Роковой рубеж в 15 минут: вот почему иномарки гибнут там, где оживает русская Буханка

В авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" поднимается вопрос — почему УАЗ "Буханка" остаётся востребованным спустя десятилетия? Автоэксперт, мастер спорта по автогонкам, кандидат технических наук Егор Васильев рассказывает об истории легендарного автомобиля, личном опыте владения, возможностях бездорожья и том, почему "Буханка" — это не просто машина, а инструмент мобильности.

Автомобиль, который едет туда, куда нельзя

— Есть машина, которая почти 70 лет остаётся лидером по преодолению бездорожья. Сегодня у нас в студии её владелец — Егор Васильев, кандидат технических наук, мастер спорта, автогонщик, журналист и владелец УАЗ "Буханка".

— Цифры, конечно, невероятные.

— Давайте вспомним историю этого автомобиля. Она действительно грандиозная: серийное производство началось в 1958 году, и совсем скоро "Буханка" отметит 70 лет на конвейере.

Как рождалась "Буханка"

— История началась ещё в 1954 году с постановления ЦК КПСС о создании автомобиля вагонного типа. Разработку поручили Ульяновскому автозаводу, куда ранее перенесли производство ГАЗ-69. Именно эта платформа легла в основу будущей "Буханки". В 50-е годы подобные машины начали создавать во всём мире, в первую очередь для нужд обороны.

— Тогда в Ульяновске работал талантливый дизайнер Арямов. Его эскизы даже сегодня выглядят революционно — живые, необычные, весёлые. Более того, они задают тренд. Совершенно идеальный дизайн скучен, а неидеальный — живой. Эти эскизы были именно такими. Удивительно, что их показывали военным — реакцию генералов можно только представить.

— В итоге машина стала строже, но по тем временам выглядела очень современной. В Европе аналогом был лишь заднеприводный Volkswagen Transporter, а у нас сразу появился полный привод. Эта платформа с доработками дожила до наших дней.

Уникальность отечественной конструкции

— Часто говорят, что наш автопром вторичен. Но "Буханка" — полностью оригинальная советская разработка. В неё заложили такой запас прочности, что спрос сохраняется до сих пор.

Это культовый автомобиль. Им интересуются по всему миру, в том числе в Японии, где "Буханки" продаются новыми через дилеров.

— Первые машины назывались УАЗ-450. Было две основные версии — санитарная и командирская. Рама у автомобиля есть до сих пор, и это его огромное преимущество.

— Современные внедорожники с несущим кузовом — сомнительное решение. Рама — это не только про бездорожье, но и про защиту кузова.

Машина, которая заменяет квартиру

— В Якутии "Буханка" — основное транспортное средство. Там на неё меняли однокомнатные квартиры. Скорая помощь, полиция, передвижные аптеки — всё на "Буханке".

— Это парадокс: конструкция устарела, но без неё регион просто не выживет. Там, где другой транспорт не доедет, "Буханка" едет.

Она ремонтируется буквально проволокой и изолентой. И при этом остаётся рабочей.

Почему человек покупает "Буханку"

— Зачем ты её купил, если у тебя были современные автомобили?

— Современная машина просто везёт из точки А в точку Б. А где радость? В "Буханке" радость начинается ещё до запуска двигателя. Нужно открыть дверь, правильно залезть внутрь, не погнуть рулевую колонку, правильно разместить ноги. Ты уже вложился — физически и эмоционально. И только потом запускаешь мотор. Это создаёт ощущение участия. Машина требует внимания и благодарит за него.

Экспедиционная версия и доработки

— Ты взял версию "Экспедиция"?

— Да. Силовые бамперы, лебёдка, багажник, лестница. Всё штатное.

Я дорабатывал подвеску, амортизаторы, выводил сапуны мостов. Теперь машина спокойно проходит броды глубиной до полутора метров — раньше она всплывёт.

Два бака, сложная система перекачки топлива — "Буханку" нужно заправлять дважды, чтобы залить полный объём.

Внутри: тепло, шумно и по-своему гениально

— Вентиляция странная: звук есть, потока нет. Но на ходу открывается воздухозаборник, и салон мгновенно прогревается или проветривается.

Климат-контроль у "Буханки" двухзонный — просто две печки.

Приборной панели как таковой нет. Я подключился к OBD и поставил цифровую панель. В перспективе — ещё несколько микроконтроллеров.

Даже замена жидкости стеклоомывателя — целый квест. Но удивительно: расходуется она крайне медленно.

Посадка, спина и дальние поездки

— Кресло рассчитано на людей ростом 160 сантиметров. Я пробовал его дорабатывать — бесполезно. В итоге спасают гоночные ремни: они фиксируют тело, и ехать можно.

За раз проезжал 500-600 километров. Выходишь из машины с ощущением, что не проехал, а прошёл этот путь. Но раздражения нет. Машина честная.

Дорога, скорость и внимание окружающих

— "Буханка" легко едет 130 километров в час, хотя расход топлива растёт. При 90-100 километрах в час — около 9-9,5 литра, что очень неплохо.

Фары слабые, но машину видно издалека. В потоке она поднимает настроение. Люди подходят, улыбаются, вспоминают. Дети просят завести мотор. На заправках спрашивают, в какой лючок заливать бензин.

Инструмент мобильности, а не просто автомобиль

— "Буханку" ругают за устаревшую конструкцию, но она не машина, а инструмент мобильности. Она едет там, где современный автомобиль через 15 минут встанет. Это как паровоз: он поедет в любой ситуации и не требует инфраструктуры.

Если она сломалась — это уже дом. В ней можно жить.

Символ страны

— "Буханка" помогла освоить Север, Дальний Восток, труднодоступные регионы. Она до сих пор там работает.

Каждая машина уникальна. Нет двух одинаковых "Буханок", даже расположение винтов отличается.

По совокупности характеристик этот автомобиль до сих пор непревзойдён. Возможно, это и есть символ страны: живёт вместе с ней, стареет, но продолжает ехать туда, куда нужно.

— Куда глаза глядят...

— Именно так.