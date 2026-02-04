Фабрика русофобов: названа цена, за которую западные фонды скупают узбекских блогеров

В программе "Точка зрения" главный научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин рассказывает, почему в Узбекистане и странах Центральной Азии СССР всё чаще называют "колонизатором". Речь идёт о переписывании истории, внешнем влиянии, русофобии, миграции и слабости российской "мягкой силы".

Миф о "колонизации" и переписывание истории

— Почему в странах Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, всё чаще Россию и Советский Союз представляют в роли колонизаторов? Это уже зафиксировано и в учебниках, и в публичных выступлениях политиков. С чем вы связываете такую трактовку истории?

— Эта тенденция, возможно, несколько преувеличена, но в определённой степени она действительно присутствует — и не только в Узбекистане. Подобные процессы давно описаны в научной литературе. Когда государство получает независимость, у него возникает потребность создать собственную историю.

История любого государства неизбежно включает мифы. После обретения независимости эти мифы приходится конструировать заново. Самый простой путь — оттолкнуться от предыдущего периода, когда страна существовала в составе более крупного образования. В нашем случае — Советского Союза. Удобно сказать: "Тогда было плохо, нас угнетали, колонизировали, а теперь мы свободны".

Это общемировая тенденция, характерная для распада империй. Однако Советский Союз не был колониальной империей в классическом понимании этого термина.

Экономика и индустриализация Узбекистана в советский период

— Советский Союз фактически позволил Узбекистану перескочить через стадию капитализма и из феодализма сразу перейти к социалистическому строю. Существует огромный массив статистики, показывающий, что РСФСР и Белоруссия в составе СССР тратили на другие республики больше средств, чем получали от них. Они были донорами.

Для Узбекистана это означало создание мощной промышленной базы. Было построено Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова — сегодня лишь немногие государства в мире обладают авиастроением. В республике производили электронику, действовал исследовательский ядерный реактор, развивалась горно-металлургическая и химическая промышленность, машиностроение, выпуск тракторов и хлопкоуборочных машин.

Всё это было создано в стране, которая совсем недавно вышла из феодального уклада. Поэтому говорить о "колонизации" в данном случае, на мой взгляд, неправильно.

После распада СССР: деиндустриализация и новые проблемы

— После распада Советского Союза начались процессы, о которых сегодня говорят многие историки, — деиндустриализация и погружение в архаику. Экономика стала ориентироваться на сельское хозяйство и рентную модель. Именно тогда у Узбекистана появились проблемы, которые обсуждаются до сих пор. В то же время республика постепенно пытается их решать.

— Но можно ли говорить, что эти проблемы действительно решаются? Многие отмечают, что и Ташкент, и другие города выглядят так же бедно, как и в 1990-е годы.

— Если говорить о внешнем облике, то да, город во многом сохранил советский облик. Я сам был в Ташкенте в прошлом году и могу сказать, что он выглядит примерно так же, как и раньше. При этом важно помнить: Ташкент был отстроен именно Советским Союзом после разрушительного землетрясения 1966 года. Вся страна участвовала в восстановлении, и город фактически был построен заново.

Что касается развития в целом, то с приходом Шавката Мирзиёева начались заметные изменения. Возможно, они пока не слишком очевидны визуально, но статистика показывает рост. ВВП увеличился почти на 8%, доходы на душу населения превысили 3800 долларов, уровень безработицы снизился.

Демография, безработица и миграция

— При этом Узбекистан, как и многие страны Центральной Азии, находится в ловушке быстрого роста населения. Молодые люди не всегда могут найти работу. Экономика не способна обеспечить занятость такому количеству людей, и это порождает миграцию.

Было бы лучше, если бы люди могли работать и создавать семьи у себя на родине, но это удаётся не всем. Узбекистан пока не может выбраться из этой ловушки, и здесь ему в определённой степени помогает Россия.

Бытовая русофобия и роль внешнего влияния

— В Узбекистане есть политики, которые открыто говорят о необходимости вытеснения русского языка и обвиняют Советский Союз в бедности страны. Откуда берётся такая бытовая ненависть?

— Националисты и русофобы существуют в любой стране. Другое дело, что не везде они становятся депутатами и лидерами общественного мнения. Важно понимать, насколько массовое сознание готово воспринимать подобные идеи и какие существуют инструменты для их распространения.

В Узбекистане эти настроения во многом привнесены извне. В последние годы там восстановили активную работу западные вещательные структуры — BBC Uzbek*, "Голос Америки"*, Deutsche Welle*, различные правозащитные организации, а также фонды, связанные с западными странами.

Всё это подаётся как гуманитарная дипломатия. Продвигается тезис о "колониальной политике" России, о том, что прозападная ориентация — единственно верный путь. Имидж России целенаправленно очерняется, а поддержку получают журналисты и политологи, выступающие с антироссийских позиций.

— То есть за это платят напрямую?

— Безусловно. Речь идёт о грантах и финансировании в миллионы долларов. Организуются форумы, создаются сети журналистов и исследователей, которым выдают гранты на написание "научных" работ с антироссийским уклоном. В дальнейшем из них формируется новая школа, воспроизводящая эти взгляды.

Это хорошо спланированная и хорошо финансируемая кампания. Даже если отдельные структуры сегодня закрываются, заложенная тенденция продолжает работать.

Почему Россия проигрывает в "мягкой силе"

— Почему Россия не умеет действовать так же эффективно? Что мы можем противопоставить?

— Мы упустили время. После распада Советского Союза страна была погружена в собственные экономические проблемы и было не до внешней политики. Кроме того, у нас не было подобного опыта.

До сих пор у России нет чёткой стратегии в отношении Центральной Азии. Западные страны такую стратегию формулируют и публикуют, давая понять, что именно они хотят в регионе. Мы этого не делаем. При этом у нас есть серьёзные рычаги влияния — экономические связи, миграционная политика, культурные и гуманитарные ресурсы, которыми мы пользуемся не в полной мере.

Образ России будущего

— Миграционную политику можно и нужно ужесточать, но одного давления недостаточно. Наряду с кнутом должен быть и пряник. Русский язык, диаспора, общая история и культура — всё это по-прежнему связывает наши народы.

Однако есть серьёзная недоработка. Мы слишком часто апеллируем к прошлому — к Советскому Союзу. Молодёжь Узбекистана этого уже не помнит, ей это неинтересно. Нужен образ России будущего — привлекательной, современной, перспективной. Это могут быть образование, технологии, IT, атомная энергетика, креативные индустрии. Именно в этих сферах возможно сотрудничество, которое вызовет интерес и доверие даже при ограниченных ресурсах "мягкой силы".

*- заблокированы и признаны иноагентами в РФ.