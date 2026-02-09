Ипотечная квартира под контролем: новое правило банков может дорого обойтись собственникам

Практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, почему банки начали запрещать сдачу ипотечных квартир в аренду без их согласия, чем это грозит владельцам жилья и какие правовые риски уже стали реальностью.

Банки меняют правила для владельцев ипотечных квартир

— Банки заявили о новом подходе к условиям ипотечных договоров. Теперь в кредитные соглашения включается пункт, запрещающий сдачу ипотечной квартиры в аренду без согласия банка. Владельцам жилья настоятельно рекомендуют внимательно читать условия договоров.

В случае нарушения этого требования банк вправе изменить условия кредита, повысить процентную ставку или даже расторгнуть договор. Последствия могут быть серьёзными: дополнительные финансовые обязательства и изъятие квартиры.

Почему банкам важно контролировать аренду

По статистике, около 95% ипотечных квартир фактически сдаются в аренду, причём значительная часть — без оформления договоров и уплаты налогов. С одной стороны, государству важно вывести этот рынок из тени. С другой — банки стремятся защитить залог.

Банки объясняют свою позицию тем, что арендное жильё может потерять товарный вид, потребовать ремонта или существенно снизиться в цене. В случае неплатёжеспособности заёмщика именно банку придётся нести риски и расходы.

Ипотека как жильё, а не источник дохода

Фактически банки исходят из того, что ипотека берётся для проживания семьи, а не для получения прибыли. При этом заёмщик подтверждает доход справками с работы, но на практике нередко именно арендные платежи используются для погашения кредита.

Эта коллизия до сих пор чётко не урегулирована законом, и стороны вынуждены опираться на нормы закона об ипотеке и условия кредитного договора.

Особый риск — материнский капитал

Отдельное внимание уделяется сделкам с использованием материнского капитала. В таких случаях сдача жилья в аренду считается недопустимой, поскольку материнский капитал предназначен исключительно для улучшения условий проживания конкретной семьи.

Более того, даже проживание родственников в такой квартире возможно только с согласия банка, а иногда полностью запрещено условиями договора.

Судебной практики пока нет, но риски реальны

На данный момент судебных споров по таким ограничениям практически нет — запреты только начинают вводиться. Однако банки уже обозначили этот вектор как реальный механизм защиты своей ликвидности на фоне роста закредитованности населения.

Если условие о запрете аренды включено в договор, его необходимо соблюдать. В противном случае возможны расторжение договора, признание сделки недействительной и серьёзные финансовые потери.