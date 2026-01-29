С Венесуэлой повторили старый сценарий — но на этот раз есть нюанс

В очередном выпуске авторской программы "Личное мнение" Дарьи Митиной, историка, политика, секретаря Объединённой Коммунистической партии и председателя независимого профсоюза "Новый Труд", — о кампании в поддержку Венесуэлы, "медиавойне" вокруг похищения Мадуро и нефтяном давлении США.

Общественный комитет и письма солидарности

— В Москве, в Посольстве Боливарианской Республики Венесуэлы, был учреждён общественный комитет по борьбе за возвращение домой, на родину, похищенного Соединёнными Штатами законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро Мороса и его супруги политика-депутата Силии Флорес.

В этот комитет вошли представители политических партий, общественных организаций и гражданских движений. Комитет учредили такие структуры, как Коммунистическая партия Российской Федерации, Объединённая Коммунистическая партия, "Справедливая Россия — За правду", Общество российско-венесуэльской дружбы, независимый профсоюз "Новый Труд", Российский коммунистический союз молодёжи, Союз коммунистической молодёжи и многие другие организации и движения.

Уже сегодня можно сказать, что по всему миру разворачивается строительство подобных общественных комитетов: в каждой стране — либо вокруг политических партий, либо вокруг венесуэльских посольств.

Это уже достаточно широкое движение. Сегодня посольства Боливарианской Республики Венесуэлы опубликовали адреса, по которым можно написать письма Николасу Мадуро Моросу и его супруге Силии Флорес. Они содержатся в бруклинской тюрьме в Нью-Йорке MDC Brooklyn.

Это тюремное заведение, строго говоря, "каменный мешок", куда по беспределу доставили похищенного президента и его жену. У них есть регистрационные номера заключённых: у Николаса Мадуро Мореса — 0734506, у Силии Флорес — 0735506. Эти цифры и названия нужны для того, чтобы направлять им письма в камеру. Это можно делать через посольство: зайти на страницу посольства Республики Венесуэлы, официальный сайт, страницу в Telegram. У российского посольства Боливарианской Республики Венесуэлы есть страница во "ВКонтакте", есть Facebook* (запрещённый в России), но тем не менее многие им пользуются. Через эти ресурсы можно узнать адреса — это очень важное и нужное дело, это выражение солидарности и поддержки.

Опыт "кубинской пятёрки": письма как инструмент борьбы

Мы знаем, что был совершён диверсионно-террористический акт со стороны Соединённых Штатов — беспрецедентный. Это грубейшее попрание не только международного права (оно действительно давно умерло), но и элементарных норм человеческой морали и здравого смысла. Люди находятся в тюрьме, и история с письмами — очень действенная.

Есть опыт, когда Соединённые Штаты взяли в заложники "кубинскую пятёрку" — пятерых кубинских специалистов. Несколько лет шла борьба за их возвращение. И точно так же многие говорили, что обратной дороги нет, что эти люди обречены сгнить в американском "каменном мешке", что вернуть их невозможно.

Но тем не менее весь мир за них боролся: помимо миллионных демонстраций — письма, петиции, сбор средств, адвокаты, юридические группы. И это принесло плоды: их отпустили именно под влиянием общественного мнения. Международная ситуация развернулась так, что американская Фемида разжала зубы и отпустила пятерых кубинцев.

Освобождённые рассказывали: письма — огромный мотивирующий фактор. Когда охранники приносят тебе мешки писем, в тюрьме к тебе совершенно другое отношение, иначе смотрят даже тюремщики. Один эмоциональный фон, если про тебя забыли, и совсем другой — когда каждый день приходят мешки писем со всего мира.

Теперь это можно делать и в бумажном виде, и в электронном. Через посольства, через адвокатов. Письма будут переводиться на испанский язык и передаваться арестантам. Это очень правильная история.

"Верните их домой": движение, хэштеги и ставка на оппозицию в США

Люди должны выражать своё отношение к произошедшему разными способами. Это могут быть собрания, письма и петиции, юридические группы, которые должны объяснять и юридическим, и человеческим языком, что произошло.

Потому что сейчас столько фейков и спекуляций в СМИ, столько ерунды публикуется, что невозможно не развенчивать, не разоблачать, не спорить и не полемизировать.

Комитеты, которые организуются по всему миру, называются "Верните их". Есть испанский вариант и английский аналог — "Bring Them Back". С этим хэштегом нужно писать сообщения, статьи, материалы в прессе, посты в соцсетях — это должно быть широкое движение.

И главное — у нас есть зарубежные контакты, интернациональная поддержка. Нужно выходить прежде всего на левое движение в самих Соединённых Штатах, потому что для Трампа и его администрации единственный аргумент, который хоть сколько-нибудь действенен, — это внутренняя оппозиция в США.

Если в Соединённых Штатах будут многочисленные демонстрации, солидарность с захваченными Николасом Мадуро и Силией Флорес, это отразится и на рейтингах Трампа и его партии, и на шансах на промежуточных выборах в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.

Фейки, интервью посла и "загадка" российских медиа

Прошло три недели после трагедии, и можно сделать первые выводы, почему это произошло. Уже есть критическая масса фактов, сведений, свидетельств очевидцев и официальных заявлений.

