Зима с яблочным характером: как Мичуринск и Тамбовская область развивают событийный туризм

В программе "Турподход" беседуем с исполняющим обязанности министра туризма Тамбовской области Станиславом Дзасоховым. Он рассказал о фестивале "Яблоки на снегу" в Мичуринске, развитии событийного туризма в регионе и самых ярких мероприятиях, которые ждут гостей Тамбовской области.

Фестиваль "Яблоки на снегу" в Мичуринске

Сегодня отправляемся в Мичуринск — яблочную столицу Тамбовской области. 21 февраля здесь пройдёт фестиваль "Яблоки на снегу". Расскажите, что он собой представляет.

— Это замечательное спортивное мероприятие, которое проходит в Мичуринске на территории парка-набережной "Мичуринское Подгорье". Фестиваль проводится ежегодно с 2022 года, в одну из суббот февраля. За несколько дней до старта на реке специально готовится прорубь для соревнований.

В этом году мы увеличили количество дорожек эстафета расширена до трёх, поскольку желающих принять участие становится всё больше. В день фестиваля в зрительской зоне работают шатры с сувенирной продукцией, организовано бесплатное угощение горячим чаем и выпечкой, конечно же, с использованием наших знаменитых мичуринских яблок.

С каждым годом растёт и число участников турнира, и количество гостей фестиваля зимнего плавания "Яблоки на снегу". Совершенствуется программа открытия, развивается сам соревновательный процесс.

Кроме того, в этом году, помимо традиционной эстафеты, будет организован массовый заплыв. В нём планирует принять участие глава города Мичуринска. Заплыв будет открыт для всех желающих, в том числе для детей. В таком формате фестиваль и проходит.

История и развитие фестиваля

Сколько лет уже проводится фестиваль?

— Мы проводим его уже пятый год, начиная с 2022-го. Каждый год фестиваль развивается и модернизируется. В этом году, как я уже говорил, увеличено количество дорожек, а число участников, непосредственно соревнующихся, превышает 150 человек.

Развлечения и гастрономическая программа

Что ждёт гостей помимо заплывов?

— Мы учитываем, что Тамбовская область — гастрономический регион, поэтому не забываем о культуре и местной продукции. Будет сделан акцент на сувенирные лавки, на наши знаменитые тамбовские блюда.

Программа включает помимо спортивных состязаний народные гулянья, мастер-классы, танцы, а также для участников и гостей подготовлены мобильные дровяные баньки и уличный банный чан.

Календарь событий Тамбовской области

Какие ещё фестивали и праздники запланированы в регионе в этом году?

— В этом году календарь событий включает более 100 мероприятий разных форматов — спортивных, культурных, музыкальных. Каждый сможет найти что-то по душе.

С календарём можно ознакомиться на региональном туристическом портале visit-tambov.ru. Также мы распространяем печатные календари, где помесячно описаны все мероприятия.

Одним из самых ярких событий станет городской фестиваль "Модерн", который пройдёт с 6 по 7 июня и будет посвящён теме Востока. В нём примут участие гости из Татарстана, Осетии, Коми и дружественных зарубежных стран Востока.

Кроме того, в сентябре в Мичуринске состоится ежегодный фестиваль "Мичурин-Фест", который уже стал визитной карточкой города. Он собирает сотни участников и гостей. Для научного сообщества будут организованы конференции и семинары, а для гостей — мастер-классы и развлекательные программы.

Мы приглашаем всех в Тамбовскую область — регион со своей уникальной культурой, богатым наследием и особой атмосферой.

Что посмотреть в Тамбовской области

Что бы вы посоветовали посмотреть гостям региона?

— Здесь можно перечислять очень долго.

В первую очередь — национальный туристический маршрут Тамбовской области "Русские усадьбы на рубеже веков", который включает посещение знаковых усадеб региона.

Настоящей жемчужиной Тамбовской области является Музейный комплекс "Усадьба Асеевых", который ежегодно посещают тысячи людей. Также нельзя не вспомнить о наследии Сергея Рахманинова и музее-заповеднике в Ивановке.

Объектов очень много, и мы предлагаем экскурсии самых разных форматов — от научно-популярных до насыщенных культурно-исторических программ.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Елена Сергеева
Елена Сергеева — руководитель проекта ЕСОТ
