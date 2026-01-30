Косово как нож у горла: почему Сербию годами тянут в Евросоюз, но дверь так и не открывают

В авторской программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" сербский политолог Душан Пророкович даёт жёсткий диагноз Балканам. Почему Сербия стала последним рубежом в войне за идентичность, как работает "перманентная революция", что происходит с влиянием США, ЕС и России — разговор из эпицентра геополитической турбулентности.

62% против "рая"

Белград. Зима накрывает город свинцовым небом, и в этой свинцовости — вся горькая ирония сербской судьбы. Здесь, в самом сердце Европы, окружённые со всех сторон флагами Евросоюза и НАТО, живут люди, которые отказываются от "европейской мечты". 62% населения не желают в ЕС. Представьте: двое из трёх сербов плюют на то, ради чего их соседи продали душу.

"Некуда деваться!" — первая фраза политолога Душана Пророковича звучит не как объяснение. В Сербии эти слова — стон загнанного зверя. Белград в геополитической ловушке, из которой нет выхода. После того как Черногория откололась в 2006-м, страна окончательно лишилась выхода к морю. Landlocked — так это называется в бесстрастной геополитической терминологии. Заперты. Задушены. Окружены.

Политики говорят о "европейском пути" не потому, что верят. Боже упаси! Это театр, спектакль для Брюсселя. Говорим о вступлении — и давление слабеет. Релятивизируется, как выражается мой собеседник. Но все понимают: членства не будет. НИКОГДА.

В пресловутой главе 35 переговоров с ЕС написана цена билета в "европейскую семью": признать Косово. Для серба это равносильно приказу выколоть себе глаза, отрезать руки и назвать это модернизацией.

"Украину затаскивают в Евросоюз — у неё якобы нет проблем!" — в голосе Пророковича звучит едкий сарказм. А Сербия? Для Сербии Косово — не вопрос экономики. Это МЕТАФИЗИКА. Там похоронены предки. Там монастыри, где веками хранилась душа народа. Там Косовская битва — не просто средневековое сражение, а миф творения, код цивилизации.

Вы можете торговать территориями? Сербы — нет. И в этом их проклятие. И в этом их величие.

Война идентичностей

Мир судорожно разворачивается. Эпоха глобализации не закончилась — она взорвалась. И из этого взрыва рождается нечто новое, пугающее, непредсказуемое. Начинается война за идентичность. Последняя война. Самая страшная.

Вот что говорит Душан Пророкович: "Нужно различать глобализацию и глобализм. Первое — процесс, неизбежный как смена времён года. Экономика, информация, технологии — всё перетекает через границы. Но глобализм — это ИДЕОЛОГИЯ. Это яд, которым глубинное государство США и евробюрократы убивают народы".

И тут он роняет бомбу: "Знаете, кто сейчас самый популярный мыслитель в коридорах Брюсселя? Лев Троцкий".

Троцкий! Человек перманентной революции, пророк уничтожения наций во имя всемирного коммунизма. Теперь его цитируют неолибералы. Они строят ту же утопию, только называют её иначе: универсальная идентичность, европейские ценности, открытое общество.

Для этого нужна новая номенклатура. Как в СССР. Только вместо партбилета — диплом европейского университета и правильные слова о толерантности. Эта номенклатура, выращенная на западные гранты, говорит о "европейской идентичности" и смотрит на собственный народ как на материал для эксперимента.

"Если мы хотим сохранить государство, экономику — нам нужно сохранить идентичность", — Пророкович произносит это как клятву. В XXI веке главная битва — не за нефть, не за территории. За право быть собой.

Что дальше? Несколько цивилизационных кластеров, объединённых культурой. Сербия — православная, славянская, балканская. Многослойная идентичность. Но как собрать православный мир, когда он разодран в клочья?

"Говорить о православной цивилизации сегодня — как о панславизме в 1900 году", — усмехается господин Пророкович. Красивая идея. Мертворождённая. Константинополь против Москвы, Украина создаёт свою церковь, Греция, Иерусалим — все по разные стороны баррикад.

"Обстановка катастрофическая. Мы разделены. Очень сложно". Пауза. "Увидим, что будет через 10-15 лет. Но сейчас? Хаос".

Последний русский бастион в Европе

Почему Сербия — это всё, что осталось у Москвы.

"Влияние России на Балканах вне Сербии?" — господин Пророкович смотрит на меня так, будто я спросила, есть ли жизнь на Марсе. "Влияния НЕТ. Совсем. Россия ПОТЕРЯЛА регион".

