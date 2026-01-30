Рекорд России и тайны двух культур: в 3 часах от Москвы нашли замену Казани

В программе "Турподход" — разговор о развитии внутреннего туризма и неочевидных направлениях. Глава администрации муниципального образования — городской округ город Касимов Иван Бахилов рассказывает об уникальном симбиозе культур, музейных и гастрономических брендах, событийных проектах и перспективах роста турпотока в Касимове.

Уникальный симбиоз культур

— Сегодня внутренний туризм на подъёме, путешествия по России в тренде. Но самые популярные направления: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, — часто бывают переполнены. Туристы всё чаще ищут что-то новое и выбирают неочевидные маршруты. Сегодня мы как раз поговорим о таком направлении. У города Касимова есть безусловный козырь — симбиоз двух культур: русской и татарской, христианской и мусульманской. Как эта особенность используется для развития туризма?

— Именно так и используется. Касимов уникален тем, что более 500 лет здесь вместе живут представители разных культур и религий — татары, русские. Есть еврейская община, добавились общины из Средней Азии. Исторически город разделён на два центра — русский и татарский. Соборная площадь и нынешняя площадь Победы, которая раньше была центром Татарской слободы.

У нас сохранились уникальные памятники истории. В Касимове находится одна из самых старых мечетей в России. Старше нас только Дербент и Бахчисарай. Минарет датируется 1471 годом, и на него даже можно подняться.

Туризм как система: еда, музеи, компактность

— Вокруг этого и выстраивается туристическая индустрия. У нас есть этнокафе "Татарская сказка", "Касимовский дворик" в центре города. Помимо этого также присутствуют гостиницы, глэмпинговые зоны и многое другое.

Мы рассказываем о своей культуре в том числе через гастрономию, брендируем исторические блюда. Например, наш знаменитый ляваш.

— В Касимове его можно испечь самим…

— Совершенно верно. Семья Терегуловых, владельцы этно-кафе "Татарская сказка" — Равиль и Светлана — яркий пример того, как история и современный бизнес работают вместе.

Ещё одна особенность Касимова — его компактность. Из русской части в татарскую можно дойти максимум за 15 минут. Для туриста это сегодня очень важно.

Город и округ: расширение туристической карты

— Но мы развиваем не только сам Касимов. В округе тоже богатейшая история: усадьба Баташовых, известных металлозаводчиков, посёлок Елатьма, связанный с Максимом Горьким и прототипом Вассы Железновой. Всё это формирует перспективу роста турпотока.

Гастрономические бренды Касимова

— Продолжая тему гастрономии, кроме ляваша, какие ещё бренды есть в Касимове?

— Практически в каждом кафе есть своя уникальность. Например, несколько блюд в кафе "Пилигрим" связаны с легендой о шуте Балакиреве, который, по преданию, был одним из последних наместников Касимова.

Есть пряник мещеряк, мещерско-еловое печенье, блюда с клюквой — это ягода наших мест. Мы возродили картофельный кисель XIX века, представили его на фестивале "Касимовский клубень". Это трудно описать словами — лучше приехать и попробовать.

"Касимовская верста" и музейный рекорд

— Перейдём от гастрономии к культуре. Что такое "Касимовская верста"?

— Это часть событийного туризма. Мы долго думали, чем удивить туриста, и пришли к идее регистрации количества музеев. На одной версте (это чуть больше километра) сегодня расположены 18 музейных пространств, скоро будет 19-е.

С этим проектом мы вошли в реестр рекордов России. Здесь и историко-культурный музей-заповедник, и музей самоваров и колоколов, и галерея Лебедева, и частные коллекции. За три дня всё посмотреть невозможно.

Люди, которые задали планку

— Большую роль сыграл Михаил Петрович Силков - меценат, коллекционер, почётный житель города. Он задал высокую планку музейного дела, и мы до сих пор на неё ориентируемся. Важно отметить, что процесс начал своё движение и сейчас главное ему не мешать, а поддерживать.

Турпоток и амбиции роста

— Как Касимов пережил новогодние каникулы? Был ли приток туристов?

— В 2024 году мы приняли около 109 тысяч туристов, в 2025-м — почти 200 тысяч. Мы вошли в пятёрку малых городов России по приросту турпотока.

Наша цель — к 2030 году выйти на миллион туристов. Для этого нужно развивать инфраструктуру размещения. Сейчас у нас около полутора тысяч мест, нужно удвоить эту цифру.

Событийный туризм и "Меч-кладенец"

— К новогодним праздникам мы запустили масштабный проект — интерактивную игру "Меч-кладенец". Весь город и туристы участвовали в квесте, посещали музеи, кафе, получали баллы, участвовали в розыгрышах призов. Финалом стало историко-патриотическое лазерное шоу

Этот проект увеличил турпоток в новогодние праздники на 75%. Людям важно не просто приехать, а стать участниками событий.

Исторические открытия и новые маршруты

— Мы продолжаем открывать историю города. Например, выяснилось, что территория за торговыми рядами называлась Зарядье, как и в Москве. Это название существовало исторически.

Кроме того, археологические раскопки показали, что в районе Старого Касимова было несколько мавзолеев чингизитов — касимовских царей. Возможно, впереди нас ждёт настоящая историческая сенсация.

Мы разрабатываем концепцию "бесшовного туризма", охватывающей развитие всех направлений туризма: событийного, культурно-исторического, спортивного и т. д.

Круизный и автотуризм

— Касимов стоит на Оке. Развивается ли круизный туризм?

— Да, мы вошли в речные маршруты Московского Золотого кольца. В 2023 году к нам зашло 44 суда, в 2024 — 56, а в 2025 — 77 судов. Это около пяти тысяч туристов. Это турист, как правило, более возрастной и опытный, более щепетильно относящийся к сфере услуг.

Развиваем и автотуризм: парковки, указатели, удобные подъезды. Начинаем с базовых вещей, которые для автопутешественников принципиально важны.

