Америка трещит по политическим швам: протесты в Миннесоте оборачиваются вызовом Трампу

В программе "Точка зрения" доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров анализирует протесты в Миннеаполисе, вызванные жёсткой миграционной политикой Дональда Трампа. Разговор посвящён применению силы, конфликту федеральной власти с "синими" штатами, межпартийной борьбе и рискам политической трансформации Соединённых Штатов.

Протесты в Миннесоте и политика Трампа

— В штате Миннесота, в частности в Миннеаполисе, идут масштабные протесты против действий иммиграционной полиции — структур министерства внутренней безопасности США. Это часть предвыборных обещаний Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

Однако протесты уже привели к человеческим жертвам, и в обществе идёт спор: было ли применение оружия оправданным. Кроме того, Трамп, по сообщениям СМИ, обсуждал ситуацию с губернатором штата Тимом Уолзом и выдвигал условия для вывода сил. Хотелось бы услышать ваш анализ происходящего.

— Борьба с нелегальной миграцией действительно была одним из ключевых обещаний Трампа во время избирательной кампании 2024 года. Если говорить о его внутриполитических действиях в целом, то именно это направление можно считать одним из главных достижений первого года второго президентского срока.

По официальным данным, в США находится около 11 млн нелегальных мигрантов. По неофициальным оценкам — до 19-22 млн. В течение года администрация Трампа действовала последовательно: с января по декабрь 2025 года страну покинули около 2,5 млн мигрантов. Для сравнения — за все годы президентства Обамы было выслано около 3 млн человек.

Миннеаполис — одна из последних точек этой кампании. Ранее подобные рейды проходили в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке. Везде схема была похожей: жёсткое давление на местные власти, активные действия миграционной и таможенной служб, привлечение Национальной гвардии, а иногда и демонстративная готовность использовать федеральные войска.

Применение силы и жертвы

— В Миннеаполисе ситуация усугубилась тем, что сотрудники АИС применили оружие. 7 января была застрелена гражданка США Рене Николь Гуд. Власти, включая президента и главу министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, оправдали действия офицера, утверждая, что погибшая оказывала сопротивление.

Видео инцидента широко разошлось в соцсетях, общество раскололось: одни считают стрельбу оправданной, другие — чрезмерной.

24 января произошёл ещё один резонансный случай: сотрудники АИС застрелили медбрата Алекса Брэтти. Им показалось, что он вооружён, однако на видеозаписи видно, что в руке у него был телефон. По разным оценкам, в него было произведено до десяти выстрелов. Этот эпизод вызвал раздражение даже у самого Трампа.

Договорённости с губернатором и политический контекст

— После этого Трамп связался с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, бывшим кандидатом в вице-президенты от Демократической партии и убеждённым противником трампизма. В итоге стороны договорились о частичном выводе сил из Миннеаполиса. В частности, город покинет глава пограничного патруля Грег Бовино, известный своей жёсткой позицией по миграции.

Однако эти протесты — не только про мигрантов. Это часть межпартийной борьбы. 2026 год — год промежуточных выборов в конгресс. Для демократов это шанс ограничить Трампа и его повестку. Если им удастся получить контроль хотя бы над одной палатой, президент окажется в сложном положении.

Неслучайно основные очаги сопротивления находятся в "синих" штатах, где у власти демократы. Их задача — максимально связать руки Трампу и не дать ему реализовать свою программу.

Демократы против Трампа

— Можно ли ожидать, что демократы попытаются повторить сценарий 2020 года?

— Такое желание у них, безусловно, есть. Тогда движение Black Lives Matter нанесло серьёзный удар по позициям Трампа, и он убеждён, что выборы были у него украдены. Сейчас среди демократов нет яркого общенационального лидера, и борьба с Трампом может стать способом такого лидера сформировать.

На эту роль претендует, в частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который уходит со своего поста и может полностью сосредоточиться на противостоянии Трампу, готовя почву для выборов 2028 года.

Ньюсом, федерализм и пределы противостояния

— Ньюсом ведёт себя крайне активно, в том числе на международной арене. Насколько далеко он может зайти в противостоянии с федеральной властью?

— Он не притихнет. Ему нужно постоянно оставаться в политическом поле. Однако возможности штатов ограничены конституцией. Внешняя политика, финансы и межштатная торговля находятся в ведении федерального правительства. Поэтому заявления о самостоятельной торговле без пошлин — скорее риторика, чем реальный план действий.

Возможен ли распад США

— Насколько устойчива сама американская система? Может ли она когда-нибудь развалиться?

— Теоретически — вполне. США изначально строились как союз, основанный на экономическом благополучии. Пока страна обеспечивала высокий уровень жизни, система работала.

Но если разрыв в уровне жизни между регионами и группами населения станет критическим, это может привести к серьёзным конфликтам. Сегодня на первый план выходит не расовый, а миграционный вопрос. США могут не распасться, но переформатироваться — вполне.