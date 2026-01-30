Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Политика вместо устава: Крым и Донбасс оказались по другую сторону правил

Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" — интервью с заместителем министра иностранных дел РФ, заместителем генерального секретаря ООН Сергеем Орджоникидзе. Он объясняет, почему заявления генерального секретаря ООН о Крыме выходят за рамки его полномочий, и рассуждает о принципе самоопределения народов и роли ООН в мировой политике.

О роли генерального секретаря ООН

Россия направила запрос в ООН. Почему, по мнению организации, принцип самоопределения применим к Гренландии, но не к Крыму и Донбассу? Генеральный секретарь ООН заявил, что здесь якобы преобладает принцип территориальной целостности Украины. Что вы об этом думаете?

— Начнём с главного — кто такой генеральный секретарь ООН? В соответствии с Уставом ООН, это главное должностное лицо секретариата, то есть исполнительного органа организации. Он может доводить до сведения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи те вопросы, которые считает важными.

Но решения принимают не он, а органы ООН. Я не могу представить себе, чтобы кто-либо из предшественников нынешнего генерального секретаря позволял себе подобные заявления, потому что поручений от Совета Безопасности у него не было.

Это заявление сделано, по сути, исходя из личных политических пристрастий. А пристрастий у генерального секретаря быть не должно — он обязан оставаться нейтральным должностным лицом секретариата.

Он сослался на мнение юридического департамента секретариата ООН. Но подобные внутренние позиции должны оставаться внутри секретариата и не выноситься в публичное пространство как политические заявления.

Я считаю, что это заявление сделано им лично. Никто, прежде всего Совет Безопасности, не уполномочивал его на подобные оценки. Поэтому я всерьёз такие заявления не воспринимаю.

Нейтралитет и политическая ангажированность

— Генеральный секретарь всегда должен придерживаться политического нейтралитета. Насколько я помню, его предшественники старались не занимать однозначных политических позиций.

А здесь что произошло? Ничего не произошло. Он просто решил, по всей видимости, в какой-то степени поддержать режим Зеленского.

При этом референдум состоялся, он прошёл, подавляющее большинство проголосовало "за". Оценивать, насколько референдум был правильно проведён и какие он даёт последствия, — это не дело генерального секретаря ООН. Это не входит в его компетенцию ни с какой стороны.

"Уникальная идентичность" и юридический абсурд

Юридический отдел ООН объяснил, что Крым и Донбасс якобы не обладают уникальной идентичностью, в отличие от, например, инуитов в Гренландии. Поэтому, мол, они не могут реализовать право на самоопределение. Как вы это оцениваете?

— Это юридический абсурд. Где-то идентичность есть, а где-то её вдруг нет. Почему? Такие вещи требуют чёткого объяснения: почему в одном случае принцип работает, а в другом — нет.

Но у Крыма ведь была автономия, признавалось наличие культурных особенностей. Почему это не учитывается?

Референдум в Крыму: личное свидетельство

— Я расскажу вам один эпизод. Во время крымского референдума я находился в Крыму и рано утром пошёл посмотреть, как проходит голосование. Было ещё около семи утра, а уже выстроилась огромная очередь. Я встал в конец и спросил женщину передо мной, как она собирается голосовать. И тут вся очередь зашумела: "Украинский шпион пришёл! Мы все за Россию". Это было искреннее, эмоциональное выражение общего настроения людей.

Проголосовало около 87-90% — это известные цифры. И нельзя сравнивать Крым и Донбасс с маленьким островом, где живёт 57 тысяч человек. Такие сравнения носят исключительно геополитический характер. Право на самоопределение определяется самим народом, проживающим на данной территории.

То есть нынешний генеральный секретарь ООН совершенно не прав?

— Разумеется, нет. Генеральный секретарь не может трактовать право на самоопределение в зависимости от своих политических взглядов. Он представитель Португалии, бывший премьер-министр — это тоже многое объясняет. Я считаю, что это заявление не соответствует Уставу ООН и не имеет ни силы, ни значения. Его можно трактовать так же, как трактуют договор, который считается юридически ничтожным.

Зачем Россия обратилась в ООН

Тогда зачем вообще Россия направила этот запрос в ООН?

— Я не могу сказать, я не знаю мотивов. Возможно, были какие-то предварительные контакты. Я работал при двух генеральных секретарях ООН — Кофи Аннане и Пан Ги Муне. Они никогда себе такого не позволяли.

ООН сегодня и инициатива Трампа

Как вы оцениваете современное состояние ООН? Дональд Трамп, например, предлагает создать альтернативную структуру — Совет мира.

— Трамп постоянно критикует ООН и предлагает создать некую странную конструкцию — не то международную организацию, не то частную корпорацию. За этим стоит стремление США руководить всеми мировыми процессами.

В этот Совет мира не вошли постоянные члены Совета Безопасности — ни Россия, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания. Фактически их лишили права вето, потому что окончательное решение принимает один человек — Трамп.

Такие структуры могут оказать гуманитарную или экономическую помощь, например Газе, но я не думаю, что они будут существовать долго. Мы уже видели подобные инициативы — при Олбрайт, при Байдене. С уходом администрации они исчезали.

ООН — это не абстрактная структура. Это организация государств, в том числе и Соединённых Штатов. Никто не мешает им работать внутри ООН, выдвигать инициативы, участвовать в переговорах. Так было много лет.

Ближний Восток и пределы внешнего урегулирования

— Советский Союз, кстати, был инициатором создания государства Израиль. Изначально предполагалось создание двух государств — еврейского и арабского. Еврейское было создано, арабское — нет.

Пока не будет создано государство Палестина, проблемы региона будут оставаться крайне сложными и практически неразрешимыми.

Если бы США хотели действовать эффективно, они бы работали через ООН совместно с другими странами. А идея о том, что один человек сможет урегулировать все конфликты мира, выглядит малореалистично.

Я надеюсь, что хотя бы гуманитарная помощь будет поступать людям в Газе. Но говорить о всеобъемлющем политическом урегулировании пока не приходится.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы оон крым израиль палестина точка зрения дональд трамп любовь степушова

Новости Все >
Сейчас читают
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Садоводство, цветоводство
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Популярное
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона

В садах все чаще появляется эффектный кустарник, который цветет с начала лета до заморозков и не требует сложного ухода, привлекая яркими соцветиями.

Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Последние материалы
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Танкеры в Балтике оказались под прицелом: Европа сделала ход, который меняет всё
То, что увидел телескоп, не укладывается в теорию: у ранней Вселенной нашёлся секрет
Столицу накрыл белорусский феномен: этот кроссовер раскупали рекордными темпами
Йога и железо не враги: связка, которая превращает тренировки в гармонию
Машина переживёт мороз — но не без последствий: ошибки, которые совершают по инерции
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Лишние покупки исчезают сами: 3 простых шага, которые экономят деньги и место
Косово как нож у горла: почему Сербию годами тянут в Евросоюз, но дверь так и не открывают
Южный фрукт оказался сибиряком: именно эти виды не боятся смертельного холода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.