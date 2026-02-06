Чужая душа — потемки, а детская — лабиринт: как вовремя заметить, что ваш ребёнок на грани срыва

Почему школьное насилие перестаёт быть исключением и превращается в тревожную тенденцию? В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru обсуждаем с системным семейным психологом Алёной Леоновой причины подростковой агрессии. Буллинг, отчаяние, давление извне и роль семьи — разговор о том, как вовремя увидеть риск и предотвратить трагедию.

Когда школа перестаёт быть безопасным местом

— Говорим о череде чрезвычайных происшествий в российских школах. Подростки нападают на учителей и одноклассников, используют ножи, оружие, устраивают поджоги. Это уже не единичный случай, а тревожная цепочка. Что происходит с детьми, когда школа перестаёт быть безопасным местом, а агрессия становится способом заявить о себе? Это совпадение или устойчивая тенденция?

— Пока судить сложно: мы не знаем, что именно сподвигло этих детей на такие действия. Следственные мероприятия ещё идут, и без информации о причинах делать окончательные выводы нельзя.

Однако если рассматривать ситуацию в целом, множественные похожие случаи могут быть связаны с эффектом подражания. Когда подобные истории активно и подробно обсуждаются в СМИ, им уделяется колоссальное внимание. В результате у таких событий появляются подражатели. Подростку с неустойчивой психикой может казаться привлекательным это внимание. Возникает мысль: если совершить нечто подобное, о тебе будут говорить, на тебя посмотрят, тебя заметят. В определённых ситуациях это действительно может выглядеть притягательно.

Буллинг как возможный триггер

— В одном из последних случаев говорилось о буллинге: девочку травили, не замечали, и таким образом она пыталась заявить о себе. Насколько это вероятно?

— Это возможно, но утверждать наверняка нельзя. Я не знакома с ребёнком и не знаю, какая ситуация была на самом деле. Предположения о буллинге могут быть оправданными, но пока это лишь версии.

Если говорить в целом, при буллинге действительно может возникнуть ситуация, когда ребёнок, не получив помощи, испытывая злость и отчаяние, решает отомстить. Он выбирает разрушительный способ просто потому, что не видит другого выхода. Важно понимать, знал ли кто-то о происходящем, говорила ли девочка о травле, замечали ли это взрослые — в школе или дома. Почему ребёнок остался без поддержки, если буллинг действительно имел место?

Почему подростки не боятся последствий

— Любое подобное преступление наказуемо. Почему подростки не боятся последствий и что происходит с их психикой в этот момент?

— Часто ребёнок находится в состоянии отчаяния и не думает о последствиях. В эмоционально нестабильном состоянии ему может казаться, что хуже уже не будет.

Причины могут быть разными:

конфликт со сверстниками,

тяжёлая ситуация в семье,

утрата, с которой подросток не смог справиться.

Внутренняя боль становится настолько сильной, что он пытается причинить боль другим — в надежде, что его наконец услышат.

При этом нельзя исключать и другой фактор. Есть вероятность, что часть таких детей подвергается психологическому давлению и принуждению. К сожалению, подобные случаи сейчас происходят довольно часто.

Манипуляции и давление извне

— Кто может заставлять подростков идти на такие действия?

— Мы живём в условиях информационной и гибридной войны. Подростки — одна из самых уязвимых и желанных целей. В социальных сетях их целенаправленно ищут, входят в доверие, предлагают "задания", а затем шантажируют. Таких случаев очень много, и есть вероятность, что в том числе через подобные механизмы детей могут подталкивать к преступлениям в школе.

Где ломается система границ

— Где чаще всего разрушается система границ: в семье, школе или обществе в целом?

— Это может происходить везде. Подросток, у которого есть поддержка в семье, который чувствует любовь и понимание, обладает большей устойчивостью и, как правило, не идёт на такие шаги. А ребёнок, который ощущает себя одиноким, никому не доверяет и не видит, к кому можно обратиться, гораздо более уязвим. В такой ситуации вероятность противоправных действий значительно возрастает.

"Тихие" дети в группе риска

— Часто таких подростков описывают как тихих и спокойных. Почему именно они совершают преступления?

— Такие дети действительно могут стараться не привлекать внимания, держаться в стороне. Но именно это поведение должно настораживать.

Если ребёнок социально пассивен, не общается с одноклассниками, у него нет друзей, он молчалив — это тревожные сигналы. Подростковый возраст предполагает активное общение со своей социальной группой, и если этого нет, важно понять причину.

Можно ли выявить риск заранее

— Можно ли заранее понять, что ребёнок находится в группе риска?

— Для этого в школах существует система психологического тестирования. Оно проводится ежегодно и позволяет увидеть потенциальные риски.

Важно, чтобы эта работа не была формальной. Когда риски выявлены, с ребёнком должна вестись реальная адресная работа. Здесь необходимы усилия и школы, и родителей. Родителям не стоит отказываться от психологических обследований — зачастую именно они помогают вовремя заметить проблему.

Часто дети не говорят о своих трудностях, потому что боятся расстроить родителей или разочаровать их. Им кажется, что жалобы — это признак слабости или неуспешности. В результате проблемы замалчиваются.

Роль семьи и доверия

— То есть задача родителей — вовремя понять, что с ребёнком что-то происходит?

— Безусловно. Основное время ребёнок проводит в семье. В школе детей много, а дома они постоянно на глазах у родителей.

Важно не ограничиваться формальными вопросами вроде "Как дела?" и "Как учёба?". Нужно знать, с кем ребёнок дружит, чем интересуется, с кем общается в интернете. Родители часто не догадываются, что происходит на самом деле, потому что доверительных отношений нет. Поэтому так важно выстраивать живой диалог, интересоваться чувствами ребёнка, его окружением, онлайн-общением, объяснять правила безопасности и недопустимость контактов с незнакомцами.

Подростка легко заинтересовать вниманием, симпатией, иллюзией понимания — и после этого им становится легко манипулировать.

Достаточно ли психологов в школах

— Хватает ли школьных психологов и работает ли эта система эффективно?

— Количество специалистов зависит от конкретной школы. Где-то их действительно не хватает. Система в целом выстроена, но она общая и в каждом конкретном случае требуется индивидуальная работа. Если ребёнок вызывает тревогу, ему необходимо больше внимания, вовлечения в позитивные группы, участия в общественной жизни.

Важно, чтобы и сами дети могли подавать сигналы взрослым, если замечают, что с кем-то из сверстников что-то не так.

Как говорить с подростками об агрессии

— Как родителям говорить с подростками об агрессии, злобе и унижении, чтобы это не заканчивалось трагедиями?

— Разговаривать нужно не с позиции наставника, а с позиции диалога: что ты думаешь, что чувствуешь, как ты это видишь. Можно обсуждать фильмы или реальные ситуации, спрашивать, какую сторону он бы занял, как бы решил конфликт, какие эмоции у него возникают. Формальные разговоры не работают. А вот искренний интерес к внутреннему миру подростка даёт результат. Подростки хотят открыться — не всегда умеют, но хотят.

Что может сделать общество

— Может ли общество что-то сделать прямо сейчас, чтобы остановить эту цепочку?

— Общество — понятие абстрактное. Универсального решения здесь нет.

Но чем больше агрессии извне направлено на детей, тем больше внимания и заботы должны проявлять взрослые — прежде всего родители. Больше разговоров, больше времени, больше участия в жизни ребёнка. Только так.