Капкан для наивного клиента: юрист раскрыла секрет, как не стать жертвой дилетанта

В программе "Точка зрения" практикующий юрист, к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказывает, как правильно выбрать юриста или адвоката, на что обращать внимание при поиске правовой помощи и почему ответственность за выбор специалиста всегда лежит на самом клиенте.
— Как правильно выбрать юриста? Тема эта особенно актуальна на фоне обсуждений адвокатской монополии и постоянных споров о том, кто лучше — юрист или адвокат. Многие при этом не до конца понимают разницу в статусах и пытаются рассуждать, не имея чёткого представления о сути вопроса.
Одна из главных проблем в том, что правовая помощь как необходимость до сих пор не воспринимается всерьёз. К юристу чаще всего обращаются тогда, когда уже что-то произошло: сначала пытаются разобраться самостоятельно или по советам из интернета, допускают ошибки, а уже потом приходят за профессиональной помощью, когда ситуация осложнена.
Юристы бывают разными. Есть адвокаты, которые состоят в коллегиях и специализируются на защите интересов, есть юристы, работающие в юридических компаниях и оказывающие помощь в конкретных сферах — недвижимости, наследстве, семейном праве и других. Это разные формы, но всё это юридическая деятельность.
Вопросы по качеству работы могут возникать и к адвокатам, и к юристам, и к нотариусам и даже к судьям. Поэтому выбор специалиста — всегда ваша ответственность. Этот принцип работает так же, как и в других сферах жизни, будь то выбор банка или партнёра по бизнесу.
Не стоит закрывать глаза на факты, верить на слово или ориентироваться только на красивую рекламу и сайты из поисковой выдачи. Личную ответственность за выбор никто не отменял, и именно вы ощутите последствия того или иного решения.
Первое, что нужно сделать, — определить задачу. В какой сфере возникла проблема: ДТП, налоговый спор, наследство, семейные отношения, раздел имущества, определение места жительства ребёнка, договорные обязательства или иные вопросы. От этого напрямую зависит, к какому специалисту стоит обращаться.
По уголовным делам действует адвокатская монополия: только адвокат с ордером может быть участником процесса. В гражданско-правовых, семейных, наследственных и иных спорах помощь может оказать и юрист без адвокатского статуса. Главное — понимать, куда именно вы идёте.
Существует средний уровень цен на юридические услуги. Традиционно услуги адвокатов дороже, но стоимость сама по себе не является показателем эффективности. Цены можно сравнить, изучить и обсудить — это вопрос договорённости сторон.
Обязательно проверяйте репутацию и опыт специалиста: с какими делами он работал, в каких сферах специализируется, кто может его порекомендовать. Сарафанное радио по-прежнему работает. Если не понятно, откуда человек появился на рынке и чем он занимался раньше, доверие выстроить сложно.
Необходима личная консультация. Вы должны понять, комфортно ли вам с этим человеком, доверяете ли вы ему, понятно ли он всё объясняет. Изобилие юридических терминов не гарантирует результата, а стопроцентные обещания в праве невозможны.
Юрист может обозначить возможные векторы развития дела, риски, максимальный и минимальный результат. Это и есть профессиональный подход. Работа не строится по принципу "предоплата — и всё будет хорошо", так же как врач не может гарантировать стопроцентное излечение.
Работа юриста во многом похожа на работу врача: постоянная включённость, ответственность, отсутствие выходных. Юридическая помощь так же важна, как медицинская, но культура её своевременного получения пока не сформирована.
Обращайте внимание на честность специалиста, его реакцию на вопросы, уверенность и открытость. Внимательно читайте договор: этапы работы, стоимость, сроки, порядок и форму оплаты, критерии результата. Отсутствие конкретики может привести к серьёзным проблемам.
Форма оплаты может быть разной: фиксированная сумма, гонорар успеха или их сочетание. Все условия должны быть чётко прописаны, чтобы вы понимали свои обязательства и не оказались ответчиком по делу о взыскании задолженности.
Юрист — это партнёр, человек, которому вы доверяете документы, информацию и эмоции. Часто он выступает и как психолог. Без эмоционального контакта результата не будет. Прислушивайтесь и к внутреннему голосу — он нередко подсказывает верное решение.
Многие сложные ситуации можно предотвратить заранее: проконсультироваться, выстроить стратегию, проанализировать риски. Большинство проблем решаемы — при наличии желания и своевременных действий.
