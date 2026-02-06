Проклятие тишины: об этом сильном механизме защиты российских территорий молчат в СМИ

В программе "Казачья правда" журналист, редактор и писатель, автор ТГ-канала "Шейнин" Артём Шейнин говорит о мобилизационном резерве и территориальной обороне. Почему о мобрезерве почти не знают, чем он отличается от мобилизации и какую роль в этой системе может сыграть казачество — честный и подробный разговор о проблемах, доверии и реальных механизмах безопасности.

Что такое мобилизационный резерв и почему о нём почти не говорят

— Сегодня мы говорим о мобилизационном людском резерве Министерства обороны — что это такое и какое отношение к этой теме имеют казаки. Мобрезерв, резервисты, территориальная оборона — как об этом нужно говорить с обществом, чтобы люди были готовы туда идти?

— На мой взгляд, говорить об этом нужно гораздо активнее, чем сейчас. Потому что сейчас это практически не делается.

Когда меня позвали на этот разговор, я понял, что в целом представляю себе, что какой-то процесс идёт. Я даже писал об этом у себя в Telegram. Но, учитывая, что я профессионально сканирую информационную повестку, я понимаю: в ней про мобрезерв почти ничего нет.

— То есть даже в вашем информационном поле?

— Ни в моём, ни в повестке в целом. В моём информационном пузыре есть СВО, поездки, "гуманитарка" — всё есть. Но про мобрезерв там практически ничего. Единственный повод написать об этом был несколько месяцев назад, когда впервые появились новости с возрастными рамками. По-моему, до 50 лет. И тогда я с удивлением задался вопросом: "Почему контракт можно подписать до 65 лет, а в мобрезерв — нельзя?"

Возрастные ограничения и парадоксы системы

— Почему человек, у которого уже нет здоровья для полноценного боя, может пойти контрактником с перспективой попасть в штурм, а в мобрезерв — нет? Если бы что-то менялось, я бы это точно увидел и написал. Но изменений я не видел.

Если человек не связан с казачеством и не варится в этой среде, он вообще нигде не услышит про мобрезерв. А ведь посмотрите на контрактную службу, реклама повсюду: метро, автобусы, экраны, — невозможно пройти мимо. Контракт — это узнаваемый бренд. Про него говорят, спорят, ругают, хвалят.

А узнаваемость бренда "мобрезерв" — практически нулевая. Разъяснительной работы просто нет. Поэтому ответ на вопрос, что нужно сделать, звучит парадоксально просто: сначала нужно, чтобы люди вообще узнали, что он существует.

Кто должен заниматься территориальной обороной

— Есть ещё один важный момент. Министерство обороны — принимающая сторона. Оно обучает, вооружает, присылает инструкторов. Но территориальная оборона — это задачи в интересах конкретной территории. По логике, этим должны заниматься местные органы власти. И вот тут возникает сложность.

— Почему?

— Потому что местные власти не всегда понимают, как отреагирует общество. С одной стороны — война, с другой — ощущение мирной жизни: кофейни, фестивали, маникюрные салоны. И если в условной Псковской или Мурманской области начать активно говорить о территориальной обороне, сразу возникнет вопрос: "А что, у нас тоже война?" Люди могут встревожиться. А за это, как правило, не хвалят. Поэтому многие предпочитают молчать. А без чёткого сигнала сверху эта система просто не запускается. Про контракт говорят на самом высоком уровне. Про мобрезерв и тероборону — нет.

Ассоциация с мобилизацией и кризис доверия

— Есть ещё одна серьёзная проблема. Когда люди слышат слова "мобилизационный резерв", они автоматически вспоминают мобилизацию. Все помнят, как говорили про вторую и третью линию, про подготовку. И все помнят, как на практике многие подразделения оказались на передовой почти сразу. Я лично видел мобилизованных, которые прошли минимальную подготовку и оказались под серьёзными ударами. Это реальность, и люди это знают. Поэтому любое упоминание мобрезерва вызывает опасение: "А не будет ли так же?"

Гарантии, правила и честность

— Здесь без честности ничего не получится. Должны быть чётко прописаны гарантии. Права и обязанности сторон. Человек должен точно понимать, что он обязан делать и что ему гарантировано. И главное — при каких условиях эти договорённости не могут быть нарушены.

Нужно, чтобы люди поверили, что в мобрезерве исключены те неприятные сюрпризы, с которыми была связана мобилизация. Пока этого доверия нет, система не заработает.

Казачество как естественный авангард

— Если обобщить, получается три ключевых момента:

разъяснительная работа, сигнал сверху и честность.

— Именно так. И здесь казачество может сыграть особую роль.

Для казаков идея служения — базовая. Это часть менталитета. Не обязанность под угрозой закона и не материальный стимул, а внутреннее понимание долга.

Если механизмы мобрезерва будут отработаны на казачьей среде (с понятными правилами, обучением и гарантиями), это может стать примером для всех остальных.

Казачество — это социальная группа с сильной внутренней связью, коллективной памятью и ответственностью. Это не случайные люди, собранные формально.

От "ряженых" к смыслу служения

— Мы все понимаем, что в последние десятилетия образ казаков во многом был искажён. Ряженые, мемы, поп-культура. Но сейчас есть шанс вернуть подлинный смысл казачества — как сообщества людей, для которых слова "долг" и "служение" не пустой звук. Мобрезерв может стать частью этого переосмысления. Не показухой и не отчётом ради отчёта, а реальным делом, которое работает.

Практика важнее отчётов

— Очень важно, чтобы люди, приходя в мобрезерв, видели: здесь занимаются делом. Есть обучение, есть техника, есть понятные задачи.

Если человек приедет на сборы и увидит формальность, отсутствие практики и реального применения навыков, он просто скажет: "Это очередная показуха". Активные люди сразу чувствуют, где их усилия действительно нужны, а где от них ждут только галочку в отчёте.

В итоге всё упирается в системную работу:

правовую,

организационную,

технологическую.

Это сложно, долго и требует ответственности. Но если делать — то по-настоящему. Потому что мобрезерв нужен не для отчётов, а для реальной безопасности страны.