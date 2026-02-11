Анастасия Волочкова — неудавшаяся прима-балерина или невольная заложница эпохи гламура?

Журналист Сергей Соседов рассуждает о судьбе Анастасии Волочковой: как талантливая балерина стала героиней светской хроники, почему её уход из Большого театра был неизбежен и за что её на самом деле критикуют сегодня.

Анастасия Волочкова: прима или жертва эпохи

— Недавно Анастасии Волочковой исполнилось 50 лет — для балерины это солидный возраст. О ней много говорят и спорят: что с ней произошло, почему из балерины она превратилась в светский персонаж, было ли это её выбором или стечением обстоятельств.

Кто же всё-таки Анастасия Волочкова — неудавшаяся прима-балерина или заложница эпохи гламура? Вопрос не праздный.

Блестящее начало карьеры

Волочкова начинала очень ярко. Она окончила Академию русского балета имени Вагановой — одну из главных хореографических школ мира. Ещё во время учёбы выступала на сцене Мариинского театра, исполняла серьёзные партии.

После окончания академии была принята в труппу Мариинского театра. В 1998 году Владимир Васильев пригласил её в Большой театр на главную роль в своей постановке "Лебединого озера". Именно её он выбрал для исполнения партии Одетты-Одиллии.

Большой театр и переломный момент

Позже Волочкова исполняла и другие партии в Большом театре. На неё ставил Юрий Григорович — фигура, сопоставимая с абсолютной вершиной балетного мира. В 2000 году она заключила контракт с Большим театром и выступала как прима-балерина.

Но спустя несколько лет всё изменилось. После ухода Владимира Васильева с поста директора театра у Анастасии Волочковой начались конфликты с новым руководством. Её обвиняли в надуманных вещах, появилось письмо от имени солистов, которое выглядело откровенно абсурдным. Было очевидно: её выживали.

Зависть, интриги и новая жизнь

Причиной увольнения была не форма и не физические параметры. Волочковой завидовали — она была яркой, красивой, заметной. У неё было много поклонников и покровителей, громкие романы, внимание богатых и известных людей.

С 2003 года началась другая жизнь. Её внешность, харизма и открытость привлекли прессу. Волочкова стала героиней интервью, репортажей, светской хроники. Папарацци охотились за ней, и в какой-то момент она решила сама управлять своим образом.

Переход в медиареальность

Она начала публиковать фото и видео, демонстрируя свою фигуру, отдых, образ жизни. Эти материалы собирали миллионы просмотров. Волочкова поняла, что это востребовано и может быть монетизировано.

Её всё дальше уводило от классического балета. Эпоха изменилась, пришёл гламур, другие ценности и другие способы зарабатывать. Почему её за это обвиняют — вопрос, на который у критиков нет честного ответа.

Первый выход в Москву: личное воспоминание

Помню первую пресс-конференцию Анастасии Волочковой в Москве в 1998 году. Тогда её никто не знал. Молодая балерина неожиданно расплакалась, услышав вопрос о том, чем она собирается покорять столицу.

Этот эпизод показался странным, но именно тогда прозвучало пророчество: пройдёт несколько лет — и о ней будут говорить все. Так и произошло.

Шпагат как личный бренд

Сегодня Волочкову ругают за шпагат, за откровенность, за интервью, за образ жизни. Но именно шпагат стал её фирменным знаком — личным мемом, символом узнаваемости.

Она открыта, наивна, доверчива, и этим активно пользуется пресса, зарабатывая на её имени. При этом в 50 лет у Волочковой до сих пор нет балетной пенсии, которая полагается артистам ещё в 38 лет — и это почему-то никого не возмущает.

Анастасия Волочкова не стала "великой балериной" старого образца лишь потому, что новое время в них больше не нуждается. Изменилась эпоха, ценности девальвировались, идеалы утратили вес. И в этом контексте её путь — не скандал, а отражение времени, в котором мы живём.