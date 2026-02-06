Дырявый зонтик над Заливом: уязвимость флота США, которую Иран всегда держит на мушке

В авторской программе "Личное мнение" на канале Pravda.Ru историк и политик Дарья Митина рассуждает о нарастающей угрозе американской военной интервенции против Ирана, целях давления США, ходе переговоров по ядерному досье и возможных сценариях развития конфликта на Ближнем Востоке.
— Самая тревожная ситуация сегодня складывается вокруг Исламской Республики Иран и угрозы прямой американской военной интервенции. Она может стать уже второй за год американской интервенцией против Ирана. Первая произошла в июне 2025 года и имела вполне конкретные последствия для экономики и общества страны.
Любая бомбардировка не улучшает экономические показатели, но в социальном плане результат оказался неожиданным для США. Вместо волнений и антиправительственных выступлений произошло обратное — консолидация иранского общества вокруг власти, вооружённых сил и Корпуса стражей исламской революции.
Последует ли второе вооружённое нападение? Каковы его цели и можно ли его предотвратить? Ещё неделю назад ответ казался однозначным. Дональд Трамп и его администрация сделали достаточно, чтобы не оставлять сомнений в своих намерениях.
Пентагон за последнюю неделю перебросил на Ближний Восток истребители пятого поколения, самолёты радиоэлектронной борьбы и другие силы. Авиация была перебазирована из Карибского бассейна, где ранее проводилась операция против Венесуэлы, в Персидский залив через Европу.
Американские авиагруппы разместились в Иордании, которая фактически является сателлитом США, а также в Катаре и ОАЭ. Практически весь Ближний Восток на протяжении лет систематически превращается в одну большую американскую военную базу. Разговоры об "уходе США из региона" не соответствуют реальности.
На фоне переговоров авианосец "Авраам Линкольн" был отведён от побережья Ирана, что породило разговоры о возможном отказе от интервенции. Однако это скорее связано с пониманием уязвимости авианосной группы перед иранскими ракетами и торпедами, чем с успехами дипломатии.
Ответный удар Ирана оценивается в США как весьма серьёзный. Опыт конфликта 2025 года показал: Иран всегда отвечает.
США усилили переговорный трек. С американской стороны в процесс вовлечён спецпосланник президента Стив Уиткофф, с иранской — министр иностранных дел Аббас Аракчи. Основная тема переговоров — ядерная программа Ирана.
Все разговоры о "недемократичности режима" — лишь риторическая оболочка. Американцев интересует исключительно военная мощь Ирана и недопущение даже мирного обогащения урана.
В Вашингтоне прекрасно понимают, что ядерная программа Ирана носит мирный характер. Однако цель — заставить Тегеран свернуть даже эту программу. Переговоры проходят на фоне масштабного военного давления и резких заявлений Трампа, для которого "сделка" означает односторонний отказ Ирана от его законных прав.
Американцы возлагали большие надежды на переговоры в Стамбуле, но Иран выдвинул новые условия: прямые двусторонние переговоры и перенос площадки в Оман. Западные СМИ поспешили трактовать это как готовность к уступкам, однако иранская позиция осталась неизменной — дипломатия невозможна под давлением и угрозами.
Переговоры носят многосторонний характер. Перед встречами с Ираном американские представители консультируются с Израилем. Для Тель-Авива "красные линии" — нулевое обогащение урана и вывоз ядерных материалов, а также ограничение иранских ракет и региональных союзников.
Существует три сценария.
США могут потребовать вывоза излишков иранского урана. Россия ранее предлагала помощь в этом вопросе, однако Иран официально заявил, что не рассматривает передачу ядерных материалов другим странам. Несмотря на публикации западных СМИ, Тегеран эту информацию опроверг.
Ситуация вновь обострилась после заявления США о сбитом "иранском" беспилотнике у авианосца. Переговоры окончательно перенесены в Оман. Эскалация идёт не только по военной и дипломатической, но и по политической линии.
Решение ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией было болезненно воспринято в Иране. В ответ Тегеран немедленно выслал военных атташе стран Евросоюза, продемонстрировав жёсткую и последовательную позицию. Этот опыт стоит внимательно изучить и другим государствам.
