько это важно для исторического пространства?

— Для нас это принципиально важно. Современное искусство позволяет по-новому взглянуть на историю, вступить с ней в диалог. Мы не противопоставляем прошлое и настоящее, а показываем, как они могут сосуществовать и взаимно обогащать друг друга.

В этом смысле музей становится пространством диалога — между эпохами, смыслами и зрителем.

Как привлечь новую аудиторию

— Насколько сложно сегодня привлекать в музей новую аудиторию?

— Это всегда вызов, но одновременно и стимул для развития. Мы используем самые разные форматы — от классических экскурсий до интерактивных программ, лекций, мастер-классов и фестивалей. Очень важно быть открытыми, слышать аудиторию и отвечать на её запросы. Только так музей может оставаться актуальным.

Личное измерение работы в музее

— Что для вас лично значит работа в музее "Новый Иерусалим"?

— Это большая ответственность и одновременно огромное счастье. Возможность работать с уникальным наследием и при этом быть частью современного культурного процесса.

Мы стремимся к проектам, которые рождают новые смыслы и контексты. Это постоянный разговор — с публикой, с историей, с сегодняшним днём. В этом смысле музей действительно становится пространством диалога.