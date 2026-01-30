Новый Чебурашка пошёл не по сказочному пути: что на самом деле показывают детям — неожиданный разбор

Журналист Сергей Соседов резко высказывается о фильме "Чебурашка 2". Он разбирает сюжет, персонажей, юмор и актёрскую игру, рассуждая о том, чему на самом деле учит картина детей и взрослых и почему, по его мнению, фильм стал примером художественной и нравственной неудачи.

Агрессивная реклама и первое разочарование

— Давайте поговорим о фильме "Чебурашка 2". Идёт назойливая, агрессивная реклама. Я тоже купился на неё, думаю, дай схожу, посмотрю, что за фильмец. Глупее фильма я в жизни не видел. Это совершенно абсурдное фэнтези с примитивнейшим, глупейшим сюжетом.

Фильм поражает только своими эффектами. Это не кино, а аттракцион: сплошные превращения, трюки, герои летают, перелетают с люстры на пол, с дерева на флюгер. Чебурашка вообще должен ходить, а он там летает везде, падает, иногда очень жёстко, и ему хоть бы что.

Эффекты вместо смысла

Невозможно оторваться от технологических эффектов и превращений. Иногда даже не понимаешь, где компьютерная графика, а где живая съёмка — всё перемешано. В этом смысле это увлекательно.

Но что в сухом остатке? Чему учит этот фильм?

Вседозволенность и разрушение

Фильм учит неуважению к старшим, культу детской вседозволенности и показной роскоши. Чебурашка — разрушитель. Его поступки лишены логики, кроме логики непослушания. Он ведёт себя как обезьяна в посудной лавке: всё бьёт, крушит, ломает. И ради чего?

Крокодил Гена пытается его воспитать, но безуспешно. Чебурашка обещает исправиться и тут же продолжает в том же духе. В итоге он взрывает петарды в доме и в конце концов сжигает дом, в котором они жили. Никакие методы воспитания на него не действуют.

"Взрослый ребёнок" как норма

Создатели пытались показать Чебурашку не глупым, а "продвинутым": он читает книги по психологии, поучает взрослых, объясняет, как правильно воспитывать детей. Это выглядит дико и абсурдно. Когда ребёнок пытается вести себя как взрослый, поучая взрослых, оставаясь при этом совершенно неуправляемым, — это очень дурно.

Культ роскоши и странное воспитание

Отдельная тема — культ роскоши. Роскошные дома, миллионные вазы, которые можно безнаказанно разбивать. Римма Анатольевна — богатейшая дама, позволяющая внучке всё. Это что — современные методы воспитания, принципы Макаренко, Ушинского, Сухомлинского или разработки модных коучей?

Соня и дискредитация взрослых

Соня — девочка лет девяти-десяти, ведущая себя как взрослая дама. Она поучает бабушку, манипулирует взрослыми, подбивает детей на побег в горы "назло взрослым". Взрослые в фильме показаны недалёкими, зависимыми, почти идиотами. Это откровенная дискредитация авторитета взрослых.

"Это же сказка?" — без логики и морали

Мне скажут: "Это же сказка". Но и в сказке должна быть логика, сюжет, смысл, мораль. Здесь — только трюки ради трюков. В фильме нет добра, нет созидания, нет подлинного юмора. Шутки примитивны, неостроумны и пошлы.

Герои без обаяния

Герои не вызывают желания им подражать. Ларион, помощник Риммы Анатольевны, ведёт себя как человек, которому нужен психиатр. Толя, зять Крокодила Гены, — подкаблучник и дурак. Взрослые здесь инфантильнее самого Чебурашки.

Актёры не на своих местах

Крокодила Гену играет Сергей Гармаш. Это хороший актёр, но ему ближе образы простых людей — рабочих, крестьян, трудяг. Крокодил Гена — философский, сказочный, антропоморфный персонаж, в котором должна быть загадка и мудрость. У Гармаша этого нет — он играет уставшего человека с улицы.

Я вспоминаю классический мультфильм по книге Успенского, где Гену озвучивал Василий Ливанов. Там была и доброта, и мудрость, и наивность. Здесь этого нет вовсе.

Несказочная "сказка"

Дом сгорает — и ничего страшного. Крокодил Гена бегает в пожаре, но на нём ни пятнышка. Это не сказка и не быль, а несуразица. Герои должны быть сказочными, чтобы ими хотелось восхищаться и подражать им. Здесь подражать некому.

Финал без примирения

Хеппи-энда нет. Примирение поколений — натянутое и фальшивое. Чебурашка не меняется, согласия нет, любви нет. Финал — пустой и невнятный.

Музыка не в тему и итоговый вопрос

В конце звучит старая песня Эдуарда Хиля о счастье, вере и любви — и она не имеет к фильму никакого отношения. Этот сюжет в советское время не прошёл бы никакую цензуру: он учит вседозволенности, хамству, потребительскому отношению к жизни и разрушению основ воспитания.

И у меня остаётся один вопрос — вы действительно считаете, что это большое кино и что его стоит смотреть хотя бы один раз?