Коварство февральского солнца: астрономы вычислили дату самого мощного удара по Земле

В программе "Турподход" беседуем с научным сотрудником, одним из ведущих лекторов Московского планетария, астрономом и популяризатором науки Людмилой Кошман. Разговор — о том, зачем современному человеку планетарий, как устроено звёздное небо, что происходит с Солнцем и почему космос по-прежнему меняет взгляд на мир.

Планетарий как точка входа во Вселенную

— Что для вас современный планетарий?

— Для меня планетарий — это жизнь. Это как взлётная полоса: человек, побывавший в планетарии, уже не живёт так, как прежде. Потому что там он встречается с самым главным — с пониманием устройства мира и своего места во Вселенной. Он начинает задавать себе вопросы: "Кто я, песчинка ли я или могу что-то изменить?" Планетарий запускает новую интересную жизнь. Он всегда задаёт вопросы и не отпускает без удивления, а именно удивление и любопытство ведут человека к познанию мира.

Развлечение, образование или вдохновение

— Планетарий — это больше развлечение или образование?

— Для меня это три в одном. Это школа — потому что мы популяризируем астрономию. Это театр — где главные актёры — звёзды, планеты, кометы и небесные явления. И это кино — с современными мультимедийными технологиями. Только в планетарии всё это соединяется под одним куполом, где перед человеком открывается Вселенная. Недаром Сенека говорил: "Если бы на Земле было одно место, где можно увидеть звёзды, туда выстроилась бы огромная очередь".

Кто приходит в планетарий

— Кто сегодня ваша аудитория?

— Самая любимая — дети от трёх до восьми лет. Они воспринимают мир иначе. Но в планетарий приходят все: семьи, студенты, пожилые люди.

— Они приходят подготовленными или с чистого листа?

— Сегодня чистым листом сложно быть. Любой ребёнок знает, что в центре — Солнце, а вокруг него — планеты. Но астрономия шагнула далеко за пределы Солнечной системы, и люди приходят узнать, что нового произошло в науке.

Что нового в астрономии

— И что же нового?

— Мы живём во время, когда может меняться картина мира. После Ньютона был Эйнштейн, открыты гравитационные волны, а сейчас учёные работают с такими тонкими материями, что их трудно объяснить простыми словами. И планетарий как раз позволяет говорить о сложном доступно.

Мы, например, учим детей понимать, что такое переменные звёзды. Они знают, почему звезда то ярче, то тусклее, что бывают затменно-переменные и пульсирующие звёзды. Они могут прийти домой и рассказать это родителям — и это удивительно.

Почему звёзды мерцают и чем уникален Московский планетарий

— Поэтому звёзды мерцают?

— Не только поэтому, звёзды мерцают из‑за преломления их света в земной атмосфере, но вы подметили важный момент. Когда открылся Московский планетарий, выяснилось, что искусственные звёзды не мерцают. Константин Паустовский обратил на это внимание, и сотрудники доработали аппарат так, что звёзды на куполе ожили. Это сделало Московский планетарий уникальным.

Наш купол — памятник конструктивизма, он не полусфера, а вытянутая форма, словно зовущая вверх. Уже 95 лет планетарий говорит человеку: стремись к небу — наукой, творчеством, внутренним ростом.

Программы для взрослых и детей

— У вас есть программы не только для детей?

— Конечно. У нас работает легендарный астрономический кружок. Его выпускники стали профессорами и академиками. Есть и курсы популярной астрономии для взрослых — для тех, кто хочет научиться пользоваться картой звёздного неба, телескопом, наблюдать Луну и планеты.

Технологии и сердце планетария

— Современные технологии сильно изменили планетарий?

— Да. У нас есть своя киностудия, она создаёт полнокупольные фильмы, современный аппарат "Универсариум", который воспроизводит почти десять тысяч звёзд. Большой звёздный зал — сердце планетария. Перед каждым фильмом зритель видит звёздное небо.

Есть и интерактивное пространство "Лунариум" — более ста экспонатов, объясняющих явления природы. Главная задача — чтобы человек, уходя, почувствовал: небо поднимает душу.

Космос, затмения и Солнце

— Что нас ждёт в космосе в ближайшее время?

— Само слово "космос" означает "порядок". Астрономия расширяет кругозор и помогает понять, что мир устроен иначе, чем кажется. В феврале произойдут первое солнечное затмение года, пусть и не видимое в наших широтах, малый парад планет. Будут вспышки на Солнце, магнитные бури и полярные сияния — об этом мы подробно рассказываем на лекциях и в фильмах.

Ложные солнца и атмосферные явления

— Можно ли увидеть ложное солнце?

— Настоящие паргелии существуют, но изображения с четырьмя солнцами — это фейки. В реальности это красивые атмосферные явления, связанные с преломлением света в ледяных кристаллах. Такие небесные спектакли никого не оставляют равнодушным — небо всегда объединяло людей.

Маленькие астрономы и большие тайны

— Вы рассказываете детям о чёрных дырах?

— Да, в игровой форме. Чёрная дыра — объект с огромной гравитацией. Через игру дети понимают, что звёзды вращаются вокруг неё. А что внутри — этого не знает никто. Есть математические модели, но они очень сложны.

Задача планетария — заинтересовать. Если ребёнок заинтересовался, он может пойти дальше — в науку.

Парады планет и астрология

— Парады планет влияют на людей? И как астрономы относятся к астрологии?

— Парад планет влияет тем, что люди бросают всё и идут его смотреть. Это уже влияние.

Астрологию я воспринимаю философски: в каждом человеке есть свой астролог — это его голос совести, людям нужны поддержка и объяснение будущего. Астрономия же изучает реальное движение небесных тел. Мой астрономический прогноз, а я пишу их ежемесячно, — это рассказ о том, что и когда можно увидеть на небе.

Зачем смотреть на небо

— Я неслучайно сегодня в наряде с надписью "Коперники меняют мир". К юбилею планетария мы возрождаем традицию звёздного театра, выпускаем новые спектакли и готовим уникальные программы, в том числе, посвящённые первому полёту человека в космос.

Хочу всем пожелать: не оставляйте ни одного дня, не взглянув на звёздное небо. Пусть небо всегда будет с вами.

