Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маргарита Кичерова

Холодец стал главным героем — такого от традиционного блюда никто не ожидал

Правда ТВ » Турподход

В программе "Турподход" — рассказ о культурной жизни Павловского Посада. Директор МУК "ППМВК", к. и.н., доцент, музей "Княжий двор", Ирина Ушакова представляет праздник "Русский холодец", гастрономические конкурсы и народные развлечения, а также фестиваль "Текстильный посад", кинофестиваль и летние театральные проекты города.

Праздник русского холодца в Павловском Посаде

31 января состоится праздник русского холодца. Где он будет проходить?

— Праздник проходит в Павловском Посаде. В этом году он состоится уже в 13-й раз. Раньше мы проводили его в музее, но теперь он переехал в новое общественное пространство — Парк Меленки, потому что места для всех желающих уже не хватает в этом году. У нас очень большое количество посетителей, туристов и участников. Всех ждём 31 января в Парке Меленки на вкусном, ароматном и очень весёлом празднике "Русский холодец".

Конкурсы, рекорды и поедание холодца на скорость

Расскажите подробнее, чем интересен этот праздник.

— Прежде всего это обширная конкурсная программа. У нас проходит конкурс на приготовление холодца — самого большого, самого красивого, с самым необычным рецептом и т. д. В этом году участвует 21 команда, они представят свои варианты холодца.

Каждый год у праздника своя тема. В этом году она посвящена пословицам и поговоркам. Они очень хорошо отражают суть праздника и тех активностей, которые мы проводим. Ведь приготовить холодец не так-то просто: любой повар, пока его приготовит, и собаку съест. А если холодец не застыл — вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Пословиц и поговорок, связанных с холодцом и традицией этого блюда, у нас очень много.

Кроме того, у нас проводится турнир по скоростному поеданию холодца. Это всегда привлекает огромное количество участников. Порции небольшие — около 300 граммов, но всё-таки зима, мороз, холодец, кто-то ест с горчицей, кто-то с хреном. Съедают буквально за секунды — так и выявляем победителей.

Есть и необычные развлечения — холодцы-шашки. На большой шашечной доске вместо шашек стоят стаканчики с холодцом. Это та самая игра, где шашку можно и нужно съесть. Получается весёлый шуточный турнир.

Ярмарка, концерты и семейные активности

— На празднике запланированы широкая ярмарка, большая концертная программа, много анимационных активностей для детей и взрослых. На территории парка будут работать несколько сценических площадок.

Каждый, кто придёт на праздник, найдёт чем заняться, чем угоститься и как развлечься.

Другие крупные фестивали Павловского Посада

Фестиваль швейного ремесла "Текстильный посад"

Какие ещё праздники вы планируете проводить в этом году?

— Праздников у нас очень много. Один из самых значимых — фестиваль швейного ремесла "Текстильный посад". Он уже носит всероссийский характер и проводится нашим музейно-выставочным комплексом. В этом году фестиваль состоится 4-5 сентября.

Два предыдущих года мы получали грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В этом году заявку также подали и ждём результат, но фестиваль в любом случае состоится.

В программе — конкурсная часть и, главное, модный показ. В прошлом году было представлено около 300 моделей одежды. Некоторые из них покупали прямо после показа — модели буквально сходили с подиума, а костюмы сразу забирали владельцы.

В этом году также запланированы конференция и множество интересных активностей.

Конференции и Кинофестиваль имени Тихонова

— Мы проводим научно-практическую конференцию "День краеведа" для тех, кто занимается краеведением. По её итогам всегда издаётся сборник докладов. В этом году конференция состоится 24 апреля.

Кроме того, в апреле в Павловском Посаде пройдёт X юбилейный Международный кинофестиваль "Семнадцать мгновений", посвящённый жизни Вячеслава Васильевича Тихонова, уроженца нашего города. Фестиваль пройдёт с 22 по 26 апреля.

Летние фестивали и театральная программа

— Летом у нас тоже очень насыщенная программа. В доме-музее Вячеслава Тихонова мы ежегодно проводим открытый театральный фестиваль "Летние звёзды". Он начинается в середине мая и продолжается до августа.

На открытой сценической площадке проходят спектакли, приезжают коллективы из разных городов Подмосковья — в основном детские и молодёжные. Павловский Посад всегда рад гостям.

Что обязательно стоит посетить

Какие мероприятия вы особенно рекомендуете?

— Обязательно нужно посетить праздник "Русский холодец", фестиваль "Текстильный посад" и кинофестиваль. Стоит побывать и в наших музеях, на фестивалях, мастер-классах.

В Павловский Посад просто нужно время от времени приезжать. Вы всегда найдёте что-то новое, интересное, необычное, сможете сделать сувенир на музейных мастер-классах.

У нас очень обширная программа, поэтому ждём гостей. Приезжайте — мы всё покажем, расскажем и обязательно развлечём.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Елена Сергеева
Елена Сергеева — руководитель проекта ЕСОТ
Темы вячеслав тихонов московская область

Новости Все >
Сейчас читают
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Садоводство, цветоводство
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Ослепление на трассе — не случайность: лампы, которые превращают автомобиль в угрозу
Месяц жизни за 2,5 млн: в Москве сдали жильё с условиями, которые удивляют даже рынок
Удалили зуб — и сами мешаете восстановлению: запретное действие, о котором забывают
Холодец стал главным героем — такого от традиционного блюда никто не ожидал
Америка трещит по политическим швам: протесты в Миннесоте оборачиваются вызовом Трампу
Юрий Грымов ставит в театре Модерн Вишневый сад Чехова
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
В Госдуме ответили, планируют ли в РФ запрещать зарубежные сервисы для видеоконференций
Отлежаться не получится: больничный по гриппу резко ограничили новым регламентом
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО «РИЦ Правда»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.