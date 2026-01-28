Украину отодвинули в сторону: в Давосе всплыла другая, куда более жёсткая тема

В программе "Точка зрения" обсуждаются итоги форума в Давосе, политика Дональда Трампа и трансформация мирового порядка. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв объясняет, почему глобализм теряет влияние, возможен ли распад НАТО и как может решаться украинский вопрос в новых международных условиях.

Давос и "диалог" Трампа с миром

— На прошлой неделе завершился форум в Давосе, который традиционно считают площадкой глобалистов. Туда приехал Дональд Трамп, и девизом форума был "дух диалога". Состоялся ли этот диалог?

— Диалог не состоялся по очень простой причине: Трамп ни в какие диалоги входить не собирается. Он хочет объяснить всем, что они должны делать и когда. С его точки зрения, это и есть диалог. Он абсолютно искренен и не скрывает своей главной задачи — сделать США снова великими. Второй его ключевой тезис: его не ограничивает ничего, кроме собственных моральных принципов.

На основании этого он не собирается ни с кем договариваться, он просто объясняет, что будет происходить. Кроме того, Давос был использован для попытки создать новую гуманитарную или политическую структуру — Совет мира. Есть разные варианты его будущего. Либо это будет чисто миротворческий орган, либо — аналог Совета Безопасности. Пока не ясно, какой вариант реализуется, но, на мой взгляд, всё тяготеет ко второму.

Гренландия и позиция Европы

— В Давосе много говорили о Гренландии. Украина даже отошла на второй план. Какова позиция Трампа по этому вопросу?

— Его позиция не меняется: Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Интереснее другое — реакция Европы. Меня поразили высказывания некоторых европейских экспертов о том, что Россия якобы предала Европу, не защитив Гренландию от американцев. Возникает вопрос — на каком основании мы должны были кого-то защищать? Мы не члены ни Евросоюза, ни НАТО.

Сама эта позиция показывает: отдавать Гренландию европейцы не хотят, а делать для этого ничего не готовы. Пусть, мол, русские.

Возможен ли распад НАТО

— Может ли ситуация вокруг Гренландии привести к развалу НАТО?

— Здесь всё довольно просто. В НАТО фактически есть только две военные страны с серьёзными армиями — США и Турция. Если всё европейское НАТО завтра исчезнет, в военных кругах этого почти не заметят. Достаточно вспомнить, какими силами они собирались "защищать" Гренландию: один поляк, 14 немцев и несколько французов.

Реальной военной организации НАТО давно не существует. После холодной войны Европа решила, что воевать больше не придётся, и стала тратить деньги на социальные программы. Сейчас Европа не только не хочет воевать — она просто не может. Поэтому если США выйдут из НАТО, альянс перестанет существовать.

— Насколько мы близки к этому сценарию?

— Американцам нет смысла выходить из НАТО. Единственный важный пункт альянса — принцип коллективной безопасности. Но поскольку США — сами член НАТО, этот пункт фактически не работает. Всё остальное им не мешает. Пусть в Брюсселе возмущаются сколько угодно — американцы всё равно будут делать то, что считают нужным. Развалить НАТО можно быстро, но стоит ли рушить то, что и так едва держится?

Хаос или новый порядок

— Складывается ощущение, что мир погружается в хаос. Раньше были хоть какие-то правила, пусть и плохие. Сейчас — неопределённость. Что в этой ситуации делать России?

— Хаос — временный. Дальше Трамп будет двигаться к своей победе — захват Гренландии, давление на Канаду, идеи объединения американского континента. Если он будет последовательно идти к этому, хаос на какое-то время закончится.

Но любая империя рано или поздно рушится. Сегодня этот процесс ускорен: транспорт, информация — всё движется быстрее. Империя может стабилизировать ситуацию, но момент её падения будет разрушительным. Чем сильнее натяжение, тем больнее отдача.

Если трамповская империя устоит, появятся американский порядок и новые правила. Но в трамповской интерпретации такие жёсткие конструкции долго не живут — они ломаются. И тогда хаос будет куда серьёзнее нынешнего.

