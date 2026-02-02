История Украины повернула не туда: найден момент, с которого всё пошло иначе

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман рассуждает об украинском вопросе, исторических мифах, роли языка и идентичности, опыте денацификации Германии и попытках переписывания истории в современном мире.

Украинский вопрос и идентичность

— Сборник моих статей о том, что происходит на Украине и в связи с Украиной, последний раз выходил в 2013 году под названием "Украина и остальная Россия". Происходящее на Украине невозможно понять, если считать украинцев отдельным народом.

Мне удалось показать (естественно, я не первый, кто об этом писал), что украинцы — неотъемлемая часть русского народа.

— Вы имеете в виду и Западную Украину, которая была под Австро-Венгрией?

— Да. Она, кстати, была пламенно русской до тех пор, пока там не уничтожили пару десятков тысяч человек только за то, что они не соглашались с тем, что украинцы — не русские. Это было сделано во время первой фазы мировой войны, в основном в лагерях Талергоф и Терезин.

Различия между жителями, скажем, Полтавской области и Нижегородской ничуть не больше, чем между жителями Архангельской, Мурманской или Смоленской областей. Украинцы — это часть русского этнического спектра.

Язык как показатель идентичности

— Любимый мой факт: в 2008 году знаменитая социологическая служба Gallup проводила большой опрос на постсоветском пространстве. Было несколько десятков вопросов, отвечать нужно было письменно. Для удобства подготовили два комплекта бланков: один — на титульном языке региона, другой — на литературном русском. Люди сами выбирали, какой бланк им удобнее заполнять.

Когда публиковали результаты, сообщили, в каком регионе сколько бланков и на каком языке было взято. Оказалось, что на Украине и в Российской Федерации доля бланков на русском была одинаковая — пять человек из шести. Пять человек из шести брали бланки на русском и в России, и на Украине. Для сравнения: в Белоруссии — 14 из 15, в Армении — один из 15.

Понятно, что человек выбирает язык, которым пользуется в повседневной жизни. Это значит, что по используемому родному языку пять шестых населения Украины — бесспорно русские.

Происхождение идеи "Украина — не Россия"

— Что делать, если 30 лет, начиная с Кучмы, а то и раньше, это просто вытравливалось?

— Двести лет. Идею "Украина — не Россия" поляки провозгласили примерно 300 лет назад. В 1864 году польский политик и историк Валериан Калинка опубликовал статью о причинах провала мятежа 1863 года. В переводе с возвышенного польского на обычный политический язык смысл был такой: если не удалось сделать жителей этих земель поляками, нужно сделать так, чтобы они перестали быть русскими.

В это вскоре вложилась Австрия, у которой были проблемы внутри Германии. С тех пор идёт целенаправленная работа по превращению русских в этом регионе в антирусских.

Можно ли "вылечить" общество

— Ещё 20-30 лет назад никто не мог представить, что Бандера станет героем. Сейчас что делать? Это поколение можно вылечить?

— Я знаю, что можно.

— Им тяжело жить, и они считают, что виновата Россия.

— Это результат заболачивания мозгов. Но если в мозги нанесли грязь, значит, её можно оттуда вычистить.

Опыт денацификации Германии

— После 1945 года немцам показывали кадры концлагерей. Они жили с чувством вины 70 лет. Что происходит сейчас?

— В Восточной Германии людей не вгоняли в истерию. Им честно сказали: вы все соучаствовали и виноваты, теперь докажите трудом, что не хотите жить за чужой счёт.

То, что сейчас называют восточно-германским нацизмом, на самом деле опирается на желание работать самостоятельно, без мигрантов, сидящих на шее.

— Я встречалась с восточной немкой на конференции в Ялте. Она говорила: "Вы нас предали". Люди в Восточной Германии до сих пор так себя чувствуют. В итоге денацификация привела к тому, что молодёжь просто не хочет воевать.

— Денацификация по американской технологии опиралась на создание чувства вины. В отличие от русской технологии, основанной на возмещении ущерба и переходе к новому стилю деятельности.

Чувство вины крайне болезненно, и при первой возможности человек старается переложить его на другого. Как только давление ослабло и Германия понадобилась как союзник, нацизм начал возрождаться. Это происходит с момента включения Западной Германии в НАТО.

Кинообраз мышления и переписывание истории

— Вспоминаю кадры с Мадуро и Хусейном — средневековое зрелище, как потеха публики.

— Это прежде всего доказательство того, что американцы мыслят кинообразами. Они воспитаны не культурой чтения, а визуальными кадрами. Это другой стиль мышления, и, на мой взгляд, он даёт худшие результаты.

Происхождение народов и Стоунхендж

— Прошла новость, что Стоунхендж построили чёрные, жившие до британцев. Историю переписывают даже в детских книжках.

— Первые люди действительно сформировались в Африке и были чёрными — из-за необходимости защиты от ультрафиолета. По мере расселения от экватора потребовалась большая прозрачность кожи для синтеза витамина D, и на северах выживали в основном белые.

Поэтому кто бы ни строил Стоунхендж, чёрными они точно не были.

Сейчас, кстати, благодаря питанию и витаминам можно жить в разных условиях с разной степенью пигментации кожи. Поэтому народы юга Европы имеют кожу темнее, чем народы севера: ультрафиолета больше, а с витамином D проблем меньше.