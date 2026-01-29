Ельцин-центр и неудобная правда: почему прошлое показывают выборочно

В программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман говорит о юбилее Ельцин-центра и его истинной роли. Почему центр, по его мнению, стал рекламным проектом, как управленческие ошибки прошлого привели к кризису и какие уроки страна до сих пор не усвоила.

Юбилей Ельцин-центра и главный вопрос

— По поводу недавнего юбилея Ельцин-центра... Его нельзя назвать громким, но он был вполне заметным. Центр создан в конце 2015 года, о нём много говорят, но по сути ничего не меняется. Вы неоднократно достаточно жёстко критиковали эту структуру. Как вы видите главную проблему сегодня — она в том, что центр пропагандирует идеи 90-х, разговоры о свободах, которые на деле оборачивались вседозволенностью, а социальные вопросы при этом замалчивались?

— Я думаю, главная проблема Ельцин-центра — в том, что это организация не исследовательская, а рекламная. В ельцинской эпохе есть что исследовать. Не вдаваясь в технические тонкости, скажу лишь, что у меня есть довольно обширный сборник статей, посвящённый по сути только одной из причин кризиса управления в нашей стране, начавшегося ещё в начале 50-х годов.

Кризис управления и пределы планирования

— Я исследовал одну из ключевых причин — рост вычислительной сложности задачи планирования производства при отсутствии математических теорий, позволяющих работать с понятием вычислительной сложности вообще. Само это понятие появилось на рубеже XIX-XX веков, а математический аппарат для анализа конкретных задач стал развиваться только в середине 1970-х годов.

Между тем проблема в системе управления возникла гораздо раньше, и никто не понимал, с чем она связана. Началась череда ошибок по принципу "не знаешь, что делать — делай что-нибудь".

Если не углубляться в технические детали, то до тех пор, пока у нас нет возможности в разумные сроки рассчитывать полный, точный, оптимальный план всего производства как единого целого, приходится исходить из компромиссной модели. В принципе идеал социализма — это управление всем производством как единым целым, но пока это невозможно.

Оптимальная модель хозяйствования

— Оптимальная структура хозяйствования такова: от восьми до девяти десятых общего объёма продукции должно обеспечиваться производством, работающим по единому плану и, соответственно, находящимся в единой собственности. Мне удалось показать, что предприятия, находящиеся в разной собственности, не могут сколько-нибудь долго работать по единому плану.

При этом от восьми до девяти десятых разнообразия продукции должно обеспечиваться самостоятельными производствами, которые согласуют свои планы только с ближайшими соседями по технологическим цепочкам и лишь в общих чертах. Такая невозможность точного согласования порождает потери на стыках, но они меньше, чем потери от применения грубо приближённых способов планирования.

От сталинской модели к хрущёвскому слому

— Эту систему у нас нащупали опытным путём. В полном объёме она действовала с середины 1930-х до середины 1950-х годов.

Поскольку она была выработана эмпирически и не имела теоретического обоснования, а также противоречила примитивным представлениям о марксизме, Хрущёв её поломал. Тем самым он резко усложнил задачу планирования: в одночасье пришлось планировать в разы больше наименований продукции и направлений деятельности. Управленческий кризис стал крайне серьёзным.

Ельцинская команда и новая крайность

— Команда Ельцина попыталась выйти из этого кризиса, вообще отказавшись от единой собственности на производство и фактически выведя государство из хозяйственной деятельности. Если при Хрущёве мы впали в крайность тотального государственного управления, то здесь произошёл уход в противоположную крайность, которая оказалась ещё хуже.

Сейчас, кстати, государство контролирует разными способами, по разным оценкам, от двух третей до трёх четвертей общего объёма продукции. Это чуть меньше, чем предписывает теория, но вполне приемлемо. Сегодня структура хозяйствования близка к теоретически оптимальной.

Тогда же этой теории просто не существовало. Команда Ельцина руководствовалась значительно более примитивными представлениями, почти не уделявшими внимания планированию. Последствия этого мы хорошо знаем — они оказались катастрофическими.

Ельцин-центр: реклама вместо исследования

— Что касается Ельцин-центра, то пока он остаётся не исследовательской, а рекламной организацией, ситуация не изменится. Пока он пытается создать образ, будто Ельцин был во всём прав и во всём хорош, ему приходится очернять всю предшествующую историю страны, чтобы на этом фоне даже Ельцин выглядел выигрышно.

До тех пор, пока перед Ельцин-центром не будут поставлены серьёзные исследовательские задачи, он так и будет плевать во всё наше прошлое.

Нужно ли исследовать этот период

— То есть всё-таки необходимо заниматься исследованием именно этого периода? Мы его пережили, понимаем, насколько он был необычным и тяжёлым.

— Исследовать нужно не только сам период, но в первую очередь все этапы деятельности Ельцина. Эта деятельность была очень тесно связана с событиями, происходившими в стране и в мире.

Если ставить задачу именно исследовать жизнь и деятельность Ельцина, то неизбежно придётся охватить очень широкий круг событий и процессов.

Продолжение следует...