Только Сербия. Единственный узел, через который пульсирует связь с Москвой. Информация, культура, политика — всё идёт через Белград в Черногорию, Боснию, Македонию. Без Сербии России нечего делать на Балканах. Ноль. Пустота.

Вот почему Белград трясёт уже больше года. Вот почему протесты не утихают. Уберите Сербию — и Россия становится призраком в регионе, где она когда-то была братом и защитником.

Это не просто геополитика. Это последний рубеж. И все об этом знают.

Перманентная революция

Как Троцкий пришёл на улицы Белграда.

Блокады университетов. Студенты с мегафонами. Профессора, которых гонят из аудиторий под крики и угрозы. Атмосфера страха, замешанная на праведном гневе молодёжи. Классическая цветная революция? Как бы не так.

"Это ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ", — Душан Пророкович произносит термин, и я понимаю: мы вошли в новую эпоху политических технологий.

Евросоюз и американское глубинное государство сделали выводы. Цветные революции 2000-х работали только наполовину. Да, можно свергнуть диктатора. Устроить майдан. Привести к власти "своих". Но дальше? Дальше новая власть начинает жить своей жизнью. Черногория, Македония — везде один сценарий: после победы революции контроль ускользает.

Новая доктрина изящнее. Не свергать — ДАВИТЬ. Постоянно. Бесконечно. Перманентно. Цель не смена власти, а изменение политики. Президент Вучич должен остаться, но стать другим. Покорным. Управляемым.

"Публично говорят одно, за кулисами делают другое", — это первая черта перманентной революции. Вторая — размытость целей. Нет конкретных требований, которые можно выполнить. Есть только давление, которое никогда не кончается.

"Кто за этим стоит?" Душан Пророкович замолкает. "Трудно доказать. Но, мне кажется, всё ясно. Американское глубинное государство, евробюрократия, огромная роль Британии".

Двигатель — как всегда, молодёжь. Студенты — идеальная революционная масса. Им нечего терять: ни карьеры, ни семьи, ни будущего, о котором они ещё не задумались. "Отпор" в своё время прямо говорил: "Мы используем молодёжь, потому что она не думает о последствиях". Циничная правда кукловодов.

Месяцы блокад. Профессорам угрожают, на них кричат. А руководство университетов? "Ничего не делало. НИЧЕГО", — с горечью говорит политолог.

Но это проблема не только студентов. Это провал системы. Почему студенты вообще выбирают деканов? 33% голосов у правительства, 33% у профессоров, 33% у студентов. Абсурд! Власть может изменить закон. Может навести порядок. Но не делает.

"Но не могут же школьники выбирать себе директора, — замечаю я. — Или студенты решать, кто будет их учить". "Ну, а здесь могут", — с усмешкой говорит господин Пророкович.

Великий американский исход

Как сверхдержава бросила Балканы, не оглянувшись.

За последние десять лет влияние США на Балканах съёжилось, как шагреневая кожа. А с 2025 года Америка просто ИСЧЕЗЛА. Как фокусник, хлопнувший в ладоши. Как американская армия, убежавшая из Афганистана, бросив союзников и оружие.

"Нет посла США в Белграде. Нет в Сараево. Нет в Приштине. Нет в Подгорице. Нет в Скопье". Пророкович перечисляет столицы, и каждое "нет" звучит как удар похоронного колокола.

Трамп написал новую стратегию национальной безопасности. Там нет Юго-Восточной Европы. Там НЕТ БАЛКАН. Вычеркнуты. Как будто не существуют. Киссинджер ещё 30 лет назад сказал: "Балканы нам не нужны. Это только проблемы".

Но проблема в том, что весь послевоенный порядок здесь ПОСТРОИЛИ американцы. Они создали систему безопасности, политический ландшафт, баланс сил. Французы, немцы, британцы участвовали — но архитектором была Америка.

И вот архитектор ушёл. Просто ушёл. Оставил недостроенное здание без присмотра.

"Что будет дальше?" — вопрос политолога повисает в воздухе.

Британцы, верные своей имперской традиции, изображают контроль. "Всё под контролем, мы управляем ситуацией". Актёрская игра. Блеф. Они не контролируют ничего.

Немцы? Экономическая мощь есть. Политическое влияние? "Не знаю, насколько сильное". Пророкович скептичен. Германия переоценена.

Франция отчаянно пытается заполнить вакуум. Макрон мечтает о возрождении французского влияния на Балканах. "Они очень много работают", — признаёт Пророкович. Но работа и результат — разные вещи.

А тем временем санкции против Сербии никуда не делись. Несмотря на Трампа. Потому что…

Трамп, который не правит Америкой

Недавно американский Конгресс провел голосование по закону о Западных Балканах. О коррупции, о Косово, о санкциях против Сербии.

