Танкеры в Балтике оказались под прицелом: Европа сделала ход, который меняет всё

В программе "Точка зрения" военный корреспондент Александр Коц комментирует решение европейских стран о задержании российских танкеров и возможной морской блокаде. Он объясняет, чем грозит давление на так называемый теневой флот, почему речь идёт о репетиции изоляции Калининграда и какие риски это создаёт для безопасности и экономики России.

Европейские требования и "теневой флот"

— Четырнадцать европейских государств — от Великобритании до Швеции — заявили, что Россия якобы глушит навигационные системы в Балтийском море. Под этим предлогом они выдвигают требования к так называемому теневому флоту и допускают возможность остановки и конфискации танкеров. Что это означает для России?

— Я бы уточнил: речь идёт не о требованиях к теневому флоту, а о совместном решении 14 европейских стран, прежде всего под эгидой Великобритании. Они считают, что теперь могут без юридических последствий задерживать суда, которые меняют флаги, отключают транспондеры или работают без документов. По их версии, именно так функционирует российский теневой флот.

Так это или нет — я не знаю, я не посвящён в детали его деятельности. Но очевидно, что такое явление существует, и решение принимается прибрежными странами Балтийского и Северного морей. Речь идёт о

Бельгии,

Дании,

Эстонии,

Финляндии,

Франции,

Германии,

Исландии,

Латвии,

Литве,

Нидерландах,

Норвегии,

Польше,

Швеции

и Великобритании.

Вдоль их побережья проходит один из ключевых маршрутов экспорта российской нефти.

Захваты танкеров как новая практика

— Этот процесс начался не на пустом месте. Уже были попытки захвата наших судов. В Балтийском море эстонские моряки пытались остановить российское судно, но после пролёта наших истребителей желание у них пропало. Была попытка захвата танкера финскими военными под предлогом повреждения кабелей — судно пришлось отпустить. Совсем недавно Франция освободила российский танкер, поскольку не смогла удерживать его по своему законодательству, которое, впрочем, они собираются менять.

Но спусковым крючком стало задержание танкера "Маринер" американской береговой охраной — причём у европейских берегов, в Атлантике. После этого показательно были захвачены ещё шесть танкеров в Карибском море, которые связывают с нашим теневым флотом. Отсутствие юридических последствий для США после фактического пиратства в международных водах и подтолкнуло европейцев к этому решению.

Чем это грозит России

— Прежде всего — угрозой всему нашему танкерному флоту, который выходит из Усть-Луги и Приморска в Балтийское море, а далее — в Северное и Атлантику. Практически вся "нефтянка" под санкциями, поэтому танкеры под российским флагом почти не ходят.

Хотя был прецедент, когда судно под российским флагом сопровождалось корветом ВМФ через Ла-Манш. За ним следили самолёты НАТО и военные корабли, но подойти к нему не рискнули.

Большинство танкеров ходит под так называемыми удобными флагами:

Панамы,

Гвинеи,

Вануату.

Это общемировая практика, связанная с налоговым режимом.

Но теперь европейцы наделяют себя правом захватывать такие суда, если подозревают их в принадлежности к теневому флоту или в проблемах с документами и страховкой.

Фактически под удар в Балтике попадают почти все танкеры, выходящие из наших портов. Со временем станет всё сложнее находить флаги, под которыми можно работать.

Риски экипажей и блокада Балтики

— Если начнутся массовые захваты, возникнут проблемы с набором экипажей. Экипаж "Маринера" был интернациональным: россиян — всего двое, остальные — граждане Украины, Индии, Грузии. Их американцы собираются судить по своему законодательству. Моряки будут учитывать такие риски.

Но это, по сути, мелочи. Гораздо серьёзнее то, что мы видим репетицию блокады Балтийского моря — и России в целом, и Калининграда в частности. Многие европейские политики рассчитывают к 2030 году спровоцировать Россию на крупный конфликт. Нас можно спровоцировать только блокадой Калининграда — сухопутной, морской и воздушной. Это территория России, и это прямой казус белли. Война с НАТО нам не нужна, но в таком случае отвечать придётся.

Эти действия 14 стран — прямое нарушение Морской конвенции ООН и военная репетиция: блокировка портов, возможная изоляция Калининграда и одновременная сухопутная блокада.

Возможные ответные меры

— Как реагировать без жёстких мер — не понятно. Сопровождать танкеры военными кораблями — значит открыто признавать их принадлежность к теневому флоту. Да и ресурсов на такие операции нет ни у одного флота мира.

Нужны асимметричные меры. Например, объявление антипиратской кампании в Балтийском море и предупреждение, что наши военные будут реагировать на захваты судов вопреки международному праву.

Можно вводить санкционные списки судоходных компаний недружественных стран, задерживать их суда под удобными флагами, создавать финансовые издержки. Бороться с такими методами в белых перчатках невозможно. На законном уровне наши требования игнорируют, поэтому европейцам нужно дать понять: захват гражданских судов в международных водах будет иметь последствия.

Почему Россия не отвечает жёстче

— Почему Россия до сих пор не отвечает жёстко на такие ситуации?

— Это не ко мне вопрос.

— Возможно, рассчитывают, что это лишь политика устрашения?

— Очевидно, что это уже не отдельные случаи. Санкционные списки теневого флота насчитывают сотни судов, а угроза их задержания и конфискации стала реальной. Американцы это наглядно показали.

Я возмущался историей с "Маринером" не потому, что это один танкер, а потому, что это может стать системой. Да, издержки от задержания нескольких судов меньше, чем от полномасштабной танкерной войны, но здесь уже нужны оценки специалистов другого уровня.

Энергетическое перемирие и Украина

— На Западе говорят об энергетическом перемирии — о приостановке ударов по энергетике Украины на неделю. Как вы это оцениваете?

— Президенту виднее, какие перемирия вводить. Это не инициатива Владимира Путина, а просьба Дональда Трампа — не бить по энергетике Украины в период морозов.

Из заявлений Трампа и Зеленского следует, что согласие было дано, но на момент нашего разговора официальной позиции России я не слышал. Комментировать сложно.

Ночью удары продолжались, но не по энергетике. Украина запускала дроны, мы отвечали ударами по военным и промышленным объектам. По энергетике — нет.

Неделя Украину не спасёт. Подобные перемирия уже объявлялись, и Киев их нарушал. Даже если они выдержат неделю, главное — чтобы не было продолжения. Разрушения в энергетике, особенно на киевских ТЭС, за это время не восстановить. А если что-то и восстановят, у нас будут накоплены средства поражения.