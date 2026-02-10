Ни в сказке сказать, ни пропиской описать: суд разрешил то, что годами запрещалось

Практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, что изменило решение Конституционного суда о регистрации в апартаментах, кому теперь доступна временная прописка и как это повлияет на права граждан и рынок недвижимости.
— Конституционный суд разрешил регистрироваться в апартаментах, однако речь идёт исключительно о временной регистрации. Это решение стало важным на фоне многолетних споров о правовом статусе апартаментов и попыток приравнять их к жилому фонду.
На сегодняшний день апартаменты не относятся к жилому фонду. Они не регулируются жилищным законодательством, оплачиваются как коммерческие помещения, с иной системой платежей. Именно поэтому их ликвидность в среднем примерно на 20% ниже, чем у обычных квартир.
Конституционный суд указал, что запрет на регистрацию нарушает право граждан на свободу выбора места пребывания. Многие люди живут в апартаментах длительное время, по месту работы или в силу жизненных обстоятельств, и нуждаются во временной регистрации.
Ситуации бывают разные:
Во всех этих случаях временная регистрация в апартаментах теперь возможна.
Важно проверить статус помещения: является ли оно жилым или относится к апартаментам. Это можно уточнить по выписке из ЕГРН. Также необходимо понимать, возможна ли временная или постоянная регистрация.
Появление возможности временной регистрации повышает привлекательность апартаментов. Их ликвидность растёт, а продать такие объекты теперь можно дороже. Для собственников это подходящий момент пересмотреть планы по продаже, учитывая новую правоприменительную практику.
