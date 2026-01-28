Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Америка трещит по политическим швам: протесты в Миннесоте оборачиваются вызовом Трампу

Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров анализирует протесты в Миннеаполисе, вызванные жёсткой миграционной политикой Дональда Трампа. Разговор посвящён применению силы, конфликту федеральной власти с "синими" штатами, межпартийной борьбе и рискам политической трансформации Соединённых Штатов.

Протесты в Миннесоте и политика Трампа

— В штате Миннесота, в частности в Миннеаполисе, идут масштабные протесты против действий иммиграционной полиции — структур министерства внутренней безопасности США. Это часть предвыборных обещаний Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

Однако протесты уже привели к человеческим жертвам, и в обществе идёт спор: было ли применение оружия оправданным. Кроме того, Трамп, по сообщениям СМИ, обсуждал ситуацию с губернатором штата Тимом Уолзом и выдвигал условия для вывода сил. Хотелось бы услышать ваш анализ происходящего.

— Борьба с нелегальной миграцией действительно была одним из ключевых обещаний Трампа во время избирательной кампании 2024 года. Если говорить о его внутриполитических действиях в целом, то именно это направление можно считать одним из главных достижений первого года второго президентского срока.

По официальным данным, в США находится около 11 млн нелегальных мигрантов. По неофициальным оценкам — до 19-22 млн. В течение года администрация Трампа действовала последовательно: с января по декабрь 2025 года страну покинули около 2,5 млн мигрантов. Для сравнения — за все годы президентства Обамы было выслано около 3 млн человек.

Миннеаполис — одна из последних точек этой кампании. Ранее подобные рейды проходили в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке. Везде схема была похожей: жёсткое давление на местные власти, активные действия миграционной и таможенной служб, привлечение Национальной гвардии, а иногда и демонстративная готовность использовать федеральные войска.

Применение силы и жертвы

— В Миннеаполисе ситуация усугубилась тем, что сотрудники АИС применили оружие. 7 января была застрелена гражданка США Рене Николь Гуд. Власти, включая президента и главу министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, оправдали действия офицера, утверждая, что погибшая оказывала сопротивление.

Видео инцидента широко разошлось в соцсетях, общество раскололось: одни считают стрельбу оправданной, другие — чрезмерной.

24 января произошёл ещё один резонансный случай: сотрудники АИС застрелили медбрата Алекса Брэтти. Им показалось, что он вооружён, однако на видеозаписи видно, что в руке у него был телефон. По разным оценкам, в него было произведено до десяти выстрелов. Этот эпизод вызвал раздражение даже у самого Трампа.

Договорённости с губернатором и политический контекст

— После этого Трамп связался с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, бывшим кандидатом в вице-президенты от Демократической партии и убеждённым противником трампизма. В итоге стороны договорились о частичном выводе сил из Миннеаполиса. В частности, город покинет глава пограничного патруля Грег Бовино, известный своей жёсткой позицией по миграции.

Однако эти протесты — не только про мигрантов. Это часть межпартийной борьбы. 2026 год — год промежуточных выборов в конгресс. Для демократов это шанс ограничить Трампа и его повестку. Если им удастся получить контроль хотя бы над одной палатой, президент окажется в сложном положении.

Неслучайно основные очаги сопротивления находятся в "синих" штатах, где у власти демократы. Их задача — максимально связать руки Трампу и не дать ему реализовать свою программу.

Демократы против Трампа

— Можно ли ожидать, что демократы попытаются повторить сценарий 2020 года?

— Такое желание у них, безусловно, есть. Тогда движение Black Lives Matter нанесло серьёзный удар по позициям Трампа, и он убеждён, что выборы были у него украдены. Сейчас среди демократов нет яркого общенационального лидера, и борьба с Трампом может стать способом такого лидера сформировать.

На эту роль претендует, в частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который уходит со своего поста и может полностью сосредоточиться на противостоянии Трампу, готовя почву для выборов 2028 года.

Ньюсом, федерализм и пределы противостояния

— Ньюсом ведёт себя крайне активно, в том числе на международной арене. Насколько далеко он может зайти в противостоянии с федеральной властью?

— Он не притихнет. Ему нужно постоянно оставаться в политическом поле. Однако возможности штатов ограничены конституцией. Внешняя политика, финансы и межштатная торговля находятся в ведении федерального правительства. Поэтому заявления о самостоятельной торговле без пошлин — скорее риторика, чем реальный план действий.

Возможен ли распад США

— Насколько устойчива сама американская система? Может ли она когда-нибудь развалиться?

— Теоретически — вполне. США изначально строились как союз, основанный на экономическом благополучии. Пока страна обеспечивала высокий уровень жизни, система работала.

Но если разрыв в уровне жизни между регионами и группами населения станет критическим, это может привести к серьёзным конфликтам. Сегодня на первый план выходит не расовый, а миграционный вопрос. США могут не распасться, но переформатироваться — вполне.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы протесты миннеаполис дональд трамп любовь степушова

Новости Все >
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Деньги
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Ослепление на трассе — не случайность: лампы, которые превращают автомобиль в угрозу
Месяц жизни за 2,5 млн: в Москве сдали жильё с условиями, которые удивляют даже рынок
Удалили зуб — и сами мешаете восстановлению: запретное действие, о котором забывают
Холодец стал главным героем — такого от традиционного блюда никто не ожидал
Америка трещит по политическим швам: протесты в Миннесоте оборачиваются вызовом Трампу
Юрий Грымов ставит в театре Модерн Вишневый сад Чехова
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
В Госдуме ответили, планируют ли в РФ запрещать зарубежные сервисы для видеоконференций
Отлежаться не получится: больничный по гриппу резко ограничили новым регламентом
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО «РИЦ Правда»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.