Дарья Митина

Дырявый зонтик над Заливом: уязвимость флота США, которую Иран всегда держит на мушке

Правда ТВ » Личное мнение

В авторской программе "Личное мнение" на канале Pravda.Ru историк и политик Дарья Митина рассуждает о нарастающей угрозе американской военной интервенции против Ирана, целях давления США, ходе переговоров по ядерному досье и возможных сценариях развития конфликта на Ближнем Востоке.

Американская угроза Ирану: повторение сценария

— Самая тревожная ситуация сегодня складывается вокруг Исламской Республики Иран и угрозы прямой американской военной интервенции. Она может стать уже второй за год американской интервенцией против Ирана. Первая произошла в июне 2025 года и имела вполне конкретные последствия для экономики и общества страны.

Консолидация вместо дестабилизации

Любая бомбардировка не улучшает экономические показатели, но в социальном плане результат оказался неожиданным для США. Вместо волнений и антиправительственных выступлений произошло обратное — консолидация иранского общества вокруг власти, вооружённых сил и Корпуса стражей исламской революции.

Военная подготовка США на Ближнем Востоке

Последует ли второе вооружённое нападение? Каковы его цели и можно ли его предотвратить? Ещё неделю назад ответ казался однозначным. Дональд Трамп и его администрация сделали достаточно, чтобы не оставлять сомнений в своих намерениях.

Пентагон за последнюю неделю перебросил на Ближний Восток истребители пятого поколения, самолёты радиоэлектронной борьбы и другие силы. Авиация была перебазирована из Карибского бассейна, где ранее проводилась операция против Венесуэлы, в Персидский залив через Европу.

Регион как сеть американских баз

Американские авиагруппы разместились в Иордании, которая фактически является сателлитом США, а также в Катаре и ОАЭ. Практически весь Ближний Восток на протяжении лет систематически превращается в одну большую американскую военную базу. Разговоры об "уходе США из региона" не соответствуют реальности.

Иллюзия деэскалации и фактор Ирана

На фоне переговоров авианосец "Авраам Линкольн" был отведён от побережья Ирана, что породило разговоры о возможном отказе от интервенции. Однако это скорее связано с пониманием уязвимости авианосной группы перед иранскими ракетами и торпедами, чем с успехами дипломатии.

Ответный удар Ирана оценивается в США как весьма серьёзный. Опыт конфликта 2025 года показал: Иран всегда отвечает.

Переход к переговорному треку

США усилили переговорный трек. С американской стороны в процесс вовлечён спецпосланник президента Стив Уиткофф, с иранской — министр иностранных дел Аббас Аракчи. Основная тема переговоров — ядерная программа Ирана.

Все разговоры о "недемократичности режима" — лишь риторическая оболочка. Американцев интересует исключительно военная мощь Ирана и недопущение даже мирного обогащения урана.

Ядерное досье и логика давления

В Вашингтоне прекрасно понимают, что ядерная программа Ирана носит мирный характер. Однако цель — заставить Тегеран свернуть даже эту программу. Переговоры проходят на фоне масштабного военного давления и резких заявлений Трампа, для которого "сделка" означает односторонний отказ Ирана от его законных прав.

Стамбул, Оман и роль посредников

Американцы возлагали большие надежды на переговоры в Стамбуле, но Иран выдвинул новые условия: прямые двусторонние переговоры и перенос площадки в Оман. Западные СМИ поспешили трактовать это как готовность к уступкам, однако иранская позиция осталась неизменной — дипломатия невозможна под давлением и угрозами.

Израильский фактор

Переговоры носят многосторонний характер. Перед встречами с Ираном американские представители консультируются с Израилем. Для Тель-Авива "красные линии" — нулевое обогащение урана и вывоз ядерных материалов, а также ограничение иранских ракет и региональных союзников.

Возможные сценарии

Существует три сценария.

  1. Первый — США ограничатся угрозами и отступят, но он практически нереален.
  2. Второй — заключение новой сделки, похожей на соглашение 2015 года, из которого Трамп сам вышел. Вероятность этого невелика.
  3. Третий — эскалация и военный удар, от демонстрационного до разрушительного. Прогнозировать здесь крайне сложно.

Российский след и вопрос урана

США могут потребовать вывоза излишков иранского урана. Россия ранее предлагала помощь в этом вопросе, однако Иран официально заявил, что не рассматривает передачу ядерных материалов другим странам. Несмотря на публикации западных СМИ, Тегеран эту информацию опроверг.

Новая волна обострения

Ситуация вновь обострилась после заявления США о сбитом "иранском" беспилотнике у авианосца. Переговоры окончательно перенесены в Оман. Эскалация идёт не только по военной и дипломатической, но и по политической линии.

Ответ Ирана Евросоюзу

Решение ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией было болезненно воспринято в Иране. В ответ Тегеран немедленно выслал военных атташе стран Евросоюза, продемонстрировав жёсткую и последовательную позицию. Этот опыт стоит внимательно изучить и другим государствам.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
