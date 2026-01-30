Природа кризисов — от перестройки 90-х до курса Трампа: эффект домино чувствуют все страны

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия", член Комитета по просвещению, журналист и публицист Анатолий Вассерман рассуждает о перестройке и 90-х, исторических мифах, природе кризисов и о том, почему политика Дональда Трампа может изменить мировую экономику и быть выгодной России.

О Горбачёве, перестройке и причинно-следственных связях

— Ещё был Горбачёв... Насколько я знаю, есть "Фонд Горбачёва". Я не знаю, исследуют ли его деятельность, но началось-то, по сути, не с Ельцина — началось с Горбачёва.

— Началось именно с Горбачёва. По сути, он, попробовав несколько способов директивного стимулирования экономики, убедился: в сложившихся условиях они уже не работают.

— Но о Горбачёве говорят как о никудышном руководителе.

— Начинал он с идеи ускорения, развития страны. Курс перестройки, усиленное применение достижений научно-технического прогресса — всё это было в русле директивного управления хозяйством. А когда убедился, что это не срабатывает, он не понимал, почему.

Попытался опереться на теории, утверждающие, что экономическое развитие проистекает из политических свобод. На самом деле это далеко не так. Экономическое развитие создаёт почву, на которой могут прорасти политические свободы. А могут, кстати, и не прорасти.

— Мы же помним эти "будки гласности", перестройку. Когда началась гласность и начали транслировать заседания Верховного Совета — это просто смело волной всё, что ещё как-то стояло и работало.

— Именно так. Политические свободы — не причина экономического развития, а одно из возможных его следствий.

США, свободы и почему "противовесы" появились не из идеализма

— Кстати, замечу, Соединённые Штаты Америки, гордящиеся своими свободами, первоначально были сформированы религиозными фанатиками. Для них, протестантов, тогдашняя англиканская церковь казалась слишком свободолюбивой и расхлябанной. Дисциплина в английских колониях в Новом Свете была настолько жёсткой, что мы сейчас такое, наверное, представляем с трудом.

Что касается первых поправок к Конституции, запретивших вводить законы, ограничивающие свободу слова или свободу вероисповедания: они появились потому, что сект было очень много. Грызлись они между собой не один век. И члены каждой секты прекрасно понимали: если им дать волю — они всех остальных съедят. И наоборот, если дать волю кому-то другому — съедят их. Поэтому в конце концов решили не создавать механизма, который давал бы волю кому-то одному.

— Ну это же самая правильная политика — противовесы. Потому что когда возникает монополизм, это всегда…

— Но это не помешало возникновению монополизма на других направлениях. Более того, свободный рынок всегда приводит к монополизму. Поэтому рано или поздно приходится создавать совершенно нерыночные антимонопольные законы.

В тех же Соединённых Штатах антимонопольные законы время от времени применяют и в сфере прессы, и в сфере религий. Я уж не помню подробностей, но против нескольких тамошних религий возникали серьёзные процессы по обвинению в том, что вы, мол, хотите поставить "всё дело веры" под свой контроль.

Свободный рынок гарантирует: в довольно скором будущем на нём будет чья-нибудь монополия. Невозможно заранее предсказать, чья именно, но будет.

Зачем изучать "наследие 90-х" и Ельцина — даже если это "пример как не надо"

— Вы говорите, надо изучать наследие Ельцина... А что там изучают — и для чего? Просто знать? Использовать? Или никогда не повторять? Про Ельцин-центр заявляли, что это музей и научная организация. А что было ценного в экономическом плане в ельцинской эпохе, когда они действовали как котята? Там же и Чубайс был. И история про уничтожение всего крупнорогатого скота — "будет дешевле покупать в Аргентине". Таких решений много было... Что там изучать?

— Ну, что правда, то правда: в Аргентине пастбищ несравненно больше, чем у нас, соответственно, там скот дешевле. Другое дело, что у нас на зерновом откорме мясо другого качества.

— Там мясо неплохое, но это другая половина планеты. Уничтожать своё сельское хозяйство, чтобы у кого-то покупать… Мы покупали у Аргентины зерно — оно нам было не нужно. Мы это делали, чтобы она правильно голосовала в нужных организациях. Это другая тема.

— Это тоже надо изучать. Надо изучать, чтобы понимать, какие теоретические заблуждения послужили основой для таких заявлений и действий.

Знаете, видел я на днях мем: "Я совершенно бесполезен". — "Что ты! Тебя можно всем показывать в качестве примера, как не надо действовать".