Наша стратегическая задача — служить собственным интересам. Пока они обсуждают Гренландию, нам нужно решать проблему Украины, укреплять военную мощь и одновременно повышать уровень жизни населения. В первую очередь действия на международной арене должны работать на нас. Как говорит Трамп, его задача — чтобы вечером денег было больше, чем утром. Я бы хотел, чтобы и бабушка Маша вечером была богаче, чем утром.

Украина: о чём и с кем договариваться

— Как, на ваш взгляд, будет решаться украинский вопрос? На Западе говорят о переговорах и даже о почти достигнутых договорённостях.

— Позиция Украины проста: она обещает всё и не выполняет ничего. Я не помню ни одного договора, который она реально исполнила. Поэтому вопрос не в том, о чём мы договоримся с Киевом, а в том, о чём договоримся с американцами и смогут ли они заставить Украину выполнять договорённости.

Сегодня это возможно больше, чем раньше. Европа, которая была тормозом, тормозить перестала. Сейчас там всё чаще звучит идея "давайте делить Украину". Договариваться с Зеленским бессмысленно: он сегодня обещает одно, завтра — другое. Здесь нужно не переговоры вести, а совместными усилиями Запада и России закрывать украинскую проблему.

Юридически это крайне сложно: мы не можем отказаться от новых регионов, они не могут с этим согласиться из-за своей Конституции. Но по праву здесь тупик — ни мы, ни они уступать не будут. Нужно исходить из реальности.

— То есть конфликт нельзя просто заморозить?

— Оставить Украину в нынешнем виде — это всё равно что заключить мир с Гитлером на подступах к Берлину. Я не сторонник войны, у меня треть родственников живёт на Украине. Но такую Украину оставлять нельзя: это означает лишь одно — война будет позже и будет страшнее.

Обратима ли политика Трампа

— Многие ждут, что Трамп уйдёт и всё вернётся на круги своя. Насколько этот процесс обратим?

— В традиционном политическом смысле — обратим. Большинство американской элиты — не трамписты, а демократы в широком смысле слова, включая часть республиканцев. Система управления никуда не делась, и Трамп не может её сломать.

Но если Трамп добьётся конкретных результатов, массы, которые скорее поддерживают его, чем демократов, могут заставить и его преемников продолжать эту линию. Рядовому американцу не нужны сложные рассуждения о ценностях — ему важно, чтобы страна была сильной, а он жил лучше. Объяснить потом, почему при Трампе США росли, а без него перестали, будет непросто.

— Нам тоже было приятно, когда Крым вернули.

— Вот именно.

Совет мира и роль Европы

— Российское руководство, судя по всему, это понимает и поэтому действует осторожно. Возможно, поэтому и рассматривается участие в Совете мира?

— В Европе денег жалко, но в Совет мира они войдут. Они боятся, что их просто забудут. Европа не хочет остаться в стороне.

— России, возможно, достаточно начать с участия по палестинскому вопросу.

— Пока Совет мира, по сути, и создаётся вокруг Палестины.

Конец глобализма и новый расклад сил

— Можно ли сказать, что глобализм уходит?

— Глобализм надоел даже финансовой аристократии. Финансисты любят деньги и эффективность, а не бесконечную болтовню. Именно поэтому они в какой-то момент поддержали Трампа. Он им не нравится, они не разделяют его взглядов, но он им сейчас нужен — как тот, кто способен навести хоть какой-то порядок. А это самые влиятельные люди в США.

— Переобулись они быстро.

— Они просто надели одни ботинки на другие. Внутри — всё те же кеды.

Россия в новом мире

— Россия в этом новом мире тоже чувствует себя не так уж плохо?

— Мы — великая военная держава. С помощью ракетно-ядерных сил мы способны защитить себя. В военном плане нам бояться особенно некого.

— Есть ощущение, что руководство страны удерживает стратегический курс и поддерживает уверенность общества.

— И обоснованно. Противостоять нам всерьёз могут только американцы. Китай — великая экономическая держава, но в военно-политическом плане им ещё предстоит большая работа.