Школьная история дала сбой: скрытая деталь в учебниках заставляет задуматься

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" историк и педагог Евгений Спицын объясняет, почему история стала полем политической борьбы. Разговор о школьных учебниках, роли учителя, влиянии СМИ и опасности фальсификаций для формирования общественного сознания и будущего страны.

Учебники истории и постсоветское пространство

— Если говорить о постсоветском пространстве, о наших бывших братских республиках. Там учебники истории — это нечто. Уже выросло поколение, которое считает нас оккупантами: будто мы всё у них отобрали, эксплуатировали и теперь должны вернуть.

При этом, когда "оккупантов выгнали", оказалось, что кушать нечего, сами ничего строить не могут, и значительная часть людей уехала сюда. Мы не можем повлиять на учебники истории даже в Казахстане — хотя вроде бы друзья. В Узбекистане — тоже друзья. А что делать с нашими учебниками истории?

Есть ли у нас вообще единый учебник? Не говоря уже о ЕГЭ — это ведь убийство истории как предмета.

— Давайте по порядку. Эта проблема была поставлена давно, и не только президентом Путиным. До него об этом говорили преподаватели истории, мои коллеги, но у них не было административного ресурса — это были лишь благие пожелания.

Путин впервые всерьёз занялся этим вопросом в 2013 году и поставил задачу создания единого учебника истории. И правильно сделал. Потому что он понял главное: история — это основа менталитета нации.

Идеи, овладевшие массами, обладают реальной силой. Мы же вместо решения проблемы годами вешали людям лапшу на уши.

Историко-культурный стандарт вместо учебника

— Вместо единого учебника создали так называемый историко-культурный стандарт. Делали его два года, хотя можно было сделать за две недели. За его разработку даже дали государственную премию — абсурд.

По сути, этот стандарт ничем принципиально не отличался от советской школы. Просто поменяли акценты, добавили некоторых персонажей, например, генералов Белой армии.

Потом объявили "конкурс" на единый учебник. В реальности это была профанация: победили сразу три учебника трёх издательств. Коммерция, бюджетные деньги, раздел рынка. Учителям сказали: "Выбирайте". В итоге одна школа учится по одному учебнику, соседняя — по другому.

Попытка создать единый учебник

— Когда Мединский стал помощником президента по историческому образованию, он решил реально выполнить поручение — создать один учебник для всей страны.

Работу начали быстро: взяли базовый учебник, дописали важные темы, пересмотрели оценки целого ряда событий. В том числе, пакта Молотова — Риббентропа, который раньше оценивался исключительно негативно.

Работа шла в спешке, допустили много ошибок, в том числе фактологических. На них указали, сделали работу над ошибками. Текущий вариант учебника стал заметно лучше по фактуре.

По идеологии у меня есть замечания, но в целом она нейтральная. После старшей школы начали писать всю линейку учебников — и по истории России, и по мировой истории.

Организационно эта задача близка к завершению. Это хорошо. Но проблема не только в учебнике.

Главная проблема — учитель

— Главный в школе — учитель. Я сам больше 20 лет проработал в школе и никогда не преподавал строго по учебнику. Учебник — это вспомогательный материал.

Сейчас Мединский занялся ещё одной важной темой — переформатированием преподавания обществознания. Этот предмет десятилетиями был, по сути, издевательством и над детьми, и над учителями. Теперь его переносят в старшие классы — девятый, десятый, одиннадцатый. Там, где дети уже готовы воспринимать такие вещи.

Работа не закончена, но направление правильное. Однако всё снова упирается в кадры, методологию и подготовку учителей. Это задача не на один год.

Нужно ли постоянно переосмысливать историю

— История ведь — живая наука. Мы переосмысливаем прошлое, поколения меняются. Насколько часто это нужно делать?

— История — действительно живая наука. Любой профессиональный историк может пересматривать свои взгляды. Но важно отделять зёрна от плевел.

Одни делают это по конъюнктуре и политическому заказу — это недопустимо. Другие — под напором новых фактов, документов, аргументов. Это и есть наука.

Мой учитель Аполлон Григорьевич Кузьмин говорил: "Моя мечта — чтобы ученики через 25-30 лет опровергли мой учебник, но не по моде, а потому, что появятся новые данные". Он сам начинал как норманнист, а стал ярким антинорманистом — не из-за конъюнктуры, а из-за научной работы. Вот это и есть настоящая история.

История и политика

— Проблема не в историках, а в общественно-политической ситуации. Это политики чаще играют в конъюнктуру, используя историю как инструмент.

Возьмите Горбачёва. В 1984 году он говорил, что нельзя отстранять партию от управления государством — это разрушит страну. А уже в 1988-м сам призывал сделать именно это. Он понимал, что делает. После XIX партконференции начался сознательный развал государства, рост сепаратизма, народные фронты в Прибалтике. Это был рубеж.

История как основа формирования личности

— Историю ведь должны знать все школьники. Это основа формирования личности.

— Вы правы. История — это реперные точки, на которых формируется сознание нации и её менталитет. Молодой человек должен понимать, в какой стране он живёт, кто его национальные герои, а кто — предатели. Чтобы не называли Власова героем, а Жукова — мясником. Жуков — маршал Победы. Сталин — национальный герой, который выиграл войну и превратил отсталую страну в индустриальную сверхдержаву. Не нужно замалчивать трагические страницы, но нельзя смаковать некоторые факты и искажать историю.

Медиа, кино и цензура

— Историческое сознание формируется не только в школе, но и через кино, сериалы, телевидение. А там часто — антисоветская карикатура. Это опасно. Здесь нужна единая, согласованная политика и элементарная цензура — как иммунитет нации. В 90-е все зачитывались фальшивками Суворова. Даже сотрудники КГБ в них верили. Это разрушало сознание.