— Сложно изучать, когда вот это показываем, а тут не показываем — тут рыбу заворачиваем. Это ненаучный подход, я с вами согласна. Но, может быть, ещё время не пришло.

— С одной стороны, да, большое видится на расстоянии, а отдалённые последствия могут быть совсем не похожи на ближние.

Но это не значит, что изучать не надо уже сейчас. Это значит, что изучение должно быть научным: опираться не на догматы, а на факты и быть готовым в любой момент по мере поступления новых фактов пересматривать выводы.

Кто и зачем создаёт "чёрный фон" в истории

— Честно говоря, будь моя воля, я бы создал исследовательскую организацию, занимающуюся Иваном Васильевичем Рюриковым (тем, который Иван Грозный), Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским (по прозвищу Малюта), Лаврентием Павловичем Берия и другими максимально оклеветанными в нашей истории. Это отдельная тема — кто и зачем создаёт клевету.

— Ну, "историю пишут победители"...

— Ну, конкретно: Рюрикова и Скуратова стали обвинять во всех смертных и бессмертных грехах, потому что после Смутного времени пришли к власти Романовы. Они обладали значительно меньшими правами на престол, чем, скажем, тоже оклеветанный ими Борис Фёдорович Годунов, и вдобавок были изрядно замешаны в сотрудничестве с поляками во время Смутного времени. Им нужно было срочно создать чёрный исторический фон, чтобы на этом фоне выглядеть красивыми.

Примерно тем же занимается "Ельцин-центр", только тогда это делалось на уровне государства.

Аналогично: Хрущёв, пришедший к власти как представитель высшего слоя партийной бюрократии, должен был для продвижения её интересов обязательно оклеветать Иосифа Виссарионовича Джугашвили, который, хотя сам был партийным аппаратчиком, бюрократию как класс люто ненавидел.

Кстати, про то, что бюрократия стала новым классом… Впервые из известных мне авторов об этом написал югославский коммунист Милован Джилас, после того как в смерть разругался со своим соратником по партизанским временам Иосипом Брозом Тито. Я долгое время скептически относился к трудам Джиласа, но, в общем, аргументы у него достаточно серьёзные.

Так вот, Джугашвили против бюрократии как самостоятельного политического класса активно боролся. Он обеспечивал управленцам серьёзные жизненные бонусы, но очень тесно увязывал их с результатами деятельности.

Трамп, "величие Америки" и почему это может быть выгодно России

— Только что прошли переговоры: Украина, США, Саудовская Аравия и Россия. Как вы их оцениваете? Для нас это хорошо или нам лучше, как при Байдене?

— Дональд Джон Кристофер Фредерикович Трамп — человек, очень опытный, целеустремлённый и логичный. Цель, которой он добивается, он впервые провозгласил в 2015 году, когда только начинал предвыборную кампанию. И тогда же он разъяснил, что понимает под "величием Америки": на пике могущества, сразу после окончания Второй мировой войны, Соединённые Штаты производили половину мировой промышленной продукции.

Трамп, в отличие от многих политиков, большую часть жизни провёл в реальном бизнесе: он застройщик. Покупает площадки, создаёт на них здания тех типов, которые в данный момент наиболее востребованы, и продаёт их.

Кстати, ближайшие сейчас его сподвижники Уиткофф и Кушнер — тоже застройщики. С Кушнером Трамп познакомился сначала в деловом плане, а уже познакомил с ним свою дочь — и тот женился на дочери Трампа.

И Уиткофф, и Кушнер — выходцы из той части России, которая сейчас называется Белоруссией. У Уиткоффа оттуда уехали ещё дед и бабка по отцовской линии, у Кушнера — родители. Они жили в Новогрудке, во время войны попали в гетто, ухитрились бежать. Некоторое время партизанили на польской территории (Новогрудок несколько раз переходил из России в Польшу и обратно) и после войны уехали за океан. Это к слову... Трампу всё равно, откуда они родом; ему важно, что они его коллеги, с ними ему легко, это надёжные люди.

Так вот, Трамп понимал, что "величие Америки" опирается на производство, и поставил задачу заново развить в США те производства, которые были оттуда выведены за последние почти полвека. Все его действия подчинены этой задаче. Впечатление хаотичности порождено тем, что американское законодательство даёт президенту очень малые полномочия на этом направлении — и он цепляется за любую подвернувшуюся возможность.