Кто голосовал "за"? ВСЕ демократы до единого. И 40% республиканцев.

"Они вообще не знают, где Балканы", — усмехается Пророкович. Но голосовали. Лоббисты постарались. Это Америка, детка: можно купить голос конгрессмена по любому вопросу, если правильно упаковать.

Демократы были откровенны: "Джаред Кушнер инвестирует в Белград — это коррупция!" Закон бил не только по Сербии. Он бил по Трампу. По его семье. По его бизнесу.

И вот правда, которую не хотят признавать ни в Москве, ни в Белграде: Трамп НЕ КОНТРОЛИРУЕТ Конгресс. Не контролирует Сенат. Не контролирует даже всю Республиканскую партию — только часть. Только своих.

"Его позиция не такая сильная, как мы думаем", — говорит политолог, и эти слова разбивают иллюзии. Переговоры Трампа с Путиным? Да, они важны. "Но есть нюанс: Путин может сказать "вот решение" — и это будет решение. Слово царя. А Трамп? Трампу нужно торговаться с демократами, воевать внутри своей партии, искать компромиссы с глубинным государством, которое его ненавидит".

Поэтому санкции остаются. Поэтому давление продолжается. Поэтому Сербию трясёт.

Босния как диагноз

"Все действия Запада на Балканах — это чистая СИМУЛЯЦИЯ. Они вообще не контролируют ситуацию.

Босния и Герцеговина — хрестоматийный пример. Что Запад может там сделать? Ничего. Реакция всегда запоздалая, всегда оборонительная. Используют Центральную избирательную комиссию — инструмент колониального управления. Используют суды. Давят через международных представителей.

"Но что дальше?" Пророкович разводит руками. "Нет инструментов. Нет рычагов реального влияния. Как санкционировать президента Додика? Инструментов нет ВООБЩЕ".

Додик — серб из Боснии, который открыто саботирует единое государство, тянет Республику Сербскую к независимости и плевать хотел на мнение Брюсселя. И Запад ничего не может с ним сделать. Ничего!

Это не слабость отдельных политиков. Это диагноз системы. Старый порядок рухнул. Новый не построен. А в промежутке — вакуум, в котором кто-то пытается играть по старым правилам игры, которой больше не существует.

Турбулентность как судьба

"Мы вошли в период турбулентности и не знаем, как из неё выйти", — формулирует Пророкович диагноз эпохи.

Милитаризация Европы. Непонятное будущее Украины. Босния, где одновременно происходит столько процессов, что голова кружится — "такого не было даже во время войны 30 лет назад!"

Огромная турбулентность. Не только международная — региональная. Войны, возможно, не будет. "Не вижу потенциала". Но протесты будут. Дестабилизация будет. Экономический кризис — вполне вероятен. Инфляция уже сейчас огромная.

Посмотрите на Болгарию — страну, которая сделала всё "правильно". Вступила в ЕС. Вошла в НАТО. И что? За последние четыре года — семь или восемь избирательных туров! Правительства рушатся как карточные домики. Политическая нестабильность зашкаливает.

Никто не знает, что делать с Балканами.

"Нужен новый региональный порядок", — говорит Пророкович, и в его голосе звучит тревога. Потому что об этом никто не думает. НИКТО.

Будет строиться новый мировой порядок — пост-американский, многополярный, непонятный. Будет новый европейский порядок — после краха евроинтеграции в её нынешнем виде. Но Балканы?

"Об этом не думают ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Никто не знает".

На Балканах существует только один план — европейская интеграция. Альтернатив НЕТ. Вообще нет. Некоторые коллеги Пророковича заговорили о "сербском мире", об интеграции сербского пространства по культурным линиям.

Реакция? Истерика в Брюсселе, Черногории, Боснии. "Великосербский национализм! Возвращение Милошевича! Новая война!"

"Может ли это быть альтернативой? Не знаю", — признаётся Пророкович. "Мы не можем её реализовать без внешней поддержки". А внешней поддержки нет. В России не видно планов. В Турции — тоже. Китай пока далеко. Евросоюз цепляется за свой единственный сценарий, который уже не работает.

"Доминирование политического Запада закончилось", — так звучит его приговор. Экономически балканские страны зависимы от ЕС. Но политически? Вакуум.

Балканы всегда были геополитической лабораторией Европы. Здесь проверяли новые методы контроля, отрабатывали технологии цветных революций, экспериментировали с разделением стран и народов.

Старый мир умер. Новый ещё не родился. И в этом сумеречном пространстве между "уже нет" и "ещё нет" живут миллионы людей. На Балканах. В Сербии. В Белграде.