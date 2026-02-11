Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Соседов

Анастасия Волочкова — неудавшаяся прима-балерина или невольная заложница эпохи гламура?

Правда ТВ » Точка зрения

Журналист Сергей Соседов рассуждает о судьбе Анастасии Волочковой: как талантливая балерина стала героиней светской хроники, почему её уход из Большого театра был неизбежен и за что её на самом деле критикуют сегодня.

Анастасия Волочкова: прима или жертва эпохи

— Недавно Анастасии Волочковой исполнилось 50 лет — для балерины это солидный возраст. О ней много говорят и спорят: что с ней произошло, почему из балерины она превратилась в светский персонаж, было ли это её выбором или стечением обстоятельств.

Кто же всё-таки Анастасия Волочкова — неудавшаяся прима-балерина или заложница эпохи гламура? Вопрос не праздный.

Блестящее начало карьеры

Волочкова начинала очень ярко. Она окончила Академию русского балета имени Вагановой — одну из главных хореографических школ мира. Ещё во время учёбы выступала на сцене Мариинского театра, исполняла серьёзные партии.

После окончания академии была принята в труппу Мариинского театра. В 1998 году Владимир Васильев пригласил её в Большой театр на главную роль в своей постановке "Лебединого озера". Именно её он выбрал для исполнения партии Одетты-Одиллии.

Большой театр и переломный момент

Позже Волочкова исполняла и другие партии в Большом театре. На неё ставил Юрий Григорович — фигура, сопоставимая с абсолютной вершиной балетного мира. В 2000 году она заключила контракт с Большим театром и выступала как прима-балерина.

Но спустя несколько лет всё изменилось. После ухода Владимира Васильева с поста директора театра у Анастасии Волочковой начались конфликты с новым руководством. Её обвиняли в надуманных вещах, появилось письмо от имени солистов, которое выглядело откровенно абсурдным. Было очевидно: её выживали.

Зависть, интриги и новая жизнь

Причиной увольнения была не форма и не физические параметры. Волочковой завидовали — она была яркой, красивой, заметной. У неё было много поклонников и покровителей, громкие романы, внимание богатых и известных людей.

С 2003 года началась другая жизнь. Её внешность, харизма и открытость привлекли прессу. Волочкова стала героиней интервью, репортажей, светской хроники. Папарацци охотились за ней, и в какой-то момент она решила сама управлять своим образом.

Переход в медиареальность

Она начала публиковать фото и видео, демонстрируя свою фигуру, отдых, образ жизни. Эти материалы собирали миллионы просмотров. Волочкова поняла, что это востребовано и может быть монетизировано.

Её всё дальше уводило от классического балета. Эпоха изменилась, пришёл гламур, другие ценности и другие способы зарабатывать. Почему её за это обвиняют — вопрос, на который у критиков нет честного ответа.

Первый выход в Москву: личное воспоминание

Помню первую пресс-конференцию Анастасии Волочковой в Москве в 1998 году. Тогда её никто не знал. Молодая балерина неожиданно расплакалась, услышав вопрос о том, чем она собирается покорять столицу.

Этот эпизод показался странным, но именно тогда прозвучало пророчество: пройдёт несколько лет — и о ней будут говорить все. Так и произошло.

Шпагат как личный бренд

Сегодня Волочкову ругают за шпагат, за откровенность, за интервью, за образ жизни. Но именно шпагат стал её фирменным знаком — личным мемом, символом узнаваемости.

Она открыта, наивна, доверчива, и этим активно пользуется пресса, зарабатывая на её имени. При этом в 50 лет у Волочковой до сих пор нет балетной пенсии, которая полагается артистам ещё в 38 лет — и это почему-то никого не возмущает.

Анастасия Волочкова не стала "великой балериной" старого образца лишь потому, что новое время в них больше не нуждается. Изменилась эпоха, ценности девальвировались, идеалы утратили вес. И в этом контексте её путь — не скандал, а отражение времени, в котором мы живём.

Автор Сергей Соседов
Сергей Соседов — журналист, музыкальный критик, шоумен
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы точка зрения сергей соседов владимир васильев анастасия волочкова

Новости Все >
Сейчас читают
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Красота и стиль
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Лёд большого спорта не ждёт: российским конькобежцам грозит холодная расплата временем
Переводы за границу превращаются в квест: банки требуют всё больше деталей
Флаг над городом: что на самом деле значит взятие Купянска и Волчанска и почему бои напоминают слоёный пирог
Шоу Великая иллюзия: от Гарри Гудини до Дэвида Копперфильда
Аудиобрендинг как искусство, или Как узнать бренд с первых нот
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя
ОПЕК+ сообщил о резком падении добычи нефти в январе
Олимпиаду включают фоном: важный пробел игр может пройти мимо миллионов
Ждать 30 минут после еды или чистить зубы сразу: стоматолог раскрыла правду о риске для эмали
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.