Мировая медиамашина работает безостановочно: плодит фейки, средства деморализации, дипфейки, — массированную дезинформацию.

Свежий пример: российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров дал обширное интервью Сергею Брилёву, где высказал предположения и развеял мифы о происходящем в Венесуэле. Но его слова мгновенно исказили — прежде всего западные агентства, а затем, некритически, и некоторые российские медиагентства, буквально повторяя "кальку" без верификации.

Что было сказано? На вопрос о предательстве посол говорил: "Смотря что считать предательством. Если предательством называть преступную халатность — вероятно, да: не сработали ПЗРК и защитные системы". Но он не называл фамилий и не говорил о заговоре или договорённости между США и венесуэльским правительством.

Тем не менее западные СМИ понесли: "Предательство в высших слоях власти", "России известны персонажи", — всё это ложь. Достаточно посмотреть интервью, чтобы убедиться: ничего подобного не было сказано.

Зачем это делают западные медиа — понятно. Почему это делают российские СМИ — для меня загадка.

Нефть, танкеры и давление на Кубу и Центральную Америку

Западные СМИ рассказывают, что вся нефть теперь "откачивается американцами". На деле венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA как была в государственной собственности, так и остаётся. Она не приватизирована и ничего США "задаром не отдаёт". США пытаются вести переговоры о покупке, но принципиально нового в самой покупке нет — Штаты и раньше покупали венесуэльскую нефть.

Но, помимо этого, происходит банальное воровство — "конфискации" нефтяных танкеров в Карибском бассейне. Венесуэльские танкеры фактически угнаны, отбуксированы в Техас, нефть присвоена. Карибское море закрыто — и это трагедия для Кубы и стран, которые десятилетиями покупали венесуэльскую нефть.

Для Кубы ситуация — критически важная: в условиях отсутствия собственных энергоносителей и тотальной блокады венесуэльская нефть была основой энергетической системы в последнее время. Теперь эта ниточка перерезана, и США пытаются не допустить альтернативных поставок — угрозами, запугиванием, вплоть до сценариев атак или угона танкеров.

Страдают Куба, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор и другие страны Центральной Америки.

Почему "не сработало": устаревшие ПЗРК и "ослепшая" ПВО

Теперь о неприятном — почему это стало возможным 3 января 2026 года. Сказки Трампа оставим за скобками. Но факт есть факт — защитные системы не сработали.

Пуски "Игл-С" по вертолётам США в ходе защиты президента были произведены, но неудачно. Есть версия, что один вертолёт всё-таки подбили, но достоверных сведений нет, это пока информация из Telegram-каналов.

"Игла-С" — хорошие комплексы, но уже устаревшие. Американские силы давно к ним адаптировались. На вертолётах стояла защита от ПЗРК, доработанная на основе опыта, в том числе Ливии. Превентивное подавление стало возможным, после чего "Иглы" стрелять уже не могли.

Операторы, которые защищали Мадуро, вероятно, погибли после пусков, они стали приоритетными целями. В 2026 году оборудование на американских вертолётах — гораздо более современное, чем ранее, а "Иглы" — всё те же, образца начала нулевых.

Отдельно упоминается упадок предприятия ЛОМО, критика менеджмента и претензии разработчика к тому, что было в нулевые годы. Сравниваются характеристики "Иглы" и современных "Стингеров". Посол также подтверждает: США "положили" связь, изолировали базу. Без базы данных ПВО фактически ослепла и работала вслепую, оставалось визуально увидеть подлёт вертолётов и пускать ПЗРК.

В результате — гибель более ста человек, включая 32 кубинцев, а остальные — венесуэльцы.

Судьба чавистов и развилка к концу лета

Взять под контроль всю Венесуэлу, как заявляет Трамп, нереально. Можно пытаться контролировать ключевую отрасль — нефтедобычу, дающую основную долю экспортных доходов. Но и здесь не всё так просто.

США пока не возобновили покупку венесуэльской нефти, переговоры — вялые, правил игры нет. Инвесторов на обновление инфраструктуры не видно, это десятки миллиардов. И это важно, потому что звучат сказки, будто правительство Венесуэлы "легло под Штаты", но, по словам спикера, это не так.

Делси Родригес заявила, что не собирается петь под дудку внешних сил и разрывать отношения с традиционными партнёрами — Россией, Китаем и Ираном. Это вызывает надежду.

Дальше о судьбе Венесуэлы можно судить не сейчас, а ближе к исходу лета: станет понятно, какая прослойка чавистов победила — те, кто за социальные программы, или те, кто за распределение сверхприбыли в пользу бюрократии. Важной точкой будут и президентские выборы, Родригес должна подтвердить полномочия. Если подтвердит — "Венесуэла победила", если США навяжут "своих" — значит, республика потерпела поражение под давлением американского империализма.

Делать скоропалительные выводы и писать о решённом исходе глупо, недальновидно и оскорбительно для венесуэльцев.

Финальный вывод

История с искажением интервью посла показывает, как легко внести сумятицу в международные отношения: пришлось оправдываться за то, чего не делал. Медиамашина надувает пузыри и создаёт фейки — работает бесперебойно.

Ничего ещё не закончено, всё только начинается. Главный вывод: не было предательства, была системная технологическая отсталость плюс доля легкомыслия со стороны венесуэльского руководства.