Венесуэльский манёвр: один хитрый ход позволит стране обойти нефтяную блокаду США

В авторской программе "Личное мнение" историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина подробно разбирает ситуацию в Венесуэле, реформу нефтяной отрасли и информационную войну вокруг закона об углеводородах.

Информационная война вокруг Венесуэлы

— В публичном поле слишком много споров и полемики о том, что происходит в Венесуэле. Для широкого зрителя, казалось бы, мало что изменилось: прилетел американец на голубом вертолёте, захватил действующего президента — и на этом всё закончилось.

Однако самые острые дискуссии идут вокруг реформ, прежде всего нефтяной отрасли, и нового закона об углеводородах, который обсуждался весь январь и принят Национальной ассамблеей.

Важно сразу сказать: ко всему, что вы читаете в прессе и особенно в соцсетях, нужно относиться крайне внимательно. На Боливарианскую Венесуэлу ведётся не только военная, но прежде всего информационная атака — с целью дезинформации и запугивания. Военная угроза никуда не делась, но США пытаются обойтись малой кровью, действуя методами информационной войны.

Тактика запугивания и медийный абсурд

Американская администрация активно распространяет бравурные заявления о "прекрасных отношениях" с новым правительством Венесуэлы. Хотя о каком новом правительстве идёт речь — не ясно: все сохраняют свои посты, а исполняющей обязанности президента назначена бывший вице-президент Делси Родригес.

Звучат и вовсе абсурдные утверждения: от заявлений Трампа, что "теперь президент Венесуэлы — это я" до разговоров о полном контроле США над венесуэльским бюджетом. Это тактика запугивания и создания атмосферы хаоса, рассчитанная не только на венесуэльский народ, но и на мировую общественность.

Да, частью суверенитета Венесуэле уже пришлось поступиться — когда у берегов стоит непобедимая армада, а месяц назад президента фактически похитили в ходе авиационного налёта и диверсионной операции. Но главное оружие здесь — игра на человеческих страхах.

Миф о приватизации PDVSA

Любая инвестиционная новость сегодня преподносится как "победа США над чавистским правительством". Так, по агентствам прошла информация о якобы принятом решении о приватизации государственной нефтяной компании PDVSA.

Это чистой воды ложь. Даже солидные агентства перепечатали информацию, почерпнутую из соцсетей и блогов, не имеющих никакого отношения к Латинской Америке и не владеющих испанским языком. При этом обновлённый закон об углеводородах и правительственные распоряжения давно опубликованы и находятся в открытом доступе. Ни о какой приватизации PDVSA в законе речи нет.

США и венесуэльская нефть: что изменилось на самом деле

Соединённые Штаты всегда закупали венесуэльскую нефть — и при Чавесе, и при Мадуро. Именно Трамп в свою первую каденцию по собственной инициативе эту практику прекратил, а теперь снова разрешил.

Поэтому обвинения в том, что нынешнее правительство "впервые начало продавать нефть США", звучат абсурдно. США всегда покупали нефть напрямую, а не через посредников. Заявления о запрете закупок через компании, связанные с Россией, Китаем, Ираном или КНДР, — это скорее броская риторика, чем мера с реальным содержанием.

Кто и зачем критикует реформу

В российских медиа активно цитируются заявления Андреса Исарры, критикующего чавистское правительство "с левых позиций". Но важно понимать контекст.

Исарра — бывший министр информации в правительстве Мадуро, уволенный с должности. После увольнения он стал ярым критиком чавистов, эмигрировал и живёт в Берлине. Кроме того, он является зятем Антонио Ледесмы — известного оппозиционера и бывшего мэра Каракаса, давно проживающего в Мадриде.

Это взгляд не из Каракаса, а из европейской эмиграции — с неизбежной примесью личной и политической обиды.

Что реально изменилось в законе об углеводородах

Органический закон об углеводородах был принят в 2001 году и неоднократно пересматривался. Реформа 2026 года носит частичный характер.

Основные изменения:

допускается сокращение доли государственного участия в смешанных компаниях и расширение операционного контроля частных инвесторов;

вводятся контракты о производственном участии — распространённая в мировой практике модель;

упрощается налоговый режим — вводится единый налог на углеводороды, отменяется ряд прежних сборов;

исполнительная власть получает право варьировать роялти и снижать налоги для стратегических проектов;

расширяется автономия частных компаний в реализации нефтяной продукции;

вводится возможность международного арбитража для разрешения споров.

По своему характеру эти изменения напоминают своего рода "венесуэльский НЭП" — вынужденное тактическое отступление под внешним давлением.

Экономика под санкциями и вынужденные уступки

Санкции обрушили добычу нефти в Венесуэле почти в три раза, страна потеряла до 90% национального дохода. С огромными усилиями экономика начала восстанавливаться, последние 17 кварталов показывали рост, но политика опоры исключительно на собственные силы не сработала.

Реформа — это попытка выиграть время, нарастить валютный поток, стабилизировать социальную сферу. При этом контроль над стратегическими запасами нефти сохраняется.

Социальные завоевания и цена нефтяной зависимости

Разница между социалистическими и прежними капиталистическими правительствами Венесуэлы заключалась в распределении нефтяных доходов. Раньше они оседали в карманах элит, при чавистах — шли на социальные программы: жильё, образование, здравоохранение, ликвидацию неграмотности.

В Венесуэле была обеспечена всеобщая бесплатная медицина, включая даже бесплатное зубопротезирование — редкость даже для многих развитых стран.

Критическое мышление вместо паники

Относитесь критически ко всему, что читаете. Используйте разные источники, начинайте с официальных документов. Сайт правительства Венесуэлы открыт и доступен без ограничений.

Важно рассматривать нефтяную политику Венесуэлы во всей её сложности — без истерики, мифов и пропагандистской шелухи. Это тактический ход в условиях войны на нескольких фронтах, а не капитуляция.