Почему Трамп выгоден нам? Потому что на протяжении нескольких десятилетий тоталитарная секта либералов выстраивала систему международного разделения труда, опирающуюся на идею узкой специализации целых стран. Эта идея не работает по простой причине: даже самая маленькая страна слишком сложна и разнообразна, чтобы направить её на два-три вида деятельности. По мере продвижения узкой специализации всё большая часть трудоспособного населения оказывается не у дел. Невозможно на двух-трёх направлениях занять тех, кого высвобождают из десятков закрытых направлений. Это приводит к тому, что производительность труда в расчёте на одного работающего растёт, но растёт уже не из-за углубления разделения труда, а потому что чем меньше рабочих мест, тем легче каждое укомплектовать по последнему слову техники.

А производительность труда в расчёте на одного живущего падает в мире по мере распространения этой системы. И, скажем, материальное производство с 2008 года падает непрерывно. Бухгалтерскими ухищрениями удаётся создавать вид, что падения чередуются с подъёмами, но если считать не в деньгах, а в натуральных, в физических единицах — видно, что падение непрерывное. Соответственно, уровень жизни падает у всех практически.

Идея Трампа несовместима с такой системой. По мере развития собственного производства в США импорт туда будет сокращаться — если не в абсолютном исчислении, то хотя бы по сравнению с собственным производством. Вся система узкой специализации и больших трансграничных перетоков товаров и полуфабрикатов перестанет работать, и придётся возрождать прежнюю модель: страны делают всё, что им мало-мальски выгодно делать, а обмениваются только излишками. Даже не излишками. Скажем, апельсины под Петербургом выращивать можно — в теплицах. Так и поступали в XVIII веке: есть даже город Ораниенбаум — "апельсиновое дерево". Но когда заработал порт Одесса, на рубеже XVIII-XIX веков, и туда стали везти апельсины из Мессины, с Сицилии, оказалось, что даже вместе с транспортными издержками сухим путём из Одессы в Санкт-Петербург эти апельсины всё равно дешевле.

— Ну и вкуснее всё-таки — там солнце настоящее, а не тёплое.

— Вкусы настолько разные, что их и не сопоставить толком. Но это оказалось настолько дешевле, что производство апельсинов под Питером естественным образом прекратилось.

Классическая система международного разделения труда основана на том, что покупают только то, что у себя производить явно невыгодно.

От возвращения к классической системе выиграют все. Но Россия выиграет заметно больше остальных, потому что у нас наибольшие возможности разнообразить своё производство.

— Нас же обвиняют, что мы "бензоколонка": можем только продавать нефть, газ, сырьё, — хотя вертолёты и вооружение тоже хорошо покупают.

— Обвиняют как раз те, кто к реальному производству отродясь не был причастен и не понимает, как это делается. Егор Тимурович Гайдар, при всём к нему уважении как к заведующему экономическим отделом журнала "Коммунист", за всю жизнь на производстве ни разу не бывал. Он ещё в "Правде" работал, да. Но, по-моему, после школьных уроков труда ни к какому производству отношения не имел. Поэтому и не мог сказать о производстве ничего, кроме того, что говорят сами производственники.

— Всё меняется, условия меняются. Почти полвека производство переводили из США (не только из США, но прежде всего из США) в Китай, в Азию — туда, где за копейки готовы работать. Зачем возвращать в Америку? Уже всё разрушилось. Вернули — а там нужны страховки, большие зарплаты…

— Что касается больших зарплат: сейчас в Китае зарплаты уже такие, что оттуда производство перевозят по соседству — во Вьетнам, Камбоджу и т. д. Преимущество дешёвой рабочей силы — всегда краткосрочное.

А исследовательских и конструкторских организаций в США всё ещё много. Опираясь на них, можно создавать новые производства: необязательно конкурировать с Китаем в том, что он уже освоил, — можно создавать нечто новое. Но для производства нового нужна база и рабочая сила.

Когда вы выводите на рынок нечто новое, вы можете снять сливки — поднять цену на ажиотажном спросе. Сейчас многие фирмы так и работают. Скажем, так было всегда. Apple получает на новинках колоссальную сверхприбыль, но материальное производство Apple — в Китае, кое-что в Индии. И уже многие разработчики Apple переезжают поближе к производству.

— В Китае уже есть своя силиконовая долина...

— Именно так. Пока у США есть достаточное кадровое превосходство, его можно использовать для создания новых поколений материальных производств.

Продолжение следует...