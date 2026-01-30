Вашингтон пошёл ва-банк с Ираном — теперь счёт может пойти на часы

В программе "Точка зрения" обсуждается обострение ситуации вокруг Ирана и угрозы военного конфликта. Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор Дипломатической академии МИД РФ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов анализирует цели США, позицию Европы и возможную реакцию России и Китая.
— Вокруг Ирана ситуация резко обостряется: США сосредоточили крупную военную группировку и угрожают блокадой или ударами. Что именно они хотят от Ирана?
— Прежде всего — закрытия ядерной программы. От нас тоже требуют повлиять на Иран, чтобы он отказался от разработки ядерных технологий. При этом иранцы неоднократно заявляли, что не стремятся к созданию ядерного оружия. Они подчёркивают своё суверенное право использовать ядерную энергию в мирных целях, и мы этот подход поддерживаем.
С нашей помощью в 2015 году, после тяжёлых переговоров, была заключена сделка с Ираном. Международные организации, в частности МАГАТЭ, должны были контролировать выполнение договорённостей. Однако ничего из этого не вышло: американцы вышли из соглашения ещё при первом президентском сроке Трампа, сорвав усилия и России, и европейских стран. В результате ситуация в регионе оказалась на грани нового международного конфликта.
— Более того, в июне прошлого года американцы и израильтяне, фактически попирая нормы международного права, развязали против Ирана откровенную агрессию. Был нанесён серьёзный ущерб иранской ядерной отрасли. Однако для них результат оказался не тем, на который они рассчитывали: технологии сохранились, сохранился и научный потенциал, хотя многие специалисты были ликвидированы. Я бы даже использовал слово "международный бандитизм". Тем не менее ядерный потенциал Ирана в значительной степени уцелел.
Сейчас США пытаются навязать Ирану свою волю, заставить отказаться от любых ядерных исследований и операций с ядерным материалом. Но, на мой взгляд, в перспективе эти попытки не принесут результата.
— Американская военная армада пришла, как заявлялось, для поддержки протестов в Иране. Но протесты подавлены. На что рассчитывает Трамп?
— Протесты действительно подавлены, но здесь важен фактор "осаждённой крепости". Когда страну душат санкциями и внешним давлением, правящие элиты используют это в своих интересах. Мы уже видели подобное и в истории Советского Союза.
Иранское руководство действует так же. Протесты сошли на нет не только из-за репрессий, но и потому, что у берегов страны стоит военная эскадра. В такой ситуации общество скорее сплачивается перед внешней угрозой.
В этом смысле Трамп действует недальновидно. Его заявления противоречивы: то он грозит ударами, то ничего не происходит. Если же он решится на силовые действия, международная реакция будет для него крайне сложной. Даже страны "большой семёрки" эти шаги не поддерживают.
— Но Трамп, по сути, игнорирует мнение "семёрки".
— Да, но подобные действия вызывают негативную реакцию международного сообщества. Это не проходит бесследно и для самих США.
Если говорить прямо, если им всё-таки взбредёт в голову наносить удары, Иран ясно дал понять: в регионе находятся десятки тысяч американских военных, и они под прицелом. Ответные удары Ирана будут полностью укладываться в право на самооборону, закреплённое в Уставе ООН. С дипломатической точки зрения такие действия США были бы крайне опрометчивыми.
— Европейцы признали КСИР террористической организацией. Это поддержка Трампа?
— У европейцев сложная ситуация. С одной стороны, они демонстрируют самостоятельность, с другой — не могут игнорировать своего стратегического патрона. Объявление КСИР террористической организацией — это во многом формальный словесный жест. Нас тоже многие объявляют террористами — и что? Суть проблемы не в этом.
— Иран важен и для России, и для Китая: Шёлковый путь, коридор "Север — Юг", каспийский регион. Как мы будем его защищать?
— Не стоит забывать, что Иран — одна из крупнейших нефтедобывающих стран. Защита будет прежде всего политической и дипломатической. У нас с Ираном действует всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, и инструментарий давления достаточно широк.
Политика Трампа в мире не пользуется популярностью. Его инициативы, вроде так называемого "Совета мира", поддержки не получили. Западные страны фактически дистанцировались от этих идей. Мы будем использовать эту ситуацию. Наше руководство прямо заявляет о необходимости взвешенного подхода и призывает не допустить новой масштабной войны, которая затронет весь регион.
— А возможна ли военная поддержка Ирана, поставки вооружений?
— Военное сотрудничество продолжается, но Иран не нуждается в срочных дополнительных поставках. Они прямо говорят: кто придёт к ним с мечом, тот от меча и погибнет.
— Оцените вероятность удара по Ирану в процентах.
— Пятьдесят на пятьдесят.
