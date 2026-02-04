Узаконенный возврат: Антанта еще в 1920 году признала эти земли частью России

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" историк и педагог Евгений Спицын объясняет, как и зачем на Западе переписывают историю Второй мировой войны. Разговор о фальсификациях, роли СССР, мифах о начале войны и проигранной Россией информационной борьбе.

Переписывание истории как политическая технология

— Последние десять лет идёт активное переписывание истории. Для многих уже стало аксиомой, что Вторую мировую выиграли американцы. Появляются заявления, что Финляндия "разобралась" с СССР, что роль Советского Союза в победе над фашизмом сомнительна, а теперь звучат утверждения, что СССР виновен и в Холокосте. С чем мы имеем дело — с неграмотностью европейской элиты или с сознательной программой по переписыванию истории?

— Это амальгама, всё сразу. С одной стороны — чудовищная неграмотность той так называемой политической элиты, которая сегодня рулит Евросоюзом и национальными государствами. К власти пришла политическая шпана.

Процесс начался после развала Советского Союза — таких вольностей раньше не могли себе позволить даже западные элиты. Во главе европейских государств стояли более или менее образованные люди: де Голль, Миттеран, Коль, Шмидт. Даже Маргарет Тэтчер по сравнению с нынешними британскими премьерами выглядит светочем интеллекта и государственного мышления. А последние 20 лет Европой и США управляют люди, не разбирающиеся ни в политике, ни в экономике, ни в истории.

История как оружие большой политики

— С другой стороны, история всегда была и объектом, и инструментом большой политики. Её фальсифицировали в угоду конъюнктуре всегда. Это началось не сегодня. Достаточно вспомнить брошюру "Фальсификаторы истории", изданную под редакцией Молотова. Там западные авторы: от Черчилля до историков и политологов, — были подробно разобраны и опровергнуты.

Уже тогда утверждали, что Советский Союз якобы несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. Все эти штампы сегодня просто повторяются.

Почему СССР не начинал войну

— Все их утверждения разбиваются одним аргументом. В Европе Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года — с нападения нацистской Германии и её союзника Словакии на Польшу. Это было профашистское государство, направившее против Польши 50-тысячный корпус в составе вермахта.

После начала войны Франция и Великобритания, как союзники Польши, объявили войну Германии. Возникает простой вопрос — почему они не объявили войну Советскому Союзу, если утверждают, что он якобы напал на Польшу вместе с Германией?

Ответ очевиден: мы эту войну не начинали. Освободительный поход Красной армии начался только 17 сентября, когда польская государственность уже рухнула, правительство бежало, а страна была разгромлена германскими и словацкими войсками.

Возвращение утраченных территорий

— Мы вернули Западную Украину и Западную Белоруссию — территории, отторгнутые у Советской России по итогам войны 1920 года. Более того, ещё на Версальской конференции по ноте Керзона эти земли признавались за нами самими странами Антанты.

Поэтому Советский Союз не участвовал в развязывании войны против Польши и, соответственно, Второй мировой войны.

Пакт Молотова — Риббентропа и двойные стандарты

— Нас постоянно упрекают пактом Молотова — Риббентропа. Но Польша первой подписала договор о ненападении с нацистской Германией. За два месяца до советско-германского договора аналогичные соглашения подписали Эстония и Латвия. Существуют хорошо известные фотографии. Все аргументы фальсификаторов легко опровергаются.

Информационная война: проигрыш по собственным правилам

— Наша главная ошибка — в том, что мы играем по чужим правилам. Любое заявление западного политика — и мы начинаем оправдываться. Тем самым заранее ставим себя в позицию проигравших.

На 80-летие Победы нужно было вести наступательную информационную кампанию: заранее публиковать материалы об освобождении Польши и концлагерей Красной армией и не реагировать на провокации.

Нужно работать так, как работало Совинформбюро во время войны. Этот опыт у нас есть — но мы его не используем.

Внутренняя пропаганда и утраченный авторитет

— Но ведь наши государственные СМИ работают в основном на внутреннюю аудиторию.

— Именно в этом и проблема. Наша внутренняя пропаганда проигрывает информационную войну. Значит, что-то не так. В Советском Союзе информации доверяли. Левитан говорил правду — и о поражениях, и о победах. Это мобилизовывало общество. У нас есть богатейший опыт. Его нужно взять на вооружение.

Продолжение следует...