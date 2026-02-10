Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Оганова

Ни в сказке сказать, ни пропиской описать: суд разрешил то, что годами запрещалось

Практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, что изменило решение Конституционного суда о регистрации в апартаментах, кому теперь доступна временная прописка и как это повлияет на права граждан и рынок недвижимости.

Решение Конституционного суда: что изменилось

— Конституционный суд разрешил регистрироваться в апартаментах, однако речь идёт исключительно о временной регистрации. Это решение стало важным на фоне многолетних споров о правовом статусе апартаментов и попыток приравнять их к жилому фонду.

Почему апартаменты не признаются жильём

На сегодняшний день апартаменты не относятся к жилому фонду. Они не регулируются жилищным законодательством, оплачиваются как коммерческие помещения, с иной системой платежей. Именно поэтому их ликвидность в среднем примерно на 20% ниже, чем у обычных квартир.

Временная регистрация как конституционное право

Конституционный суд указал, что запрет на регистрацию нарушает право граждан на свободу выбора места пребывания. Многие люди живут в апартаментах длительное время, по месту работы или в силу жизненных обстоятельств, и нуждаются во временной регистрации.

Когда регистрация становится необходимой

Ситуации бывают разные:

  • служебное жильё,
  • временный переезд,
  • бракоразводный процесс,
  • необходимость выписаться из прежнего места жительства.

Во всех этих случаях временная регистрация в апартаментах теперь возможна.

На что обратить внимание собственникам и покупателям

Важно проверить статус помещения: является ли оно жилым или относится к апартаментам. Это можно уточнить по выписке из ЕГРН. Также необходимо понимать, возможна ли временная или постоянная регистрация.

Как решение повлияет на рынок

Появление возможности временной регистрации повышает привлекательность апартаментов. Их ликвидность растёт, а продать такие объекты теперь можно дороже. Для собственников это подходящий момент пересмотреть планы по продаже, учитывая новую правоприменительную практику.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
