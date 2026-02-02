Мигранты и пособия: одна деталь в расчётах заставляет задуматься всерьёз

В программе "Точка зрения" практикующий юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова анализирует масштабы социальной поддержки мигрантов, её стоимость для бюджета, проблемы упрощённого гражданства и необходимость пересмотра действующих правовых подходов.

Социальная поддержка мигрантов: почему тема стала острой

— Сегодня активно обсуждается тема социальных пособий и мер поддержки мигрантов. С одной стороны, эти меры критикуются, с другой — за юридической помощью нередко обращаются именно для защиты прав мигрантов. Возможные судебные процессы в этой сфере заставляют серьёзно задуматься о последствиях действующей системы.

Цифры, которые заставляют задуматься

Меня поразили данные, которые я изучила и проанализировала. Далеко не каждый гражданин Российской Федерации настолько эффективно пользуется мерами социальной поддержки и получает те суммы, о которых идёт речь.

В среднем объём поддержки может составлять от 700 тысяч до 2,5 млн рублей на человека. Если говорить о семьях мигрантов, которые часто насчитывают пять и более человек, становится очевидно, что нагрузка на бюджет оказывается весьма существенной.

Готова ли правовая база к таким расходам

Меры социальной поддержки, безусловно, необходимы. Но возникает ключевой вопрос: подготовлена ли правовая база к их применению в том объёме, в каком они действуют сегодня?

В одном из регионов России число так называемых новых россиян за год выросло на 52%. В среднем каждый из них получает от государства 2-2,5 млн рублей в год. Если посчитать эти суммы, становится ясно, о каких масштабах идёт речь даже в пределах одного региона.

Из чего складываются миллионы

В структуру поддержки входят субсидии на открытие бизнеса — около 350 тысяч рублей, социальные контракты для малоимущих семей, компенсации или предоставление земельных участков — порядка 250 тысяч рублей.

Добавляются единовременные выплаты при рождении третьего и последующих детей, материнский капитал, в том числе региональный. Отдельные статьи расходов — образование и медицина: школа обходится в среднем в 23-25 тысяч рублей в год на ребёнка, детский сад — около 80 тысяч, медицинское обслуживание — порядка 38-40 тысяч рублей на человека в год.

Доход семьи и вклад в бюджет

Все эти выплаты формируют доход семьи, который позволяет жить безбедно. При этом русский язык часто не изучается, интеграции не происходит, налоги практически не платятся, за исключением минимальных отчислений с официальной зарплаты одного члена семьи, как правило, отца.

Важно понимать: то, что бесплатно для получателя, не является бесплатным для государства. Эти расходы покрываются за счёт работающих граждан, пенсионных и социальных фондов, а также прямых субсидий государства.

Риски на перспективу и необходимость изменений

Если в будущем будет введена единая пенсионная система, возникнет вопрос выплаты пенсий людям, которые могут уже не проживать на территории России. Поэтому необходимо менять подходы к получению гражданства, упрощённым процедурам и основаниям для предоставления социальной поддержки мигрантам.

Пока этого не происходит, значительная группа новых граждан продолжает пользоваться существующими мерами поддержки, а бюджет, находящийся в дефиците, может этого не выдержать — при том, что рабочие руки стране действительно нужны.

Вывод: без анализа решений не будет

Опора исключительно на нормы международного права и конвенции о защите прав человека здесь недостаточна. Необходимо анализировать реальные цифры, сопоставлять расходы на мигрантов и коренных граждан, учитывать налоговые поступления и только после этого принимать решения.

Эта тема сегодня — одна из самых острых. Прежде чем что-либо осуждать или поддерживать, ситуацию нужно тщательно изучить, проанализировать и лишь затем менять подходы, чтобы государство могло нести юридическую и финансовую ответственность за последствия.