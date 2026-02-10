Украинский узел: эта хитрая схема с продажей ресурсов стала роковой ошибкой для Киева

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин анализирует мировой кризис после распада старых правил. Разговор — о самообмане элит, ошибках Запада, уроках СССР, конфликте на Украине и роли России в формирующемся новом миропорядке.

Мир без правил и в состоянии неопределённости

— Как вы сейчас оцениваете происходящее — в России, Европе, мире? Есть ли за всем потоком информации какие-то понятные тенденции?

— В какой-то момент западные страны решили, что международное право их больше не интересует — оно слишком их связывает. Они объявили, что теперь будут действовать по неким "правилам". Но когда эксперты начали спрашивать, что это за правила, ответа так и не прозвучало. Видимо, сами они этих правил не знали.

Выяснилось, что речь идёт о праве сильного — о правилах, которые пишутся под себя. Мир живёт в новой реальности: прежнего права уже нет, а новых правил ещё не появилось. Мы находимся в промежуточном состоянии, как в сутках — когда ночь уже закончилась, а рассвет ещё не наступил. Это момент неопределённости, когда словно решается, каким будет следующий день. Возможно, мы участвуем в этом выборе, возможно — нет.

Исчезновение баланса и конец биполярного мира

— Но ведь сила всегда играла решающую роль в истории человечества. Разве это не так?

— Так было всегда, но после разрушения Советского Союза исчез противовес. Пока существовала двуполярная система, один центр уравновешивал другой. Были условности, кодексы поведения, моральные рамки. Когда Советский Союз исчез, многое изменилось — не сразу, но постепенно.

Человеческое мышление инертно. В психологии как наших оппонентов, так и наших союзников произошли серьёзные изменения. Сейчас мы подошли к моменту, когда необходимо честно ответить на вопросы: что изменилось, что осталось прежним и как с этим жить дальше. Причём подобные процессы идут не только у нас — в Европе, в Африке, в Латинской Америке, в Азии. Многие страны находятся в состоянии переоценки ценностей.

Элиты и народы: разрыв интересов

— Складывается ощущение, что элиты живут своими интересами, а народы — своими. Особенно в Европе, где элиты принимают решения, вредные для собственных стран. Кто там вообще что переосмысливает?

— У меня есть знакомый француз, который категорически не любит Макрона. Я спросил его, пойдёт ли он голосовать. Он ответил: "Нет, это моя гражданская позиция". Но если ты не голосуешь и хочешь перемен — где здесь логика?

В Европе распространена электоральная апатия. В результате лидеры побеждают с минимальной поддержкой, опираясь на технологии, деньги и административный ресурс. Избирательные системы во многих странах архаичны и запутанны — в США, Великобритании это настоящая катастрофа, создающая простор для злоупотреблений.

Европа как промотавший наследство наследник

— Европейские страны сегодня напоминают дворянских детей, которые промотали наследство. Они не умеют управлять, ничего нового не создали и теперь не знают, что делать. Отсюда идея милитаризации Европы — как последняя попытка оправдать собственную несостоятельность. Когда не получается управлять "имением", остаётся только пойти на войну. Именно это мы сейчас и наблюдаем.

Однополярный мир и вседозволенность

— После распада СССР мир стал однополярным. США фактически стали царём, богом и судьёй. Это и привело к нынешнему кризису?

— Исчезновение противовеса убрало необходимость конкуренции. Когда не с кем соревноваться, пропадает стимул быть лучше. Возникает ощущение вседозволенности. Это проявляется, в том числе, в поведении Дональда Трампа — в логике "мы великие, нам всё можно". Но важно понимать: подобная вседозволенность всегда заканчивается расплатой. После выборов в конгресс Трамп, скорее всего, окажется под шквалом судебных исков. Его нынешняя активность имеет предел.

Кризис управления на Западе

— Китайцы очень точно сформулировали причину кризиса Запада: плохое управление. Европейские страны за годы существования Евросоюза не создали ничего, кроме конфликтов. Они потеряли Африку, не приобрели Латинскую Америку, теряют Азию. Открытие рынков подаётся как успех, но на деле это означает лишь усиление зависимости. Если посмотреть внимательно, становится ясно: западные элиты сами разрушают всё, что можно разрушить. Поэтому такие страны, как Россия и Китай, предпочитают наблюдать и ждать.

Специальная военная операция и конец иллюзий

— Но для нас это состояние неопределённости — тоже крайне непростое. Специальная военная операция — это серьёзная нагрузка и психологически, и экономически.

— Безусловно. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Мы освобождаемся от иллюзий. В 90-е годы мы верили, что Запад — наш дом, что нас там ждут. Был конфетно-букетный период, символы потребления казались эталоном. Мы наелись колбасы, нажевались жвачки, но дальше что?

Наступило разочарование — похожее на то, что произошло с проектом Советского Союза. Только там мы создавали цивилизацию с нуля, после полного разрушения. А потом духовно не потянули этот проект и отказались от него. Я считаю это трагической ошибкой.

Урок Китая и цена отказа от собственного проекта

— Китайцы посмотрели на наш опыт и не стали повторять этих ошибок. Результат — колоссальный экономический рост. Хотя и у Китая хватает проблем, но сам факт показателен. Если бы мы не отказались от проекта Советского Союза, а перезагрузили его, всё могло бы быть иначе. Но мы этого не сделали. Причина всё та же — плохое управление.

— Но ведь на референдуме 1991 года большинство проголосовало за сохранение Союза.

— Именно. Подавляющее большинство, и в России, и в республиках, было за сохранение. Мы не хотели распада, мы хотели изменить форму существования. Нам тогда показалось, что капитализм лучше, хотя мы его не знали. Нас просто обманули.

Самообман как главная опасность

— Это и был самообман. И сейчас крайне важно не повторить его. Мы должны чётко понять, чего хотим: какую модель экономики строим, какие отношения хотим иметь с другими странами. Государственная политика должна быть ясной и озвученной.

Украина как анти-Россия и цена ошибки

— А что с Украиной? Возможен ли мир?

— Украина совершила фатальную ошибку, превратив себя в анти-Россию. С 2014 года начались открытые убийства русских — при молчаливом одобрении Запада. Сейчас наступило время расплаты.

Украина как государство не состоялась. Миллионы людей уехали — в Россию и на Запад. Руководство страны многократно продало её ресурсы разным игрокам. В итоге нынешний кризис — это конфликт интересов тех, кому было продано одно и то же.

Переговоры, Минск и условия России

— Минск-3 для нас неприемлем. Украина должна быть нейтральной, пройти денацификацию, демилитаризацию и при необходимости санацию. Иначе этот конфликт будет возвращаться снова и снова.

Денацификация как историческая необходимость

— Бандеровщина — это не новый феномен, а старый, осуждённый Нюрнбергом нацизм. Мы в своё время не довели процесс до конца, не выкорчевали корни. Сейчас пожинаем последствия.

Денацификация — это долгий и сложный путь, но другого выхода нет. Это делается не для нас, а для наших потомков.

Историческая миссия России

— Вы смотрите на происходящее с оптимизмом?

— Все смотрят на Россию и ждут, что она сделает. Многие не хотят брать на себя ответственность за выбор между добром и злом. Россия исторически эту ответственность берёт. Это наша миссия.

— Русские медленно запрягают, но быстро едут.

— Мы уже поехали.