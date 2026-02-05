Историческая правда всплыла неожиданно: теперь оправдываться придётся другим

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" историк и педагог Евгений Спицын рассуждает о механизмах информационной войны, фальсификации истории и мифах о сталинских репрессиях. Почему важно самим задавать повестку и как пропаганда формирует массовое сознание.

Читайте начало интервью: Узаконенный возврат: Антанта еще в 1920 году признала эти земли частью России

Информационная война: масштаб и асимметрия

— Евгений Юрьевич, вы говорите, что у нас есть опыт информационной войны. Но сейчас, как и много раз в истории, мы воюем не с Украиной, а со всей Европой и США. Если раньше был ВПК, то сейчас это уже целый комплекс, включающий и информационную войну, и огромные информационные силы. Во всех странах на это брошены колоссальные ресурсы: атаки, целые города ботов и троллей. Помните историю "Я дочь офицера, в Крыму не всё так однозначно", когда забыли сменить аккаунт, а за ним сидел какой-то негр с косичками? Это всё сейчас поставлено на поток.

Раньше были пункты Совинформбюро. А сейчас что у нас есть? Россотрудничество? У РИА "Новости" — какие-то формальные корпункты, которые раздают книжки о России тем, кто сам придёт. Есть "Русские дома", но далеко не везде. Это всё слёзы, у всего этого крайне малая эффективность.

Я в своё время разговаривала с бывшим преподавателем Киевского университета журналистики. Он прямо сказал: "Да, украинские журналисты врут, они это понимают, но считают, что так помогают своей стране". Вспомним Людмилу Денисову, которая рассказывала про "пачками изнасилованных годовалых младенцев". Это враньё они считают благом. Хотя есть вечная истина: враньё никогда не бывает во благо. Тем не менее существует целая армия людей, которые это делают осознанно. С Бучей уже появляются те, кто всё это инсценировал, вспоминают детали. Мы готовы тратить огромные силы на противостояние этому, но реальность сегодня уже другая.

Кто должен задавать правила игры

— Нам вообще не нужно реагировать на их выходки. Совсем. Мы должны сами определять параметры информационной войны. Пусть они реагируют на наши утверждения и заявления. Эту проблему надо перевернуть с головы на ноги. Не нужно обращать внимания на их комментарии, не нужно делать им бесплатную рекламу. Нам нужно воспитывать собственное население в тех нормах и постулатах, которые мы считаем правильными с моральной и исторической точки зрения. На центральных каналах, радио, в печати. Происходит событие: условно, юбилей эпохи Великой Отечественной войны, дореволюционной или советской истории, — не важно. И идёт шквал публикаций с нашими оценками, аргументами, фактами. И при этом ноль внимания к тому, что пишут на Западе и что говорят их персонажи.

Мы же сейчас ведём себя наоборот. Не мы определяем правила игры, а они. Вот будет годовщина XX съезда — я заранее подготовил статью, где показываю, как готовился хрущёвский доклад. Как за два года начали фабриковать фальсификации. Я показываю работу комиссии Руденко. Ей поставили задачу — реабилитировать как можно больше невинно осуждённых жертв сталинских репрессий. В записке высшему руководству Руденко отчитывается: за десять месяцев комиссия на Украине рассмотрела более 93 тысяч "политических" дел. Реабилитировали — 848 человек. То есть 0,91%. 99% были осуждены законно — это признала сама комиссия, которой поручили найти максимум невинных. Она же и пришла к выводу: незаконно осуждённых менее 1%. Так где же тогда "незаконные сталинские репрессии"? Их нет.

Моя статья и будет задавать правила игры. Теперь они будут искать аргументы против неё. Если снова поднимут тему "репрессий", — будут оправдываться. Я об этом говорю не первый год, но меня никто не слышит.

"Мемориал"* и "агенты влияния"

— Помните "Мемориал"* — сколько тогда кричали... Сначала иноагенты, потом закрытие. Я видела интервью, где они сами говорили: "Мы были вынуждены сильно преувеличить число жертв, иначе это не выглядело бы убедительно".

— Вражеская структура, агент влияния. Она целенаправленно создавала условия для развала советского строя и государства. Это были иноагенты в прямом смысле. До определённого момента, до начала СВО, они были в чести, получали финансирование и из-за рубежа, и из государственного бюджета.

Яковлев, Горбачёв и внутренняя диверсия

— Александр Яковлев, фронтовик, человек, которого слушал Горбачёв, его ведь тоже называли агентом влияния...

— Мы снова делаем ему рекламу. Это был вражина, совершенно очевидно.

— Но его же слушал Горбачёв, сам по себе слабый руководитель.

— Дело не только в Горбачёве. Он слушал не одного Яковлева. К началу 80-х внутри партии и государства сформировалась разветвлённая команда внутренних партийных диссидентов. Они и составили костяк горбачёвской группы, которая сознательно разрушала страну и социалистическую систему. Это была долгая работа западных спецслужб, политических и информационных кругов — по разложению руководящего состава, от среднего звена до высшего. Это тема не на одно интервью.

Документы против мифов

— Если говорить о фальсификации истории — это ведь не Средние века. Есть огромное количество документов. ФСБ многое рассекретило и продолжает рассекречивать. Например, Краснодон — то, что делали с этими ребятами, невозможно читать. Есть факты, документы, свидетельства. Бандеровцы — не герои, это доказано. Но либо не умеют читать, либо читают вверх ногами, либо это никого просто не интересует.

Почему пропаганда работает

— Подавляющее большинство людей очень далеки от политики и идеологии. Их интересуют собственные шкурные интересы — особенно на Украине. "Моя хата с краю" — это менталитет. Русские способны на прорывы, у нас другой склад. А там — хатка, забитая добром, палисадник с подсолнухами. Поэтому они и не интересуются этими вопросами. Они черпают информацию как обыватели: что сказали по телевизору или написали в газете — значит, правда. Поэтому им так легко промыли мозги и переформатировали сознание. Произошёл настоящий мутогенез. Многие там всерьёз верят в победу над Россией. У них просто отключены мозги.

— ...Над Россией, которая по населению в разы больше и по территории — страшно сказать...

— По территории, населению, потенциалу. Украина не может априори победить Россию, хотя бы потому, что у России есть ядерное оружие. Но когда ударили морозы, нет отопления, света, ничего нет — кое-кто начал задумываться: войну с Россией не выиграть, надо заключать мир, иначе все передохнем.

Можно ли долго обманывать общество

— Есть известная цитата: "Можно обманывать много людей короткое время или мало людей долгое время, но нельзя долго обманывать большое количество людей". Как вы считаете, это так?

— На мой взгляд, это красивая формула, но она не работает. Люди, способные критически мыслить, никогда не купятся на пропаганду — при всём её мастерстве. Они всё подвергают сомнению. Как говорил Маркс, "всё подвергай сомнению".

Часть общества сначала верит, но потом анализ берёт верх, и доходит до истины. Но значительная часть не способна на это. Она ест то, что ей скармливают, в том числе на идейно-политическом фронте.

— Причём в пережёванном виде...

— Естественно. В таком виде, чтобы было легче усвоить и поверить.

*- признан иноагентом, деятельность запрещена на территории РФ.

Продолжение следует...