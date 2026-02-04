Настал конец нелегальных анклавов: без этого условия мигрант не сможет работать в РФ

В программе "Точка зрения" председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объясняет, почему миграция стала уязвимой точкой национальной безопасности. В разговоре — теракт в "Крокусе", критика лозунга "мигрант без семьи" и переход к цифровому контролю миграции.

Ужесточение миграционного законодательства и претензии соседей

— После теракта в "Крокусе" были приняты законы, ужесточающие миграционное законодательство. В частности, социальное обеспечение теперь возможно только после пяти лет проживания в России, введены цифровые инструменты контроля, сокращены сроки пребывания. При этом страны Центральной Азии, в частности Киргизия, жалуются: семьи мигрантов не получают медицинскую и социальную страховку. Как вы оцениваете нашу миграционную политику — не перегибаем ли мы палку?

— Давайте начнём с, казалось бы, мелочей. Жалобы Киргизии и ссылки на двусторонние соглашения — это отражение того, насколько безобразно была выстроена миграционная политика ещё с 90-х годов. Эти соглашения сегодня выглядят просто абсурдно. Получается, что у граждан России в Таджикистане и у таджикских или киргизских граждан в России формально равные права. Но при этом нет сопоставимого потока миграции из России в эти страны. Это очевидная аномалия.

Двусторонние соглашения нужно пересматривать не для ущемления прав, а для устранения этой логической ошибки. Они писались исходя из идеи, что мигранты якобы спасут Россию от демографических и экономических проблем. Это было зафиксировано даже в концепции государственной миграционной политики 2013 года — документе высшего уровня.

Миф о мигрантах как "спасителях демографии"

— Когда говорилось о демографии, что имелось в виду?

— Подразумевалось, что мигранты рожают. В концепции прямо говорилось: без миграции демография и экономика России пострадают. Это не публицистика, а официальный документ.

К счастью, в концепции 2019 года этот перекос убрали и впервые зафиксировали, что основной расчёт в демографии нужно делать на собственное население. В новой концепции, принятой в прошлом году, таких формулировок уже нет.

Но важно понимать: сама логика миграционной политики долгое время была ошибочной, и теперь её приходится пересобирать.

Россия как "бесплатный ресурс" для соседних стран

— Второй важный момент. В ряде стран бывшего СССР, прежде всего в Центральной Азии и Казахстане, Россию стали воспринимать как бесплатный ресурс.

Во-первых, к нам отправляют людей зарабатывать деньги, которые потом поддерживают их экономику. Во-вторых, это снижает внутреннее политическое давление на местные режимы — активные, недовольные люди просто уезжают.

Это паразитическое отношение, о котором нужно говорить спокойно, без оскорблений и истерик. Нужно честно считать, кто и сколько выигрывает от миграции, и закреплять это в межправительственных соглашениях. Пока же получается, что нас вызывают на ковёр, а мы молчим и не формулируем собственную позицию.

Теракт в "Крокусе" и попытка внутреннего раскола

— Цель теракта в "Крокусе" была не просто вызвать раздражение, а направить это раздражение против мигрантов и спровоцировать внутренний конфликт в России. Людям предложили простую и опасную формулу: "Бей мигрантов — спасай Россию".

Это не теракт "таджиков" и не акция одной запрещённой группировки. Речь идёт о работе профессиональных спецслужб, цель которых — удар по национальной безопасности через уязвимость миграционной сферы. Сегодня миграция — одна из главных точек давления на Россию.

Упорядочение вместо ужесточения

— Что в этой ситуации делает государство?

— Государство действует правильно.

Во-первых, меняется сама концепция миграционной политики. Во-вторых, речь идёт не об ужесточении, а об упорядочении законодательства.

Если человек приехал работать, он должен работать. Но у нас до сих пор миллионы людей называют себя трудовыми мигрантами, при этом не понятно, где и как они трудятся, платят ли налоги, в каких условиях живут. Огромные анклавы существуют вне контроля, и это проблема не только общества, но и государства.

Цифровой контроль и прозрачные правила

— Выход здесь один — полноценный цифровой контроль. Не визы решают проблему, а прозрачность. Граждане России давно оцифрованы, а миграционная сфера — нет. Нужны цифровые профили, ID, "Госуслуги для мигрантов".

Человек должен заранее заявлять, где он собирается работать, с каким работодателем, в каком регионе. Заключать договор в цифровом виде, быть постоянно в поле зрения государства. Кто этого не делает — значит, он не трудовой мигрант.

Лозунг "мигрант без семьи" — политическая манипуляция

— Как вы относитесь к лозунгу "мигрант без семьи"?

— Это пустой и политизированный лозунг. В законодательстве нет абстрактного "мигранта". Есть трудовой мигрант, есть человек, претендующий на гражданство, есть временно пребывающий.

Если трудовой мигрант работает по договору — это одна ситуация. Его семья может либо оформлять разрешение на проживание и дальше идти по пути натурализации, либо приезжать временно, без социальных гарантий. Здесь всё должно решаться через чёткие статусы, а не через лозунги.

Хаос прошлого и восстановление миграционной службы

— Весь этот спор — отражение хаоса, который долгое время существовал в России. Этим хаосом пользовались недобросовестные бенефициары, потому что миграция по доходности сопоставима с экспортом нефти или газа — только это импорт людей.

Сейчас ситуация меняется. Фактически восстанавливается миграционная служба, растёт законодательное обеспечение, усиливается контроль. Это правильное направление.

Миграция и будущее России

— И, наконец, главный вопрос. Не восстановив историческое пространство России, частью которого была и Центральная Азия, трудно рассчитывать на статус полноценной мировой державы. Регулируя миграцию, мы должны думать не о закрытии и изоляции, а о будущем большой страны. Полностью закрыться всё равно не получится — и, возможно, это к лучшему.