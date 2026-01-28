Холодец стал главным героем — такого от традиционного блюда никто не ожидал

В программе "Турподход" — рассказ о культурной жизни Павловского Посада. Директор МУК "ППМВК", к. и.н., доцент, музей "Княжий двор", Ирина Ушакова представляет праздник "Русский холодец", гастрономические конкурсы и народные развлечения, а также фестиваль "Текстильный посад", кинофестиваль и летние театральные проекты города.

Праздник русского холодца в Павловском Посаде

— 31 января состоится праздник русского холодца. Где он будет проходить?

— Праздник проходит в Павловском Посаде. В этом году он состоится уже в 13-й раз. Раньше мы проводили его в музее, но теперь он переехал в новое общественное пространство — Парк Меленки, потому что места для всех желающих уже не хватает в этом году. У нас очень большое количество посетителей, туристов и участников. Всех ждём 31 января в Парке Меленки на вкусном, ароматном и очень весёлом празднике "Русский холодец".

Конкурсы, рекорды и поедание холодца на скорость

— Расскажите подробнее, чем интересен этот праздник.

— Прежде всего это обширная конкурсная программа. У нас проходит конкурс на приготовление холодца — самого большого, самого красивого, с самым необычным рецептом и т. д. В этом году участвует 21 команда, они представят свои варианты холодца.

Каждый год у праздника своя тема. В этом году она посвящена пословицам и поговоркам. Они очень хорошо отражают суть праздника и тех активностей, которые мы проводим. Ведь приготовить холодец не так-то просто: любой повар, пока его приготовит, и собаку съест. А если холодец не застыл — вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Пословиц и поговорок, связанных с холодцом и традицией этого блюда, у нас очень много.

Кроме того, у нас проводится турнир по скоростному поеданию холодца. Это всегда привлекает огромное количество участников. Порции небольшие — около 300 граммов, но всё-таки зима, мороз, холодец, кто-то ест с горчицей, кто-то с хреном. Съедают буквально за секунды — так и выявляем победителей.

Есть и необычные развлечения — холодцы-шашки. На большой шашечной доске вместо шашек стоят стаканчики с холодцом. Это та самая игра, где шашку можно и нужно съесть. Получается весёлый шуточный турнир.

Ярмарка, концерты и семейные активности

— На празднике запланированы широкая ярмарка, большая концертная программа, много анимационных активностей для детей и взрослых. На территории парка будут работать несколько сценических площадок.

Каждый, кто придёт на праздник, найдёт чем заняться, чем угоститься и как развлечься.

Другие крупные фестивали Павловского Посада

Фестиваль швейного ремесла "Текстильный посад"

— Какие ещё праздники вы планируете проводить в этом году?

— Праздников у нас очень много. Один из самых значимых — фестиваль швейного ремесла "Текстильный посад". Он уже носит всероссийский характер и проводится нашим музейно-выставочным комплексом. В этом году фестиваль состоится 4-5 сентября.

Два предыдущих года мы получали грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В этом году заявку также подали и ждём результат, но фестиваль в любом случае состоится.

В программе — конкурсная часть и, главное, модный показ. В прошлом году было представлено около 300 моделей одежды. Некоторые из них покупали прямо после показа — модели буквально сходили с подиума, а костюмы сразу забирали владельцы.

В этом году также запланированы конференция и множество интересных активностей.

Конференции и Кинофестиваль имени Тихонова

— Мы проводим научно-практическую конференцию "День краеведа" для тех, кто занимается краеведением. По её итогам всегда издаётся сборник докладов. В этом году конференция состоится 24 апреля.

Кроме того, в апреле в Павловском Посаде пройдёт X юбилейный Международный кинофестиваль "Семнадцать мгновений", посвящённый жизни Вячеслава Васильевича Тихонова, уроженца нашего города. Фестиваль пройдёт с 22 по 26 апреля.

Летние фестивали и театральная программа

— Летом у нас тоже очень насыщенная программа. В доме-музее Вячеслава Тихонова мы ежегодно проводим открытый театральный фестиваль "Летние звёзды". Он начинается в середине мая и продолжается до августа.

На открытой сценической площадке проходят спектакли, приезжают коллективы из разных городов Подмосковья — в основном детские и молодёжные. Павловский Посад всегда рад гостям.

Что обязательно стоит посетить

— Какие мероприятия вы особенно рекомендуете?

— Обязательно нужно посетить праздник "Русский холодец", фестиваль "Текстильный посад" и кинофестиваль. Стоит побывать и в наших музеях, на фестивалях, мастер-классах.

В Павловский Посад просто нужно время от времени приезжать. Вы всегда найдёте что-то новое, интересное, необычное, сможете сделать сувенир на музейных мастер-классах.

У нас очень обширная программа, поэтому ждём гостей. Приезжайте — мы всё покажем, расскажем и обязательно развлечём.