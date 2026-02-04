Скандальный список Каллас: вот какая литература мусорит мозг главного дипломата ЕС

В программе "Точка зрения" политолог Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, анализирует кризис управления в Евросоюзе. Речь идёт о роли Еврокомиссии, деградации элит, антироссийской риторике и возможных последствиях нынешнего курса для будущего Европы.

Кто управляет Европой и почему это вызывает тревогу

— Что происходит в Европе с руководящими кадрами? Меня, например, поразило высказывание Каи Каллас — главного европейского дипломата. Она заявила, что читает некую важную книгу по регионам и после этого станет умнее. При этом она полностью отказывается от диалога с Россией, считая, что нынешнего формата контактов через США более чем достаточно.

Кроме того, мы видим председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен — политика с непрофильным образованием, которого в самом Евросоюзе активно критикуют за волюнтаристские решения. Недавний пример — полное газовое эмбарго против России, несмотря на протесты Словакии и Венгрии, уже обратившихся в суд.

Откуда берутся такие фигуры, зачем они пришли в политику и что они несут Европе?

Деградация управленческих элит ЕС

— Вопрос более чем резонный. Причём он должен беспокоить в первую очередь самих европейцев. Их деятельность сложно назвать конструктивной: мы видим деградацию экономической Европы, интеллектуальное обнищание, размывание политических ценностей.

Важно отметить, что недовольство этим курсом растёт. Достаточно посмотреть на Германию, где партии, выступающие против нынешнего руководства Евросоюза, по опросам, выходят на первые позиции. Аналогичная ситуация во Франции, Италии и ряде других стран — там сформировалась широкая и активная оппозиция.

Речь идёт не просто о нежелании вести политику, а о неумении. Это элементарная некомпетентность, отсутствие дипломатического мышления. Вместо этого мы видим агрессию как доминирующий стиль поведения.

Еврокомиссия и "малые страны"

— Если говорить о Еврокомиссии, её верхушка формируется представителями небольших европейских государств. Это Эстония, Литва, Латвия, Словения.

Например, Кая Каллас представляет страну с населением чуть более миллиона человек. Её политическая карьера формировалась исключительно в эстонском контексте и не сопровождалась какими-либо значимыми успехами — ни для страны, ни для неё самой. При этом агрессивность и амбиции транслируются уже на весь Евросоюз, население которого превышает 550 млн человек.

Возникает естественный вопрос — какой жизненный и политический опыт она может предложить всему континенту?

О "книгах", которые формируют мировоззрение

— Вы упомянули, что она читает книги. А что именно? Судя по открытым источникам, в эстонском сегменте социальных сетей она ранее упоминала произведения Чарльза Буковски. Это скандальный американский писатель, описывающий маргинальную сторону жизни — безработицу, нищету, взросление подростков в неблагоприятной среде, сложные отношения с обществом и женщинами. Эти произведения сами американцы считают провокационными и весьма спорными по содержанию. Использовать подобную литературу как основу для серьёзной политической деятельности, мягко говоря, странно. Но это многое говорит о вкусах и, возможно, мировоззрении.

Исполнители без собственной позиции

— Аналогичную картину мы видим и в окружении Урсулы фон дер Ляйен. Большинство её заместителей также представляют небольшие страны, не играющие ключевой роли в экономике, политике или культуре Европы.

Складывается впечатление, что в руководство намеренно приводят людей-исполнителей. Исполнителей чужой воли. В Европе довольно распространено мнение, что эти фигуры были поставлены сознательно.

У них нет собственных концепций, научных работ, серьёзных исследований. Есть только агрессия и подчёркнутая русофобия, которые сейчас активно транслируются под прикрытием украинской темы.

Европа в роли "страны великанов"

— Именно поэтому я иногда иронизирую. Возможно, они не до конца осознают, что делают. Хотя, скорее всего, осознают. Они активно перемещаются по миру, распространяя антироссийскую риторику.

Если говорить образно, я бы посоветовал им перечитать "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта. Это политическая сатира XVII века, но параллели с сегодняшней Европой поразительны. В одном из эпизодов Гулливер оказывается в Стране великанов, где его используют как игрушку. Очень похоже на нынешнее положение Еврокомиссии в отношениях с США, Китаем и, в частности, с Дональдом Трампом.

Миф о "19 нападениях" России

— Каллас, например, утверждает, что Россия за всю свою историю якобы напала на 19 стран.

— Эта цифра легко объясняется, хотя и крайне искажённо. Европейская история — это череда междоусобных войн. Когда европейские государства заходили в тупик, они неоднократно обращались за помощью к России.

Так было в войнах против Наполеона, когда Великобритания и Франция просили о поддержке.

Так было при восстановлении порядка в Италии, куда по просьбе европейских держав был направлен Суворов.

Так было и с Мальтийским орденом, защиту которого доверили Павлу I.

Если называть вещи своими именами, это были не "нападения", а походы по просьбе европейских правительств. Просто в какой-то момент в Европе решили переписать историю.

Что ждёт Евросоюз дальше

— Сейчас в США активно обсуждаются материалы Эпштейна, которые выставляют в крайне неприглядном свете значительную часть американской политической элиты. На мой взгляд, именно этим объясняется, почему Дональд Трамп дал этим материалам ход: так он нанёс серьёзный удар по Демократической партии.

Нынешнее руководство Евросоюза во многом было связано именно с этим политическим лагерем. И визит Трампа в Европу, формально связанный с Гренландией, можно рассматривать как начало разгрома этого лобби.

В Европе это понимают. Я думаю, со временем появится свой "летописец", который систематизирует все искажения, преувеличения и проявления агрессии. И когда эта картина станет публичной, она вызовет шок уже у самих европейцев.

Через два года пройдут выборы в Европарламент, будет формироваться новая Еврокомиссия. И вполне возможно, что уже тогда или даже раньше появится множество материалов, показывающих нынешних лидеров такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими они пытаются себя представить.